తెలంగాణ అభివృద్ధికి ప్రధాని మోదీ సహకరించడం లేదు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
దేశంలో నార్త్ వర్సెస్ సౌత్ అని కాకుండా గుజరాత్ వర్సెస్ దేశం అన్నట్లుగా ఉందన్నారు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి. దిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న సీఎం ఓ దినపత్రిక కాంక్లేవ్లో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Published : September 28, 2026 at 7:47 PM IST
CM Revanth Reddy in The Conclave 2026 : నాణ్యమైన విద్య అందించడమే తమ మొదటి ప్రాధాన్యతన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రైవేటుకు దీటుగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలను తీర్చిదిద్దుతున్నామని స్పష్టం చేశారు. యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేశామని, భవిష్యత్తులో బ్లూకాలర్ ఉద్యోగాలకు ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుందని వెల్లడించారు. దిల్లీలో అస్సాం ప్రతిదిన్ మీడియా నెట్వర్క్ నిర్వహిస్తున్న 'ది కాంక్లేవ్ 2026'లో పాల్గొన్న సీఎం ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
నిధులు గుజరాత్కు మళ్లిస్తున్నారు
తెలంగాణ అభివృద్ధికి ప్రధాని మోదీ సహకరించడం లేదని, ఆర్ఆర్ఆర్కు టెండర్ల సమయానికి కేంద్రం అనుమతులను అడ్డుకుందని సీఎం ఆరోపించారు. నార్త్ వర్సెస్ సౌత్ కాదు గుజరాత్ వర్సెస్ దేశం అన్నట్లుగా ఉందని విమర్శించారు. యూపీ నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మోదీ నిధులు గుజరాత్కు మళ్లిస్తున్నారని ఆరోపించారు. డీలిమిటేషన్లో జనాభా మేరకు సీట్లు పెంచితే పెద్ద రాష్ట్రాలకు మేలని చిన్న రాష్ట్రాలకు నష్టమని తెలిపారు. తాము పేదల వైపు ఉంటే బీజేపీ సంపన్నుల వైపు ఉందని పేర్కొన్నారు.
LIVE: Hon'ble Chief Minister Sri A. Revanth Reddy participates in Pratidin Media Network's The Conclave 2026 in New Delhi https://t.co/A5rkzcLbpm— Telangana CMO (@TelanganaCMO) September 28, 2026
ఎస్ఐఆర్ గోబ్యాక్
పేదల ఓటు హక్కు తొలగించడానికే ఎస్ఐఆర్ తీసుకొచ్చారని, 2029 ఎన్నికల కోసం దేశంలో 13 కోట్ల ఓట్లు తొలగించారని రేవంత్ ఆరోపించారు. బ్రిటిషర్లు సైమన్ కమిషన్ తెచ్చినట్లు ఈసీని మోదీ వాడుకుంటున్నారని ఆక్షేపించారు. దేశంలో జనాభా తగ్గకుండా ఓట్లు మాత్రమే ఎలా తగ్గుతాయని ప్రశ్నించారు. తనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న ఓట్లు తొలగించాలని మోదీ ప్రయత్నిస్తున్నారని, దేశంలో 20 కోట్ల ఓట్లు తొలగించాలని చూస్తున్నారని వెల్లడించారు. మొత్తం అధికారాలను దిల్లీలో సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు ఇచ్చారని అన్నారు. మరి బీఎల్ఏలు, బీఎల్వోలు, కలెక్టర్లు ఎందుకని నిలదీశారు. ఎస్ఐఆర్ గోబ్యాక్ అని నినదిస్తూ దేశమంతా ఏకం కావాలని రేవంత్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు.
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