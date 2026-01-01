ETV Bharat / state

పాలమూరు ప్రాజెక్టును జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి మార్చడంలో భారీ స్కామ్‌ : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

ప్రధానంగా నీళ్ల హక్కుల కోసమే తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగింది - గతంలో నీళ్ల విషయంలో ఎన్నో పొరపాట్లు జరిగాయి - నీళ్లు - నిజాలపై ప్రజాభవన్‌ పీపీటో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి

Revanth Reddy on Krishna Water
Revanth Reddy on Krishna Water (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 1, 2026 at 8:48 PM IST

2 Min Read
CM Revanth Reddy on Krishna Water : తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య జలవివాదం సృష్టించి తద్వారా లబ్ధి పొందాలని బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్‌ ప్రయత్నిస్తున్నారని తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఆరోపించారు. నీటి వాటాలపై చర్చ దృష్ట్యా ప్రజాప్రతినిధులకు అవగాహన కోసం నీళ్లు-నిజాలు అంశంపై ప్రజాభవన్‌లో నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌రెడ్డి పవర్‌ పాయింట్‌ ప్రజంటేషన్‌ ఇచ్చారు. అనంతరం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు.

నీళ్ల కోసమే తెలంగాణ ఉద్యమం : ప్రధానంగా నీళ్ల హక్కుల కోసమే తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగిందని, కృష్ణా, గోదావరి జలాలను సక్రమంగా వాడుకుంటే ఎంతో అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రంగా తెలంగాణ నిలిచి ఉండేదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. నీళ్ల కోసం ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో పీజేఆర్‌ సొంత ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారని గతంలో నీళ్ల విషయంలో ఎన్నో పొరపాట్లు జరిగాయని అన్నారు. ఆ పొరపాట్లను సరిదిద్దుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నామని, ఉమ్మడి ఏపీకి కృష్ణా జలాల్లో 811 టీఎంసీలు కేటాయించారని గుర్తుచేశారు.

పాలమూరు ప్రాజెక్టును జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి మార్చడంలో భారీ స్కామ్‌ : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ETV)

కేసీఆర్ సంతకం పెట్టారు : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం విడిపోయినప్పుడు కృష్ణా జలాల్లో ఏపీకి 512 టీఎంసీలు, తెలంగాణకు 299 టీఎంసీలు అని చెప్పారని, తెలంగాణకు 299 టీఎంసీలు చాలని అంగీకరిస్తూ పదేళ్ల కాలానికి కేసీఆర్‌ సంతకం చేశారని రేవంత్​ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. కేసీఆర్‌ పెట్టిన సంతకం ఏపీకి అనుకూలంగా మారిందని, అప్పుడు ఏపీకి 66శాతం, తెలంగాణకు 34 శాతం జలాలకు ఆయన అంగీకరించారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తదుపరి బ్రిజేష్‌ కుమార్‌ ట్రైబ్యునల్‌ తీర్పు రాకుండా వాయిదా వేయిస్తున్నారని, నదీ పరివాహకం ప్రకారం చూస్తే కృష్ణా జలాల్లో తెలంగాణకు 71శాతం రావాలని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

వరుసగా బీఆర్​ఎస్​ ఓటమి : అసెంబ్లీ, లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో, ఆ తర్వాత జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో భారత రాష్ట్ర సమితి పరాజయం పాలైందన్న సీఎం వరుస ఓటములతో ఆ పార్టీ మనుగడ కష్టమవుతోందని కేసీఆర్‌ గుర్తించారని అన్నారు. మళ్లీ జలవివాదం రేపి, ఇరు రాష్ట్రాల మధ్య వైషమ్యాల సృష్టించి తన పార్టీని బ్రతికించుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు. దాంట్లో భాగంగా ఒక అబద్ధాల సంఘాన్ని ఏర్పాటుచేసుకొని కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంపై లేనిపోని అపోహలు సృష్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని సీఎం ఘాటుగా విమర్శించారు.

