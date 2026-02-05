ETV Bharat / state

బీజేపీ అందరినీ ప్రచారానికి తెచ్చినా ఒక్క మున్సిపాలిటీ అయినా గెలుస్తారా? : సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

కరీంనగర్​లో ప్రజాపాలన-ప్రజా విజయోత్సవ సభలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి - కేంద్రంలో ప్రభుత్వం కోల్పోయినా మాట ప్రకారం తెలంగాణ ఇచ్చారని వెల్లడి - బీఆర్‌ఎస్‌, బీజేపీ బంధం ఫెవికాల్‌ అని ప్రశ్నించిన ముఖ్యమంత్రి

CM REVANTH REDDY
CM REVANTH REDDY (ETV Bharat)
ETV Bharat Telangana Team

February 5, 2026

Praja Palana Praja Vijayotsava Meeting in Karimnagar : పాలమూరు జిల్లాలో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడిని ప్రచారానికి తీసుకువచ్చారని గుర్తు చేశారు. మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో ప్రచారానికి ప్రధాని సహా దేశం మొత్తం నేతలను తీసుకురండని హితువు పిలికారు. బీజేపీ అందరినీ ప్రచారానికి తెచ్చినా ఒక్క మున్సిపాలిటీ అయినా గెలుస్తారా? అడిగారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సత్తా ఏంటో బీజేపీకి చూపిస్తామని సవాల్ విసిరారు.కరీంనగర్‌ జిల్లా గుమ్లాపూర్‌లో పర్యటించిన సీఎం పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. అనంతరం గుమ్లాపూర్‌లో ఏర్పాటు చేసిన సభలో ప్రసంగించారు. తెలంగాణలో 123 మున్సిపాలిటీలు, ఏడు కార్పొరేషన్లలో అభివృద్ధిపనులకు రెండేళ్లలో రూ.17,442 కోట్లు ఖర్చు చేశామని అన్నారు.

ప్రజాపాలన అందిస్తుంటే విషం చిమ్ముతున్నారు : తెలంగాణ ఏర్పాటు చేస్తామని సోనియాగాంధీ ఈ గడ్డపై నుంచి మాట ఇచ్చారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఏపీలో పార్టీ కోల్పోయినా, తెలంగాణలో ఒడిదొడుకులు ఎదుర్కొన్నా మాట తప్పలేదని, కేంద్రంలో ప్రభుత్వం కోల్పోయినా మాట ప్రకారం తెలంగాణ ఇచ్చారని, తెలంగాణను కాంగ్రెస్‌ ఇచ్చినా బీఆర్‌ఎస్‌కు ప్రజలు పట్టం కట్టారని అన్నారు. ప్రజా తీర్పును కాంగ్రెస్‌ పార్టీ శిరసావహించిందని అన్నారు. పదేళ్లలో పన్నుల రూపంలో రూ.20 లక్షల కోట్లు ప్రజలు ప్రభుత్వానికి కట్టారని, పదేళ్లలో పేదలకు రెండు పడక గదుల ఇళ్లు కూడా కట్టించలేదని వివర్శించారు. ప్రజా ప్రభుత్వం ఏర్పడి ప్రజాపాలన అందిస్తుంటే విషం చిమ్ముతున్నారని, కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం దిగిపోవాలని కుటుంబం మొత్తం దాడికి దిగుతోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఏడాదికి 2 లక్షల ఇళ్లు కట్టినా పదేళ్లలో 20 లక్షల ఇళ్లు కట్టే పరిస్థితి ఉండేదని పేర్కొన్నారు.

ఏం ఇవ్వడానికి దిల్లీ నేతలను తెచ్చారు : ఉచిత కరెంటు దేశానికి ఆదర్శమైందని, ఉచిత కరెంటు కాంగ్రెస్‌ పేటెంట్‌ అని తెలిపారు. రైతులకు ఉచిత విద్యుత్‌ ప్రవేశపెట్టిన ఘనత కాంగ్రెస్‌కే దక్కుతుందని అన్నారు. పాలమూరు-రంగారెడ్డిని జాతీయ ప్రాజెక్టుగా చేస్తామని మోదీ చెప్పారని, మూడుసార్లు మోదీ ప్రధాని అయినా పాలమూరును జాతీయ ప్రాజెక్టు చేయలేదని గుర్తు చేశారు. కాళేశ్వరం జాతీయ ప్రాజెక్టు ఇవ్వలేదని, మెట్రో, మూసీకి నీళ్లు ఇవ్వలేదని పేర్కొన్నారు. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ పూర్తిపై స్పష్టత లేదని, ఏం ఇవ్వడానికి దిల్లీ నేతలను తెచ్చారని, బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు గాడిద గుడ్డు తెచ్చారు తప్ప అణాపైసా ఇవ్వలేదని ఎద్దేవా చేశారు.

తామే గెలుస్తామని బీఆర్‌ఎస్‌ రంకెలేస్తోంది : బీజేపీ హామీలు అమలు చేయకుండా ఏ ముఖం పెట్టుకుని ఓట్లు అడుగుతారని, బీఆర్‌ఎస్‌, బీజేపీ బంధం ఫెవికాల్‌, వీణా-వాణి బంధం కాదా? అని రేవంత్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. ఇటీవల ఎంపీ ఎన్నికల్లో బీఆర్‌ఎస్‌ చచ్చి అవయవదానం చేసిందని, ఓట్లు, సీట్లు బీఆర్‌ఎస్‌ దానం చేసి 8 చోట్ల బీజేపీ ఎంపీలను గెలిపించారని, 8 చోట్ల డిపాజిట్లు కోల్పోయినా తామే గెలుస్తామని బీఆర్‌ఎస్‌ రంకెలేస్తోందని ఎద్దేవా చేశారు. కాళేశ్వరాన్ని ఏటీఎంగా మార్చారని మోదీ, అమిత్‌షా స్వయంగా చెప్పారు. కాళేశ్వరంపై కమిషన్‌ వేసి నిందితులను అరెస్టు చేయాలని అసెంబ్లీలో నిర్ణయించామని, అసెంబ్లీ తీర్మానం కేంద్రానికి పంపిస్తే ఇప్పటికీ సీబీఐ విచారణ చేపట్టలేదని, కేసీఆర్‌, హరీశ్‌రావును అరెస్టు చేయాలని అసెంబ్లీలో తీర్మానిస్తే సీబీఐ విచారణ లేదని వివరించారు.

REVANTH REDDY ON BJP
రేవంత్ రెడ్డి
PRAJA PALANA VIJAYOTSAVA MEETING
REVANTH REDDY ON KCR
CM REVANTH REDDY

