రాష్ట్రంలో ఆహారానికి కొరత లేదు, నీటి సమస్య తీవ్రంగా ఉంది : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
CM Revanth Reddy on Environmental Protection : రాష్ట్రంలో తిండిగింజల కొరత లేదు కానీ, నీటి సమస్య తీవ్రంగా ఉందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. హైడ్రాతో జలవనరులను పరిరక్షిస్తున్నామన్నారు.
Published : November 27, 2026 at 10:49 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 11:00 PM IST
ప్రస్తుతం చాలా దేశాల్లో ఎల్నినో ప్రభావం ఉందని, పర్యావరణ పరిరక్షణ చేయనందువల్లే ఇలాంటి విపత్తులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. రాష్ట్రానికి ప్రస్తుతం ఆహార కొరత సమస్య ఏమీ లేదన్న ఆయన, సరిపడా తిండిగింజలు ఉన్నాయని వివరించారు. అయితే రాష్ట్రంలో నీటి సమస్య మాత్రం తీవ్రంగా ఉందని తెలిపారు. ఉన్న కొద్ది నీటిని వచ్చే 8 నెలలపాటు జాగ్రత్తగా, పొదుపుగా వాడుకోవాలని ఆయన సూచించారు. 'క్లైమెట్ కాంక్లేవ్ కర్టెన్ రైజర్' కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొని మాట్లాడారు. జీవరాశిని కాపాడే శక్తి, బాధ్యత రైతులపైనే ఉందని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.
డ్రగ్స్, ఆహార కల్తీని ఉపేక్షించేది లేదు
డ్రగ్స్ నియంత్రణలో తెలంగాణ దేశంలోనే నంబర్వన్గా నిలిచిందని రేవంత్ రెడ్డి పునరుద్ఘాటించారు. మాదక ద్రవ్యాల నివారణ తర్వాత ఆహార కల్తీ నియంత్రణకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చామని చెప్పారు. ఆహార కల్తీ నియంత్రణ కోసం టీజీ సేఫ్ ఏర్పాటు చేసినట్లు వివరించారు. ఎంతటి పెద్ద హోటల్ను అయినా తనిఖీ చేసే అధికారాలను టీజీ సేఫ్కు ఇచ్చామని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. పరిశుభ్రత లేకపోతే.. ఆ హోటల్ను వెంటనే సీజ్ చేయాలని టీజీ సేఫ్ అధికారులకు చెప్పామని వివరించారు. డ్రగ్స్, ఆహార కల్తీని ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ ఉపేక్షించేది లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
"నగరాల్లో చెరువులు, కాలవల్లో ఇళ్లు కట్టుకున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఇళ్లు కట్టుకోవడం తప్పు. వర్షపునీరు ఇళ్లలోకి రావడం లేదు. చెరువుల పరిధిలో ఇళ్లు కట్టుకున్నారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం కృషి చేస్తున్న అందరికీ అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. పర్యావరణాన్ని పరిరక్షిస్తే కొన్నిసార్లు దాని ఫలితాలు మనం పొందకపోవచ్చు. కానీ మన తర్వాత తరం దాని ఫలితాలు పొందుతారు. నగరం అంతా కాంక్రీట్ జంగిల్గా మారిపోయింది. గంటలో 2 సెం.మీ. వర్షం పడితే అంతా జలమయం అవుతోంది. చుక్కనీరు కూడా భూమిలోకి ఇంకిపోకుండా కాంక్రీట్ వేస్తున్నారు"-రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి
హైడ్రాతో హైదరాబాద్ నగరంలోని జలవనరులను పరిరక్షిస్తున్నట్లు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. నగరాల్లో చాలా మంది చెరువులు, కాలువుల్లో ఇళ్లు కట్టుకుంటున్నారని అన్నారు. నగరం అంతా కాంక్రిట్ జంగిల్గా మారిపోయిందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
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