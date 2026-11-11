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బీజేపీ పాలిత గుజరాత్‌లో మైనార్టీ రిజర్వేషన్ ఎందుకు తొలగించటం లేదు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

National Education and Minority Welfare Day: బంజారాహిల్స్‌లో జాతీయ విద్యా, మైనార్టీల సంక్షేమ దినోత్సవంలో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. 4 శాతం ప్రత్యేక రిజర్వేషన్‌తో మైనార్టీలకు విద్య, ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరిగాయన్నారు.

CM Revanth Reddy
జాతీయ విద్యా, మైనార్టీల సంక్షేమ దినోత్సవంలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 11, 2026 at 1:58 PM IST

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కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం మైనార్టీలకు విద్య, ఉద్యోగాల్లో 4 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించిందని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి తెలిపారు. సచార్‌ కమిటీ సూచన మేరకు మైనార్టీలకు ప్రత్యేక రిజర్వేషన్‌ కల్పించిందన్నారు. దీంతో మైనార్టీలకు విద్య, ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరిగాయని తెలిపారు. బంజారాహిల్స్‌లో జాతీయ విద్యా, మైనారిటీల సంక్షేమ దినోత్సవంలో సీఎం పాల్గొన్నారు. మైనార్టీశాఖ ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్లను ఆ శాఖ మంత్రి అజారుద్దీన్​తో కలిసి పరిశీలించారు.

మైనార్టీలకు 4 శాతం రిజర్వేషన్ తొలగించాలని బీజేపీ డిమాండ్​ చేస్తోందని సీఎం చెప్పారు. గుజరాత్‌లో కూడా మైనార్టీలకు రిజర్వేషన్ అమలు చేస్తున్నారని, మరి అక్కడెందుకు తొలగించడం లేదని నిలదీశారు. గుజరాత్‌లో తొలగించడం లేదు కానీ కానీ తెలంగాణలో రిజర్వేషన్​లు తీసేస్తామని బీజేపీ నేతలు అంటున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మైనార్టీలను ఓటుహక్కుకు కూడా దూరం చేయాలని బీజేపీ కుట్ర చేస్తోందని మండిపడ్డారు. సర్‌ పేరిట మైనార్టీలు, ఎస్టీలు, ఆదివాసీలు, పేదల ఓట్లను భారీగా తొలగిస్తున్నారని ఆరోపించారు.

TAGGED:

NATIONAL EDUCATION MINORITY WELFARE
CM REVANTH REDDY FIRE ON BJP
విద్యా మైనారిటీల సంక్షేమ దినోత్సవం
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REVANTH REDDY ON RESERVATIONS

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