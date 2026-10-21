మైసూరు దసరా ఉత్సవాల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
CM Revanth Reddy Mysuru Tour : కర్ణాటక మైసూరు దసరా ఉత్సవాల్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పాల్గొన్నారు. కర్ణాటక సీఎం డీకే శివకుమార్ ఆహ్వానం మేరకు ఉత్సవాల్లో రేవంత్రెడ్డి పాల్గొన్నారు.
Published : October 21, 2026 at 8:02 PM IST
CM Revanth Reddy Mysuru Tour : కర్ణాటక రాష్ట్రంలో అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించే మైసూరు దసరా ఉత్సవాల్లో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఉత్సవాల్లో భాగంగా జంబూ సవారీలో అందంగా అలంకరించిన ఏనుగుపై బంగారు అంబారీలో కొలువుదీరిన చాముండేశ్వరీ అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని సీఎం దర్శించుకున్నారు. కన్నడ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే జానపదకళాకారులు, సంగీత, నృత్య బృందాలు వివిధ సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఈ ఊరేగింపులో పాల్గొన్నాయి.
కర్ణాటక సీఎం డీకే శివకుమార్ ఆహ్వానం మేరకు రేవంత్ రెడ్డి మైసూరు దసరా ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు. కేరళం ముఖ్యమంత్రి వీడీ సతీశన్ సహా దేశ, విదేశాలకు చెందిన ప్రముఖులతో కలిసి రేవంత్ రెడ్డి ఆ ఉత్సవాలను వీక్షించారు. మైసూరు రాజభవనం ముందు జరిగిన దసరా వేడుకల్లో పాల్గొనడానికి ముందు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చాముండేశ్వరి ఆలయానికి వెళ్లి అమ్మవారిని దర్శించుకొని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.
On the auspicious occasion of Vijayadashami, I had the privilege to offer floral tribute at the lotus feet of Mother Chamundeshwari Devi at historic Jamboo Savari procession, Mysore along with Karnataka chief minister shri @DKShivakumar garu and Keralam chief minister shri @vdsatheesan garu. Praying that this sacred procession of the Jamboo Savari, with the divine blessings of Sri Chamundeshwari Devi, may lead the way for the prosperity, peace, and abundance for everyone. #Mysore #Dussehra2026— Revanth Reddy (@revanth_anumula) October 21, 2026
"విజయదశమి పర్వదినాన, మైసూరులో జరిగిన చారిత్రాత్మక 'జంబూ సవారి' ఊరేగింపు సందర్భంగా, శ్రీ చాముండేశ్వరి దేవి పాదపద్మాల వద్ద పుష్పాంజలి సమర్పించే భాగ్యం నాకు లభించింది. ఈ కార్యక్రమంలో కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్, కేరళం సీఎం వీడీ సతీశన్ కూడా పాల్గొన్నారు. శ్రీ చాముండేశ్వరి దేవి దివ్య ఆశీస్సులతో సాగుతున్న ఈ పవిత్ర జంబూ సవారి, అందరి జీవితాల్లోనూ సుఖశాంతులను, సమృద్ధిని, సౌభాగ్యాన్ని తీసుకురావాలని ప్రార్థించాను" - ఎక్స్లో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
'అభిమన్యు'పై అమ్మవారు
అందరి జీవితాల్లోనూ సుఖశాంతులను, సమృద్ధిని, సౌభాగ్యాన్ని తీసుకురావాలని ప్రార్థించానని రేవంత్ రెడ్డి ఎక్స్ వేదికగా తెలిపారు. మరోవైపు ఇవాళ మైసూరు రాజ భవనంలో దసరా వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి. చాముండేశ్వరీ అమ్మవారికి రాజవంశీయుల ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన తరువాత బంగారు అంబారీలో అమ్మవారి విగ్రహాన్ని అభిమన్యు ఏనుగుపై చేర్చారు. ఇతర ఏనుగులు వెంటరాగా అమ్మవారి ఊరేగింపు వైభవంగా ప్రారంభమైంది. ఈ వేడుకను తిలకించేందుకు అధికార పార్టీ నాయకులు, అధికారులు, సామాన్యులే కాకుండా పర్యాటకులు భారీగా తరలివచ్చారు. సుమారు 3 గంటల పాటు ఈ వేడుక కొనసాగింది.
స్వగ్రామంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దసరా సందడి - కుటుంబసభ్యులతో కలిసి పూజలు