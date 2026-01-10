నేనూ డాక్టర్నే! - కానీ సోషల్ డాక్టర్ను : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
హెచ్ఐసీసీలో ఫెలోస్ ఇండియా సదస్సు - ఇంటర్నేషనల్ కార్డియాలజీ రీసెర్చ్, ట్రైనింగ్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో సదస్సు - ఫెలోస్ ఇండియా సదస్సుకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
Published : January 10, 2026 at 10:37 PM IST
CM Revanth Reddy Participated Fellows India 2026 : ప్రజారోగ్య సంరక్షణకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ప్రభుత్వ పాలసీలు మెరుగుపరచడానికి వైద్యులతో కలిసి పని చేసేందుకు సిద్ధమని సూచనలు ఇవ్వాలని సీఎం పేర్కొన్నారు. పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు వైద్యులు స్వచ్ఛందంగా సీపీఆర్ నేర్పిస్తే చాలా మంది ప్రాణాలు కాపాడగలమని సీఎం అభిప్రాయపడ్డారు. హైదరాబాద్ హెచ్ఐసీసీలో ఇంటర్నేషనల్ కార్డియాలజీ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఫౌండేషన్ నిర్వహించిన ఫెలోస్ ఇండియా కార్యక్రమానికి రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.
హైదరాబాద్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది : తాను వైద్యుడిని కాకపోయినప్పటికీ సామాజిక రుగ్మతలకు చికిత్స చేసే డాక్టర్నని సీఎం వ్యాఖ్యానించారు. వైద్యులు ప్రజలు, సమాజంపై తమ బాధ్యతను ఎప్పటికీ మరచిపోవద్దని సీఎం అన్నారు. వైద్యులు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలని, అయితే ప్రజల నాడిని పట్టుకోవడం మరిచిపోవద్దని సీఎం పేర్కొన్నారు. గుండె జబ్బులను నివారించే మిషన్లో అందరూ భాగస్వాములు కావాలని అన్నారు. ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం, వైద్యులు కలిసి పని చేద్దామని సీఎం అన్నారు. నాణ్యమైన ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం అందరూ కృషి చేయాలని కోరారు. లైఫ్ సైన్సెస్, ఫార్మా, హెల్త్ కేర్ అనుబంధ రంగాల్లో ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా హైదరాబాద్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోందని తెలిపారు. ఆరోగ్య సంరక్షణలో ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమంగా తెలంగాణ ఉండాలని రేవంత్ రెడ్డి ఆకాంక్షించారు.
"నేను వైద్యుడిని కాదు కానీ నేనూ డాక్టర్నే సోషల్ డాక్టర్ను. లైఫ్ సైన్సెస్, ఫార్మా ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా హైదరాబాద్ అభివృద్ధి చెందుతోంది. హెల్త్ కేర్ ఆవిష్కరణ కేంద్రంగా హైదరాబాద్ అభివృద్ధి చెందుతోంది. మనుషులు, సమాజంపై వైద్యులు తమ బాధ్యతను ఎప్పటికీ మరచిపోవద్దు. ప్రజల ఆరోగ్య సంరక్షణకు ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తోంది. ప్రభుత్వ పాలసీలు మెరుగు కోసం వైద్యులతో కలిసి పనిచేయడానికి మేం సిద్ధం. వైద్యులు అధునాతన సాంకేతికతను అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి. గుండె జబ్బులను నివారించే మిషన్లో మనం భాగస్వాములం అవుదాం. ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడేందుకు మనం కలిసి పని చేద్దాం. విద్యార్థులకు సీపీఆర్ నేర్పేందుకు ముందుకు వస్తే చాలా మంది ప్రాణాలను కాపాడగలం. క్వాలిటీ ఆఫ్ హెల్త్కేర్ కోసం అందరూ కృషి చేయాలి. ఆరోగ్య సంరక్షణలో ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమం కావాలి."- రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం
