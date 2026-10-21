పోలీసుశాఖలో 7,437 పోస్టుల భర్తీకి అనుమతి ఇచ్చాం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
CM Revanth On Police Commemoration Day : శాంతి భద్రతలు బాగుంటేనే రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి వేగంగా ఉంటుందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. అమరవీరుల కుటుంబాల సంక్షేమానికి తమ ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇస్తుందన్నారు.
Published : October 21, 2026 at 9:54 AM IST|
Updated : October 21, 2026 at 10:25 AM IST
CM Revanth On Police Commemoration Day : పోలీసు అమరవీరుల కుటుంబాల సంక్షేమానికి తమ ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యం ఇస్తుందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. శాంతిభద్రతలు బాగుంటేనే రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి వేగంగా ఉంటుందన్నారు. సమాజం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన వారిని స్మరించుకోవడం అందరి బాధ్యత అని సీఎం తెలిపారు. పోలీసు అమరవీరుల దినోత్సవం సందర్భంగా గోషామహల్లో నిర్వహించిన పోలీసు స్మారక పరేడ్ కార్యక్రమానికి హాజరైన రేవంత్ రెడ్డి, అమరవీరులను నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ ఈ ఏడాది ఏడాది 155 మంది పోలీసులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం బాధకరమని అన్నారు. కొత్త సవాళ్లకు అనుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు పోలీస్శాఖ మార్పులు చేసుకుంటోందని సీఎం కొనియాడారు.
2028 నాటికి పోలీసుశాఖలో అన్ని ఖాళీలు భర్తీచేస్తాం
పోలీసుశాఖను బలోపేతం చేసేందుకు ఈ ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టిందని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. 4,773 కానిస్టేబుల్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చామన్న ఆయన పోలీసుశాఖలో మొత్తం 7,437 పోస్టుల భర్తీకి అనుమతి ఇచ్చామని వెల్లడించారు. మిగతా ఖాళీలను కూడా విడతల వారీగా భర్తీ చేస్తామని చెప్పారు. 2028 నాటికి పోలీసుశాఖలో అన్ని ఖాళీలను భర్తీ చేస్తామని రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. 112 మంది డీఎస్పీలను డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ చేశామని తెలిపారు. పోలీసుశాఖలో ఎక్స్గ్రేషియాను హోదా ఆధారంగా రూ.కోటికి పైగా పెంచామని అన్నారు. దేశానికి సేవ చేసిన వారిని గుర్తించటంతో పాటు వారి కుటుంబాల సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామన్నారు. పోలీసు ఉద్యోగుల పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పోలీసు స్కూల్ను ఏర్పాటు చేశామని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు.
డ్రగ్స్ కట్టడిలో పోలీస్శాఖ పనితీరు బాగుంది
యువత జీవితాలు మత్తు బారిన పడటం బాధకరమని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. యువకులు మత్తుకు బానిసలు కాకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టిందన్నారు. డ్రగ్స్ కట్టడిలో రాష్ట్ర పోలీసుశాఖ పనితీరు బాగుందని ఆయన కొనియాడారు. ఉత్తమ పనితీరులో రాష్ట్ర పోలీసుశాఖ జాతీయ స్థాయిలో తొలి స్థానం దక్కించుకుందన్నారు. ఆహార కల్తీ కట్టడికి ప్రభుత్వం పటిష్ఠ చర్యలు తీసుకుందన్న ఆయన టీజీ సేఫ్ ద్వారా ఆహార కల్తీపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నామన్నారు. ట్రాన్స్జెండర్లకు ట్రాఫిక్ నియంత్రణ బాధ్యతలు అప్పగించి.. సాహసోపేత నిర్ణయం తీసుకున్నారని ప్రశంసించారు. ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అంటే.. క్రిమినల్స్తో ఫ్రెండ్లీగా ఉండమని కాదని, బాధితులు, సామాన్యులు, అమాయకుల పట్ల మాత్రమే ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ చేయాలన్నారు. క్రిమినల్స్, కబ్జాదారులు, డ్రగ్స్ దందా చేసేవారిపట్ల కఠినంగా వ్యవహరించాలని ఆయన సూచించారు. అమరవీరుల త్యాగాలను గౌరవిద్దాం, వారి ఆశయాలు కొనసాగిద్దామన్నారు. సురక్షితమైన, అభివృద్ధి చెందిన తెలంగాణను నిర్మించుకుందామన్నారు.