కేసీఆర్ను గృహనిర్బంధం చేయడం వల్లే అసెంబ్లీకి రాలేదు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
అల్లుడు, కుమారుడు కలిసి కేసీఆర్ను గృహనిర్బంధం చేశారు - విద్యావ్యవస్థలో సమూలంగా మార్పులు తెస్తున్నాం - విలేకరులతో నిర్వహించిన చిట్చాట్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : March 20, 2026 at 5:26 PM IST
CM Revanth Reddy Comments On KCR : అల్లుడు, కుమారుడు కలిసి కేసీఆర్ను గృహనిర్బంధం చేశారని, అందువల్లే ఆయన అసెంబ్లీకి రాలేదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. హిల్ట్ పాలసీ, టీడీఆర్ భూబదలాయింపుపై సవాలు విసిరానన్న సీఎం ఏ ఏజెన్సీతోనైనా విచారణకు సిద్ధమని కేటీఆర్, హరీశ్కు సవాల్ చేసినట్లు గుర్తుచేశారు. హిల్ట్ పాలసీ వల్ల రూ.5 లక్షల కోట్ల అవినీతి జరిగిందనడం సరికాదని పేర్కొన్నారు. విలేకరులతో నిర్వహించిన చిట్చాట్లో ఆయన ముచ్చటించారు.
తాము అధికారంలోకి వచ్చాక రూ.3.47 లక్షల కోట్లు అప్పులు చేశామని సీఎం రేవంత్రెడ్డి వెల్లడించారు. అందులో నుంచి రూ.3.30 లక్షల కోట్లు గత ప్రభుత్వం చేసిన అప్పులకే చెల్లించామన్నారు. తాము తెచ్చిన అప్పుల్లో కేవలం రూ.17 వేల కోట్లు మాత్రమే వాడుకున్నట్లు చెప్పారు. ఫోన్ట్యాపింగ్ విషయంలో చట్ట ప్రకారమే ముందుకెళ్తామన్న ఆయన అలా వెళ్తేనే రేపు కోర్టులో కేసు నిలుస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు.
ఫోన్ట్యాపింగ్ కేసు కొట్టేసినట్లు దుష్ప్రచారం : ఫోన్ట్యాపింగ్ కేసులో ప్రభాకర్రావు 20 నెలలు అందుబాటులో లేరని ఆ కారణంగానే 20 నెలలు ఆలస్యమైందన్నారు. ప్రభాకర్రావు అందుబాటులోకి వచ్చాక విచారణ వేగంగా కొనసాగుతోందని, సుప్రీంకోర్టులో ఫోన్ట్యాపింగ్ కేసు ఇంకా విచారణకే రాలేదని స్పష్టం చేశారు. చక్రధర్గౌడ్ కేసు కొట్టేస్తే ఫోన్ట్యాపింగ్ కేసు కొట్టేసినట్లు ప్రచారం చేశారని మండిపడ్డారు.
జాతీయ జీడీపీ కంటే తెలంగాణ జీఎస్డీపీ మెరుగ్గా ఉందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. జీఎస్టీ వసూళ్లు గడిచిన రెండు నెలల్లో రూ.4 వేల కోట్లు దాటాయన్నారు. విద్యావ్యవస్థలో సమూలంగా మార్పులు తెస్తున్నామని, వాటిపై కమిటీ అధ్యయనం చేస్తోందని తెలిపారు. విద్యావ్యవస్థలో మార్పులపై కమిషన్ నివేదికే ఫైనల్ కాదని చెప్పారు. జాతీయస్థాయి అధ్యయనం తర్వాత విద్యావ్యవస్థలో మార్పులుంటాయని స్పష్టం చేశారు.
వారు ఇద్దరు ఒకటే అనడానికి ఇదే నిదర్శనం : ఈ మధ్య పోలీసులపై కాల్పులు జరిగినా బీజేపీ నేతలు ఏ మాత్రం స్పందించలేదని సీఎం ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్ దొరికినా బీజేపీ నేతలు మాట్లాడట్లేదని ఆక్షేపించారు. బీఆర్ఎస్, బీజేపీ కలిసి ఉన్నారనేందుకు ఇదే నిదర్శనమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
