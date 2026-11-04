సదర్ అంటే తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
CM Revanth Reddy in Sadar Sammelanam:హైదరాబాద్లోని ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో ఘనంగా సదర్ వేడుకలు జరిగాయి. సదర్ సమ్మేళనానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. సదర్ వేడుకలకు రూ.5 కోట్ల నిధులు కేటాయించామని తెలిపారు.
Published : November 4, 2026 at 4:23 PM IST
సదర్ సంబురాల ద్వారా యాదవులు పండుగ నిర్వహించుకుంటారని సీఎం రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. సదర్ వేడుకలకు రూ.5 కోట్ల నిధులు కేటాయించామని తెలిపారు. హైదరాబాద్లోని ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో నిర్వహించిన సదర్ సమ్మేళనానికి సీఎం రేవంత్రెడ్డి హాజరయ్యారు.
సదర్ వేడుకల్లో యాదవులు భారీగా పాల్గొన్నారు. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి
సదర్ ఓ అద్భుతమైన కార్యక్రమం
రాష్ట్ర ప్రజలందరికి రేవంత్ రెడ్డి సదర్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సదర్ సమ్మేళనం నిర్వహించిన అంజన్ కుమార్ను అభినందించారు. సదర్ అంటే తెలంగాణ ఆత్మగౌరవమని, ఇది ఓ అద్భుతమైన కార్యక్రమమని కొనియాడారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ పండుగలాగా జరుపుతున్నామని, తమ ప్రభుత్వం వచ్చాక యాదవులను అన్ని విధాలుగా గౌరవిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.
తెలంగాణలో అన్నీ రాష్ట్రాల ప్రజలు సుఖసంతోషాలతో ఉన్నారని, యాదవులకు సముచిత స్థానం కల్పిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. తన చుట్టూ ఎప్పుడూ యాదవులు ఉంటారని, మంత్రివర్గ సమావేశాన్ని వాయిదా వేసుకొని సదర్ వేడుకకు హాజరయ్యానని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి వెల్లడించారు. నగరంలో శాంతి భద్రతలు కాపాడుతూ, అందరిని ఒక తాటిపై ఉంచామని స్పష్టం చేశారు.