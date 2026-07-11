కాళేశ్వరంపై ఎన్డీఎస్ఏ సూచనలే పాటిస్తాం.. కిలాడీల కమిటీ సూచనలు పాటించం : రేవంత్ రెడ్డి
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అంశంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం - ప్రాజెక్టులోని 3 బ్యారేజీల్లో నీరు నింపకూడదని ఎన్డీఎస్ఏ తెలిపిందని వెల్లడి - గేట్లు ఎత్తకుండా మూసివేస్తే బ్యారేజీలు పూర్తిగా దెబ్బతింటాయని వ్యాఖ్య
CM Revanth Reddy on Kaleshwaram Project (ETV Bharat)
Published : July 11, 2026 at 7:14 PM IST
CM Revanth Reddy on Kaleshwaram Project : కాళేశ్వరంపై బీఆర్ఎస్ నేతలు అవాస్తవాలు మాట్లాడుతున్నారని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులోని 3 బ్యారేజీల్లో నీరు నింపకూడదని ఎన్డీఎస్ఏ తెలిపిందని, ఆ నివేదిక మేరకే కమిటీ వేసి బ్యారేజీల పునరుద్ధరణకు యత్నిస్తామని తెలిపారు. బ్యారేజీలు పునరుద్ధరించే వరకు గేట్లు ఎత్తి ఉంచాలని ఎన్డీఎస్ఏ ఆదేశించిందని, ఒకవేళ గేట్లు ఎత్తకుండా మూసివేస్తే బ్యారేజీలు పూర్తిగా దెబ్బతింటాయని, గేట్లు దించకుండా అక్కడ నీళ్లు లిఫ్ట్ చేయడం కుదరదని తెలిపారు. హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో సీఎం మాట్లాడారు.