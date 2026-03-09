కొత్త సవాళ్లను ఎదుర్కోవాలంటే.. పోలీసు అధికారులు అప్గ్రేడ్ కావాలి: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
పోలీసు అకాడమీలో పోలీసు అధికారుల రీట్రీట్ కార్యక్రమం - పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రజలకు మెరుగైన సేవలందించటం ద్వారానే పోలీసుశాఖకు గౌరవం పెరుగుతుందని వెల్లడి
Published : March 9, 2026 at 7:55 PM IST
CM Revanth Reddy Participated In The Retreat Program Of Police Officers : ఏ సమస్య వచ్చినా ప్రజలు మొదట చూసేది పోలీసుల వైపేనని ప్రజలకు మెరుగైన సేవలందించటం ద్వారానే పోలీసుశాఖకు గౌరవం పెరుగుతుందన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నేరాలు కొత్త కొత్త మార్గాల్లో జరుగుతుండటంతో పోలీసులకు సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయని తెలిపారు. పోలీసు అకాడమీలో పోలీసు అధికారుల రీట్రీట్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం మాట్లాడారు.
మనకున్న రిసోర్సుల ద్వారా మాత్రమే టెక్నికల్ ఛాలెంజ్ను అధిగమించగలమని, సమస్యను అర్థం చేసుకుంటే సగం పరిష్కారమార్గం దొరికిందని, రాష్ట్రమైనా, దేశమైనా అభివృద్ధి చెందాలంటే శాంతిభద్రతలు బాగుండాలని అన్నారు. శాంతిభద్రతలు బాగున్న రాష్ట్రాలకే పెట్టుబడులు బాగా వస్తున్నాయని, దేశ జనాభాలో 2.5 శాతం ఉన్న తెలంగాణ దేశ జీడీపీకి 5 శాతం వాటాను అందిస్తోందని పేర్కొన్నారు. దేశ జీడీపీకి తెలంగాణ వాటా 10 శాతానికి చేరాలనేది తమ ఆశయమని స్పష్టం చేశారు.
పోలీసు అధికారులు అప్గ్రేడ్ కావాలి : దేశ రాజధాని దిల్లీ అత్యంత తీవ్రమైన కాలుష్యాన్ని ఎదుర్కొంటోందని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. బెంగళూరును ట్రాఫిక్ సమస్య వేధిస్తోందన్న సీఎం ముంబయి, చెన్నై నగరాలు వరద సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నాయని అన్నారు. పాలకులకు దూరదృష్టి లేకపోవటం వల్లే ఇలాంటి సమస్య వస్తోందని పేర్కొన్నారు. 24 గంటల్లో 2 సె.మీ. వర్షపాతాన్ని మాత్రమే తట్టుకునే డ్రైనేజీ వ్యవస్థ మన నగరాలకు ఉందని, ఏ సమస్య వచ్చినా ప్రజలు మొదట చూసేది పోలీసుల వైపే అని, టెక్నాలజీలో మార్పుల వల్ల నేరాల స్వభావం కూడా మారిపోయిందని చెప్పారు, భౌతికంగా కనిపించని నేరాలను కనిపెట్టడం సవాళ్లతో కూడుకున్నదని, కొత్త సవాళ్లను ఎదుర్కోవాలంటే పోలీసు అధికారులు అప్గ్రేడ్ కావాలని సూచించారు.