జాతీయ విపత్తును నివారించిన రోజు - దేశ చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే మరపురాని దినం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
లోక్సభలో 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు వీగిపోవడంపై కాంగ్రెస్ హర్షం - ప్రజాస్వామ్య శక్తులు, ప్రతిపక్షాలు కలిసి జాతీయ విపత్తును నివారించాయన్న సీఎం రేవంత్ - దేశ చరిత్రలో సువర్ణదినంగా ఇవాళ గుర్తుండిపోతుందని వ్యాఖ్య
Published : April 18, 2026 at 7:30 AM IST
CM Revath Reddy on 131 Amendment Bill Defeat : లోక్సభలో రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును ఓడించేందుకు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీ, మల్లికార్జున ఖర్గే నాయకత్వంలో ప్రతిపక్ష నాయకులంతా ఏకమై జాతీయ విపత్తును నివారించిన ఈ రోజు(శుక్రవారం) భారతదేశ చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే మరపురాని దినమని సీఎం రేవంత్రెడ్డి తెలిపారు. పార్లమెంటులో ఏకమైన ప్రజాస్వామ్య శక్తులకు, వివిధ పార్టీల నాయకులకు ఆయన సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ వేదికగా ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. స్టాలిన్, మమతాబెనర్జీ, అఖిలేష్యాదవ్, శరద్పవార్, ఉద్దవ్ఠాక్రే, లాలూప్రసాద్యాదవ్, హేమంత్సోరెన్, నవీన్పట్నాయక్, ఫరూఖ్అబ్దుల్లా, అరవింద్ కేజ్రీవాల్తో పాటు కమ్యూనిస్టు పార్టీల నాయకులు ఈ పోరాటంలో ఐకమత్యంతో, సాహసంతో నిలిచారని ఆయన వివరించారు.
దక్షిణ భారత్కు నష్టమని గొంతెత్తి : డీలిమిటేషన్ బిల్లులో చేసిన ప్రతిపాదనలు ఆమోదయోగ్యం కాదని ఆది నుంచి బీజేపీ వైఖరిని సీఎం రేవంత్రెడ్డి తప్పుపట్టిన సంగతి తెలిసిందే. లోక్సభ సీట్లను పెంచే పద్ధతి దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు తీవ్ర నష్టం చేస్తుందని, దీనికి వ్యతిరేకంగా నిలబడాలని తమిళనాడు, కర్ణాటక, ఏపీ సీఎంలు ఎం.కె. స్టాలిన్, సిద్ధరామయ్య, చంద్రబాబులకు ముందే ఆయన లేఖలు రాశారు. మహిళా రిజర్వేషన్లు, నియోజవర్గాల పునర్విభజన, లోక్సభ సీట్ల పెంపు అనే మూడు వేర్వేరు అంశాలను కలిపి ప్రజల్లో గందరగోళం సృష్టిస్తున్నారని ఆ లేఖలలో పేర్కొన్నారు. దేశ అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం పంచుకునే రాష్ట్రాలు నష్టపోతూ, జనాభా అధికంగా ఉన్న రాష్ట్రాలు లాభపడే పరిస్థితి వస్తుందని రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వాదన జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశమైంది. అన్ని రాష్ట్రాలకు న్యాయం జరిగే విధంగా హైబ్రిడ్ మోడల్ను పరిశీలించాలని, ఈ అంశంపై రాష్ట్రాలు ఐక్యంగా ముందుకు రావాలని ఆయన కోరిన విషయం తెలిసిందే.
అప్పుడే ప్రధాని మోదీకీ లేఖ : నియోజకవర్గాల పెంపు విషయంలో దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు అన్యాయం జరుగకుండా జాతీయ స్థాయిలో విస్తృత చర్చలు జరపాలని కోరుతూ ప్రధాని మోదీకి కూడా రేవంత్రెడ్డి ముందే లేఖ రాశారు. అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో అఖిల పక్ష భేటీ ఏర్పాటు చేయాలని అందులో కోరారు. అన్ని రాష్ట్రాలు, రాజకీయ పార్టీల అభిప్రాయాలు, ఏకాభిప్రాయ సాధన ద్వారా మాత్రమే ఇలాంటి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని ప్రధానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. దేశ ప్రజాస్వామ్య భవిష్యత్తుపై ప్రభావం కలిగించే అంశమైనందున బాధ్యతతో అత్యవసరంగా ఈ లేఖ రాసినట్లుగా రేవంత్ రెడ్డి అప్పుడే తెలిపారు.
ప్రజాస్వామ్య విజయం : బిల్లు లోక్సభలో వీగిపోవడాన్ని పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ ప్రజాస్వామ్య విజయంగా అభివర్ణించారు. మహిళా రిజర్వేషన్ పేరుతో డీలిమిటేషన్ ద్వారా ఉత్తర భారతంలో సీట్లు పెంచుకుని రాజకీయ లబ్ధి పొందాలన్న బీజేపీ దొంగ అజెండాను కాంగ్రెస్ సమర్థంగా అడ్డుకుందన్నారు. "నారీ శక్తి" అన్న నినాదం వెనక నిజమైన మహిళా సాధికారత లేదని లోపల రాజకీయ దురుద్దేశమే దాగి ఉందని ప్రభుత్వ విప్ యెన్నం శ్రీనివాస్ రెడ్డి విమర్శించారు. రాజ్యాంగ వ్యతిరేకంగా పార్లమెంట్ లో బిల్లు పాస్ కాకుండా అశాస్త్రీయంగా మహిళా బిల్లు తయారు చేశారని ఎమ్మెల్సీ అద్దంకి దయాకర్ అన్నారు
మహిళా రిజర్వేషన్లు ప్రజాస్వామ్యానికి నైతిక అవసరం : మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తిగా మద్దతు ఇస్తుందని బిల్లులను ప్రవేశపెట్టడానికి ముందే రేవంత్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఉన్న 543 లోక్సభ సీట్లలో, అసెంబ్లీల్లో 33 శాతం మహిళా రిజర్వేషన్ను వెంటనే అమలు చేయాలని ఆయన కోరారు. మహిళల రాజకీయ సాధికారత కేవలం చట్టపరమైన మార్పు మాత్రమే కాదని, అది ప్రజాస్వామ్యానికి ఒక నైతిక అవసరమని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. జనాభా లేదా ప్రోరేటా విధానంలో లోక్సభ సీట్ల పెంపు ప్రతిపాదనను దక్షిణాది రాష్ట్రాలు అంగీకరించబోవని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
