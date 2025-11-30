ETV Bharat / state

బలమైన ఆర్థిక రాష్ట్రంగా నిలదొక్కుకునేందుకు విజన్‌ డాక్యుమెంట్‌ తయారీ : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ లక్ష్యంగా చర్యలు - డిసెంబర్‌ 8, 9 తేదీల్లో తెలంగాణ రైజింగ్‌ గ్లోబల్‌ సదస్సు - డిసెంబర్‌ 9వ తేదీన విజన్‌ డాక్యుమెంట్‌ విడుదల

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 30, 2025 at 7:59 PM IST

CM Revanth Reddy On Telangana Rising-2047 Global Summit : గత అనుభవాల నుంచి నేర్చుకున్న పాఠాలతో భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నామని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి అన్నారు. పారదర్శక విధానలతో అద్భుతమైన పాలసీని జాతికి అంకితం చేయనున్నట్లు తెలిపారు. తెలంగాణ బలమైన ఆర్థిక రాష్ట్రంగా నిలదొక్కుకునేందుకు విజన్‌ డాక్యుమెంట్‌ను తయారు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

సంక్షేమ పథకాల అమలుకు విజన్‌ డాక్యుమెంట్‌ రూపకల్పన చేస్తున్నామని, విజన్‌ డాక్యుమెంట్‌-2047లో రెండు ప్రధాన అంశాలుగా విజన్‌, స్ట్రాటజీ ఉన్నాయని సీఎం రేవంత్ తెలిపారు. ప్రణాళికబద్ధమైన అభివృద్ధికి పారదర్శక పాలసీలు ఉండాలని పేర్కొన్నారు. పాలసీలకు పెరాలసిస్‌ వస్తే పెట్టుబడులకు రక్షణ లేకుండా పోతుందన్నారు. విజన్ డాక్యుమెంట్‌లో లక్షలాది మందిని భాగస్వాములను చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఐఎస్‌బీ, నీతిఆయోగ్ సంస్థల సహకారంతో విజన్‌ డాక్యుమెంట్‌ రూపొందిస్తున్నామని చెప్పారు.

ప్రణాళికమైన అభివృద్ధికి చర్యలు : గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌లో 4 రకాలుగా స్థానిక సంస్థల పాలన జరిగేదని రేవంత్​ రెడ్డి అన్నారు. తెలంగాణను 3 విభాగాలుగా విభజించుకున్నట్లు తెలిపారు. ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు లోపలి ప్రాంతాలపై ప్రణాళికబద్ధమైన అభివృద్ధికి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. కోర్‌ అర్బన్‌ రీజియన్‌ ఎకానమీ ప్రాంత అభివృద్ధికి చర్యలు చేపడుతున్నామన్నారు. నెట్‌ జీరో సిటీ, కాలుష్య రహిత నగరంగా హైదరాబాద్‌ను మార్చాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. కోర్‌ అర్బన్‌ రీజియన్‌లో సంక్షోభాల నివారణకు చర్యలు చేపడుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

మరిన్ని విమానాశ్రాయాలు వస్తాయి : కోర్‌ అర్బన్‌ రీజియన్‌ ప్రాంతాన్ని సర్వీస్‌ సెక్టార్‌గా మారుస్తున్నామని, దీన్ని యూనిట్‌గా పరిగణనలోకి తీసుకుని చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. గ్రీన్‌ ఫీల్డ్‌ హైవేలు, బుల్లెట్‌ రైళ్ల కోసం కేంద్రాన్ని ఒప్పిస్తున్నామన్నారు. తెలంగాణకు మరిన్ని విమానాశ్రయాలు రావాల్సి ఉందన్నారు. తెలంగాణలో మరో 4 విమానాశ్రయాలు తీసుకువస్తున్నట్లు తెలిపారు. వరంగల్‌, ఆదిలాబాద్‌, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, రామగుండంలో ఎయిర్‌పోర్టులు త్వరలో రాబోతున్నాయన్నారు.

క్యూర్‌, ప్యూర్‌, రేర్‌ పాలసీలు : హైదరాబాద్‌ నుంచి మచిలీపట్నం వరకు గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ హైవే కోసం కేంద్రం సూత్రప్రాయంగా అంగీకారం తెలిపిందని రేవంత్​ రెడ్డి అన్నారు. హైవేలు, పోర్టులు, ఎయిర్‌పోర్టు కనెక్టివిటీ ద్వారా పెట్టుబడులను ఆకర్షించనున్నట్లు తెలిపారు. తెలంగాణ అభివృద్ధిలో రైతులను భాగస్వాములను చేస్తామని, కొత్తగా క్యూర్‌, ప్యూర్‌, రేర్‌ పాలసీలు తీసుకువస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. మూడు అంశాలతో తెలంగాణ రైజింగ్‌ విజన్‌ డాక్యుమెంట్‌ను తయారు చేస్తున్నామన్నారు. ఆదాయం పెంచి పేదలకు పంచే విధానంతో బలమైన ఆర్థిక వ్యవస్థగా తెలంగాణను తయారు చేస్తామన్నారు.

ఉప్పల్​ స్టేడియంలో మెస్సీ ఫుట్​బాల్ : డిసెంబర్‌ 10, 11, 12 తేదీల్లో విజన్‌ డాక్యుమెంట్‌ స్టాళ్లను నిర్వహిస్తామని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ప్రకటించారు. విజన్‌ డాక్యుమెంట్‌ స్టాళ్లను పెద్దఎత్తున ప్రజలు సందర్శించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు. డిసెంబర్‌ 13న ఫుట్‌బాల్‌ దిగ్గజం మెస్సీ హైదరాబాద్‌ వస్తున్నారని, ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో ఫ్రెండ్లీ ఫుట్‌బాల్‌ మ్యాచ్‌లో ఆయన ఆడతారని తెలిపారు.

