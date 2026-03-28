పెట్రో ఉత్పత్తులు సరఫరా సజావుగా సాగేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం - సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
అన్ని రాష్ట్రాల సీఎంలతో ప్రధాని మోదీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ - పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - కమిటీని నియమించి ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నట్లు వెల్లడి
Published : March 28, 2026 at 7:47 AM IST
CM Revanth Reddy Video Conference with PM Modi : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెట్రో ఉత్పత్తుల సరఫరా సజావుగా కొనసాగేవిధంగా చర్యలు తీసుకున్నామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పేర్కొన్నారు. పెట్రోల్, గ్యాస్, డీజిల్ సరఫరాకు సంబంధించి సమీక్షకు హైదరాబాద్లోని కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ నుంచి సీఎస్(ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి) ఆధ్వర్యంలో కమిటీని నియమించి పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నట్లుగా వివరించారు. మధ్య ప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితుల వేళ అన్ని రాష్ట్రాల సీఎంలతో ప్రధాని మోదీ శుక్రవారం సాయంత్రం వర్చువల్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ కాన్ఫరెన్స్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పాల్గొన్నారు.
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో గ్యాస్ సరఫరా, పెట్రోల్, డీజిల్ విక్రయాలు బ్లాక్ మార్కెట్ నిరోధానికి కమిటీలు ఏర్పాటు చేసి నోడల్ అధికారులను నియమించినట్లుగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రధాని మోదీకి వివరించారు. ప్రాధాన్య క్రమంలో హాస్పిటల్స్, పాఠశాలలు, అనాథాశ్రమాలు, వృద్ధాశ్రమాలకు కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్లను పంపుతున్నట్లుగా చెప్పారు. ప్రతి పెట్రోల్ బంక్లో స్టాక్ ఎంత ఉంది ఎంత వినియోగిస్తున్నారు అనే అంశాన్ని అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నారని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. తెలంగాణలో సాధారణ రోజుల్లో రోజుకు 36,189 కిలో లీటర్ల పెట్రోల్, డీజిల్ వినియోగం జరుగుతుందని, ప్రస్తుతం 1,88,210 కిలో లీటర్ల నిల్వలు ఉన్నట్లుగా ఆయన ప్రధానికి వివరించారు. పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ కొరతపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో అపోహలు, భయాందోళనలు కలిగేలా పోస్టులు పెడుతున్న వారిపై చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు ప్రోత్సాహం : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల(ఈవీ) వినియోగాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నామని శిలాజ ఇంధనాలపై(పెట్రోల్, డీజిల్) ఆధారపడడం తగ్గించి పునరుత్పాదక విద్యుత్ ఉత్పత్తి పెంచుతున్నామని రేవంత్రెడ్డి ప్రధాని మోదీకి వివరించారు. తెలంగాణలో ఈవీ(విద్యుత్ వాహనాలు) వంద శాతం రోడ్డు పన్ను, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు మినహాయించామని చెప్పారు. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల తయారీ, బ్యాటరీ ఎకోసిస్టమ్ను పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహిస్తున్నట్లుగా వివరించారు. హైదరాబాద్ నగరంలో 1.20 లక్షలకుపైగా ఉన్న పెట్రోల్, డీజిల్ ఆటోలను రిట్రోఫిట్టింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా ఈవీలుగా మార్చే ప్రక్రియ ప్రారంభిస్తున్నట్లుగా రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. టీజీఎస్ఆర్టీసీలో ఇక ముందు అన్నీ ఈవీ బస్సులనే ఉపయోగించనున్నట్లుగా ప్రధానమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఈ సమావేశంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె.రామకృష్ణారావు, ముఖ్యమంత్రి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ వి.శేషాద్రి తదితరులు పాల్గొన్నారు.