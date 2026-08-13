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కాంగ్రెస్ ఉన్నంత కాలం దేశంలో లౌకికవర్గాలకు మనుగడ : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

బంజారాహిల్స్‌లోని మైనారిటీస్ ఎక్సలెన్స్ సమ్మిట్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్​రెడ్డి - బీఆర్‌ఎస్‌ హయాంలో గ్రూప్‌-1 నియామకాల ఊసే లేదని విమర్శ - హిందూ, ముస్లింలను వేర్వేరుగా చూడనని, రెండు కళ్లలా చూస్తానని స్పష్టం

CM Revanth Reddy
CM Revanth Reddy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 13, 2026 at 6:27 PM IST

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Minorities Excellence Summit in Banjara Hills : కాంగ్రెస్‌ అంటే సెక్యులర్‌ పార్టీ అని హిందూ, ముస్లింలను రెండు కళ్లలా కాంగ్రెస్‌ చూస్తుందని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మైనార్టీలకు 4 శాతం రిజర్వేషన్లను కాంగ్రెస్‌ ఇచ్చిందని తెలిపారు. బంజారాహిల్స్‌లో మైనారిటీస్ ఎక్సలెన్స్ సమ్మిట్ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. సమ్మిట్‌లో ముఖ్యమంత్రితో పాటు మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, అజారుద్దీన్​లు పాల్గొన్నారు.

లౌకిక వర్గాలకు మనుగడ ఉంటుంది : ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన సీఎం సర్టిఫికెట్లు చూసి కాదని, నైపుణ్యాలు చూసి ఉద్యోగం ఇస్తున్నారని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో మైనార్టీలకు రిజర్వేషన్లను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారని, మైనార్టీ రిజర్వేషన్ల రద్దుకు హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టులను ఆశ్రయించారని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. మైనార్టీ రిజర్వేషన్లను రద్దు చేయడంలో మోదీ, అమిత్‌షా విఫలమయ్యారని విమర్శించారు. తెలంగాణలో బీజేపీ వస్తే మైనార్టీ రిజర్వేషన్లు రద్దు చేస్తామని అమిత్‌షా చెప్పారని, గుజరాత్‌లో మైనార్టీ రిజర్వేషన్లు రద్దు చేసి చూపాలని సవాల్‌ విసిరామని అన్నారు. కాంగ్రెస్‌ ఉన్నంతకాలం దేశంలో లౌకిక వర్గాలకు మనుగడ ఉంటుందని, లౌకిక వర్గాల కోసం కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఎప్పుడూ పోరాడుతుందని స్పష్టం చేశారు.

వాళ్లు ప్రశ్నపత్రాలు కొనుగోలు చేస్తారు : బీఆర్‌ఎస్‌ హయాంలో గ్రూప్‌-1 నియామకాల ఊసే లేదని, ఒకసారి నియామకాలు చేపట్టినా పల్లీ, బఠానీల్లా ప్రశ్నపత్రాలు అమ్మారని సీఎం విమర్శించారు. డబ్బులున్న వాళ్లు ప్రశ్నపత్రాలు కొనుగోలు చేస్తారని, ప్రశ్నపత్రాలు కొనుగోలు చేసిన వారి నియామకానికి గతంలో కృషి చేశారని ఆరోపించారు. గత ప్రభుత్వం ఆర్‌ఎంపీ వైద్యుడిని పబ్లిక్‌ సర్వీస్‌ కమిషన్‌ సభ్యుడిని చేసిందని, తమ అనుయాయులను పబ్లిక్‌ సర్వీస్‌ కమిషన్ సభ్యులను చేశారని ఆరోపించారు.

కాంగ్రెస్ ఉన్నంత కాలం దేశంలో లౌకికవర్గాలకు మనుగడ : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి (ETV Bharat)

"కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అంటే సెక్యూలర్‌, కాంగ్రెస్‌కు హిందూ, ముస్లింలు రెండు కళ్లు లాంటి వారు. కాంగ్రెస్‌ పాలనలో మైనార్టీలకు 4శాతం రిజర్వేషన్లు ఇచ్చాం. వెంటనే చాలామంది దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ మైనార్టీ రిజర్వేషన్లు అవసరంలేదని మాట్లాడారు. హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టుల్లో పిటిషన్లు దాఖలు చేసి ఈ రిజర్వేషన్లు తీసేయాలని ప్రయత్నాలు చేశారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ మైనార్టీ రిజర్వేషన్లు తీసుకొస్తే వాటిని రద్దు చేయడంలో నరేంద్ర మోదీ, అమిత్‌ షా విఫలమయ్యారు. అమిత్‌షా తెలంగాణలోని చేవళ్లకు వచ్చి మాట్లాడారు. వారి పాలనలో మైనార్టీ రిజర్వేషన్లు తీసేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ధైర్యం ఉంటే తెలంగాణలో కాదు గుజరాత్‌లోని మైనార్టీ రిజర్వేషన్లు తీసేయండి మేం చూస్తామని చెప్పాం" - సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

హిందూ, ముస్లింలను వేర్వేరుగా చూడను : కాంగ్రెస్‌ వచ్చాక పబ్లిక్‌ సర్వీస్‌ కమిషన్‌ను ప్రక్షాళన చేశామన్న రేవంత్ రెడ్డి, పబ్లిక్‌ సర్వీస్‌ కమిషన్‌లో విద్యావంతులను నియమించామని తెలిపారు. పబ్లిక్‌ సర్వీస్‌ కమిషన్‌ ద్వారా గ్రూప్‌-1 పోస్టుల భర్తీ చేపట్టామని, గ్రూప్‌-1 రద్దు చేయాలని సుప్రీంకోర్టు వరకు బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలు వెళ్లారని ఆరోపించారు. సుప్రీంకోర్టులోనూ మంచి లాయర్‌ను పెట్టి గ్రూప్‌-1 నియామకాలు పూర్తి చేశామని, గ్రూప్‌ 2, 3, 4 పోస్టుల విషయంలోనూ కోర్టుల్లో పోరాడి ఉద్యోగాలు భర్తీ చేశామని వెల్లడించారు. హిందూ, ముస్లింలను వేర్వేరుగా చూడనని, రెండు కళ్లలా చూస్తానని స్పష్టం చేశారు. నిఖత్‌ జరీన్‌కు గ్రూప్‌-1 ఉద్యోగం, రూ.3 కోట్ల ప్రోత్సాహకం ఇచ్చామని, క్రికెటర్‌ సిరాజ్‌కు ఉద్యోగం ఇవ్వడం అంత తేలిక కాదని, నిబంధనలు పక్కనపెట్టి సిరాజ్‌కు డీఎస్పీ ఉద్యోగం ఇచ్చామని గుర్తు చేశారు.

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TAGGED:

CM REVANTH REDDY
REVANTH REDDY ON SIRAJ DSP POST
మైనారిటీస్ ఎక్సలెన్స్ సమ్మిట్
MINORITIES EXCELLENCE SUMMIT

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