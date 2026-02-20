ETV Bharat / state

జీఎస్టీ కౌన్సిల్‌ తరహాలో ఏఐ కౌన్సిల్‌ను ఏర్పాటు చేయాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ - 2026లో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి - ఏఐ రంగంలో అపార అవకాశాలు ఉన్నాయని వ్యాఖ్య - హైదరాబాద్​లో ఏఐ రంగంలో పెట్టుబడి పెట్టాలని పిలుపునిచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి

CM Revanth On AI Impact Summit
CM Revanth On AI Impact Summit (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 20, 2026 at 3:33 PM IST

CM Revanth On AI Impact Summit : ఏఐ రంగంలో ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయని వాటిని భారత్ అందిపుచ్చుకోవాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ప్రతి ఆరునెలలకు ఓసారి హైదరాబాద్​ వంటి ప్రదేశంలో ఏఐ సదస్సులు జరగాలని పేర్కొన్నారు. ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్​లో పాల్గొన్న రేవంత్ రెడ్డి ప్రసంగిస్తూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆలోచనలే మన జీవితాన్ని మార్చివేస్తాయని సీఎం పేర్కొన్నారు. వ్యాక్సిన్లు, విమానాల వంటి ఆవిష్కరణలు ప్రపంచాన్ని మార్చాయని వివరించారు. మనిషికి ఎన్నో పరిమితులు ఉండొచ్చని, ఇప్పడు మానవుని అత్యున్నత ఆవిష్కరణ అయిన ఏఐ ఫలితాలను మనం చూస్తున్నామన్నారు. మనిషికంటే ఏఐ ఎక్కువ తెలివితేటలు కలిగి ఉందన్నారు. ప్రపంచంలోని టెక్ దిగ్గజాలని ఈ సదస్సుకు వచ్చాయన్నారు.

జీఎస్టీ కౌన్సిల్ తరహాలో ఏఐ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేయాలి : ఏఐ శకం ఇప్పటికే మొదలైందని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. గతంలో పారిశ్రామిక విప్లవం వచ్చిందని, ఇప్పుడు సాఫ్ట్​వేర్ విప్లవం నడుస్తొందన్నారు. ఏఐ రంగంలో భారత్ గ్లోబల్​ లీడర్​గా ఎదగాలని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. భారతీయులు ఎక్కువగా సోషల్ మీడియాను వాడతారని ఆయన వివరించారు. ఏఐ అభివృద్ధి కోసం ప్రత్యేకమైన వార్‌ రూమ్‌ ఏర్పాటు చేయాలన్న ఆయన దానికి హైదరాబాద్‌ ఎంతో అనువైన ప్రదేశమని వివరించారు. ఏఐలో స్టార్టప్‌లను భారత్‌ ప్రోత్సహించాలని కోరారు. జీఎస్టీ కౌన్సిల్‌ తరహాలో ఏఐ కౌన్సిల్‌ను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రధానిని కోరారు. ఏఐ దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టాలని సీఎం అభిప్రాయపడ్డారు. హైదరాబాద్‌ వచ్చి ఏఐ రంగంలో పెట్టుబడి పెట్టాలని టెక్నాలజీ దిగ్గజాలను పిలుపునిచ్చారు.

"మనిషి కంటే ఏఐ ఎక్కువ తెలివితేటలు కలిగి ఉంది. ఏఐ శకం ఇప్పటికే మొదలైంది. గతంలో పారిశ్రామిక విప్లవం వచ్చింది.. ఇప్పుడు సాఫ్ట్‌వేర్‌ విప్లవం నడుస్తోంది. ఏఐ రంగంలో భారత్‌ గ్లోబల్‌ లీడర్‌గా ఎదగాలి. ఏఐ అభివృద్ధి కోసం ప్రత్యేకమైన వార్‌ రూమ్‌ ఏర్పాటు చేయాలి. ప్రతి ఆరు నెలలకోసారి హైదరాబాద్‌ వంటి ప్రదేశంలో ఏఐ సదస్సులు జరగాలి. హైదరాబాద్‌ వచ్చి ఏఐ రంగంలో పెట్టుబడి పెట్టాలని టెక్నాలజీ దిగ్గజాలను కోరుతున్నా"- రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి

