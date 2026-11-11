బీజేపీ పాలిత గుజరాత్లో మైనార్టీ రిజర్వేషన్ ఎందుకు తొలగించటం లేదు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
National Education and Minority Welfare Day: బంజారాహిల్స్లో జాతీయ విద్యా, మైనార్టీల సంక్షేమ దినోత్సవంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. 4 శాతం ప్రత్యేక రిజర్వేషన్తో మైనార్టీలకు విద్య, ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరిగాయన్నారు.
Published : November 11, 2026 at 1:58 PM IST
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మైనార్టీలకు విద్య, ఉద్యోగాల్లో 4 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించిందని సీఎం రేవంత్రెడ్డి తెలిపారు. సచార్ కమిటీ సూచన మేరకు మైనార్టీలకు ప్రత్యేక రిజర్వేషన్ కల్పించిందన్నారు. దీంతో మైనార్టీలకు విద్య, ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరిగాయని తెలిపారు. బంజారాహిల్స్లో జాతీయ విద్యా, మైనారిటీల సంక్షేమ దినోత్సవంలో సీఎం పాల్గొన్నారు. మైనార్టీశాఖ ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్లను ఆ శాఖ మంత్రి అజారుద్దీన్తో కలిసి పరిశీలించారు.
మైనార్టీలకు 4 శాతం రిజర్వేషన్ తొలగించాలని బీజేపీ డిమాండ్ చేస్తోందని సీఎం చెప్పారు. గుజరాత్లో కూడా మైనార్టీలకు రిజర్వేషన్ అమలు చేస్తున్నారని, మరి అక్కడెందుకు తొలగించడం లేదని నిలదీశారు. గుజరాత్లో తొలగించడం లేదు కానీ కానీ తెలంగాణలో రిజర్వేషన్లు తీసేస్తామని బీజేపీ నేతలు అంటున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మైనార్టీలను ఓటుహక్కుకు కూడా దూరం చేయాలని బీజేపీ కుట్ర చేస్తోందని మండిపడ్డారు. సర్ పేరిట మైనార్టీలు, ఎస్టీలు, ఆదివాసీలు, పేదల ఓట్లను భారీగా తొలగిస్తున్నారని ఆరోపించారు.