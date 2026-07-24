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ఆగస్టు 15 నాటికి ప్రతి విద్యార్థికి యూనిఫాం అందాల్సిందే : అధికారులకు సీఎం ఆదేశాలు

యూనిఫాం​ల పంపిణీలో ఆలస్యమైతే సహించేది లేదన్న సీఎం - ఏకరూప దుస్తులు ఇచ్చిన తర్వాత విద్యార్థుల నుంచి రివ్యూ తీసుకుంటామన్న ముఖ్యమంత్రి - ఆగస్టు 15 నాటికి యూనిఫాం​లు అందించాలని ఆదేశం

CM On Government School Uniforms
CM On Government School Uniforms (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 24, 2026 at 9:57 AM IST

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CM On Government School Uniforms : రాష్ట్రంలోని పాఠశాల విద్యార్థులందరికీ ఆగస్టు 15 నాటికి యూనిఫాం​లు అందజేయాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. ఆలస్యమైతే సహించేది లేదని, త్వరగా సరఫరా చేయాలని సంస్థలపై ఒత్తిడి పెంచాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. వచ్చే ఏడాది జూన్ 2 నాటికి యూనిఫాం​లు విద్యార్థులకు అందాలన్నారు.

విద్యార్థుల నుంచి వాట్సాప్​ ఫీడ్​ బ్యాక్ : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులందరికీ వెంటనే ఏకరూప దుస్తులను పంపిణీ చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. యూనిఫామ్స్ ఇచ్చిన త‌ర్వాత వాటి నాణ్య‌త‌, సైజు, ఇత‌ర అంశాల‌పై ప్ర‌తి విద్యార్థి నుంచి వాట్సాప్ ద్వారా ఫీడ్ బ్యాక్ తీసుకుంటామ‌ని ముఖ్య‌మంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. విద్యార్థులు తెలిపే అభిప్రాయాల ఆధారంగా వ‌చ్చే ఏడాది వాటి రంగులు, పంపిణీ వంటి అంశాల‌పై నిర్ణ‌యం తీసుకుంటామ‌ని సీఎం చెప్పారు. విద్యార్థుల‌కు యూనిఫాంల పంపిణీపై ముఖ్య‌మంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఎంసీఆర్‌హెచ్ఆర్డీలో గురువారం స‌మీక్ష నిర్వ‌హించారు.

అలసత్వం వహిస్తే సహించేది లేదు : ప్ర‌భుత్వ పాఠ‌శాలలు, వ‌స‌తి గృహాల్లో చ‌దివే విద్యార్థులకు అంద‌జేసే యూనిఫామ్స్​ నాణ్య‌త‌లో రాజీప‌డ‌మ‌ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఆగ‌స్టు 15 నాటికి పిల్ల‌లంద‌రికీ ఏకరూప దుస్తులు అంద‌జేయాల్సిందేన‌ని ఆయ‌న అధికారుల‌ను ఆదేశించారు. ఈ విష‌యంలో అల‌సత్వం వ‌హిస్తే సహించేది లేదని సీఎం హెచ్చ‌రించారు.

విద్యార్థులకు యూనిఫాంలను సకాలంలో అందించేలా సంబంధిత ఏజెన్సీలపై ఒత్తిడి తీసుకురావాలి. ఆగస్టు 15 నాటికి విద్యార్థులకు వీటిని తప్పనిసరిగా అందజేయాలి. ఆ తర్వాత ప్రతి విద్యార్థి నుంచి అభిప్రాయాలను సేకరించి, తదుపరి ఏడాది ఏకరూప దుస్తుల పంపిణీని ఆ అభిప్రాయాల ఆధారంగానే చేపట్టాలి. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఈ వ్యవహారం అస్తవ్యస్తంగా సాగింది. తాము పేద పిల్లల సేవ చేస్తున్నామనే భావనతో అధికారులు పని చేయాలి. వచ్చే ఏడాది జూన్ 2 నాటికి విద్యార్థులకు యూనిఫాంలు అందేలా ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించాలి – ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి

కుట్టు ప‌ని వేగ‌వంతం చేయాలి : మ‌హిళా సంఘాలు కుట్టు ప‌ని వేగ‌వంతం చేసేలా క‌లెక్ట‌ర్ల‌తో స‌మ‌న్వ‌యం చేసుకోవాల‌ని సెర్ప్ సీఈవో దివ్య‌కు సీఎం సూచించారు. గత ప్ర‌భుత్వ హ‌యాంలో విద్యార్థుల‌కు యూనిఫామ్స్​ అంద‌జేత‌లో అడ్డ‌గోలుగా వ్య‌వ‌హ‌రించార‌ని సీఎం ఆరోపించారు. తాము వ్య‌వ‌స్థ‌ను ప్ర‌క్షాళ‌న చేస్తున్నామ‌ని, నాణ్య‌మైన యూనిఫామ్స్​ అందిస్తామ‌ని తెలిపారు. పేద పిల్లల కోసం పని చేస్తున్నామన్న అంశాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోవాల‌ని ముఖ్య‌మంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధికారుల‌కు స్పష్టం చేశారు. వచ్చే ఏడాది జూన్ 2 నాటికే విద్యార్థుల‌కు ఏకరూప దుస్తులు అందేలా కార్యాచ‌ర‌ణ రూపొందించాల‌ని సీఎం అధికారుల‌ను ఆదేశించారు. సీఎం స‌మీక్ష‌లో రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వ స‌ల‌హాదారు పి.సుద‌ర్శ‌న్ రెడ్డి, ఉన్నతాధికారులు స‌బ్య‌సాచి ఘోష్‌, ఎన్‌.శ్రీ‌ధ‌ర్‌, వేముల శ్రీ‌నివాసులు, బాల మాయా దేవి, ష‌ఫీ ఉల్లా, విజ‌యేంద్ర బోయి, దివ్య త‌దిత‌రులు పాల్గొన్నారు.

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