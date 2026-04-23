ETV Bharat / state

ఆర్టీసీ సమ్మెపై స్పందించిన రేవంత్ రెడ్డి - రేపు భట్టి విక్రమార్క ఆధ్వర్యంలో కార్మిక సంఘాలతో చర్చలు

ఆర్టీసీ సమ్మెపై మంత్రివర్గంలో చర్చ - ఆర్టీసీ సమ్మెపై రేపు కార్మికులతో మాట్లాడాలని మంత్రులకు సీఎం ఆదేశం - వరంగల్​లో నర్సంపేటలో ఆర్టీసీ డ్రైవర్‌ ఆత్మహత్యాయత్నం - మెరుగైన వైద్యం కోసం హైదరాబాద్​కు తరలింపు

Tension in RTC Workers Strike
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 23, 2026 at 6:44 PM IST

|

Updated : April 23, 2026 at 7:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy on RTC Strike : ఆర్టీసీ సమ్మెపై రేపు కార్మికులతో మాట్లాడాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మంత్రులను ఆదేశించారు. రేపు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఆధ్వర్యంలోని మంత్రుల బృందం కార్మిక సంఘాలతో చర్చలు జరపనుంది. ప్రస్తుతం సచివాలయంలో జరుగుతున్న కేబినెట్ సమావేశంలో సమ్మెపై ప్రధానంగా చర్చ జరిగింది.

సానుకూలంగానే ఉన్నాం : నర్సంపేట, నల్గొండ ఘటనల నేపథ్యంలో ఆర్టీసీ కార్మికులు ఎలాంటి తొందర పాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రాణాలు తీసుకోవడం వల్ల సమస్య పరిష్కారం కాదని కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో దృష్టి పెట్టిందని సీఎం ప్రకటించారు. ఇందులో భాగంగా రేపు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఆధ్వర్యంలో మంత్రులు ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాలను పిలిచి మాట్లాడాలని ఆదేశించారు. కార్మికుల సమస్యలపై ప్రభుత్వం సానుకూలంగా ఉందని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు.

ఒంటికి నిప్పంటించుకున్న డ్రైవర్ : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె రెండోరోజు కొనసాగుతోంది. పలుచోట్ల ఉద్యోగులు నిరసన చేపట్టారు. ఈ సమ్మె ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఇవాళ రెండోచోట్ల ఆర్టీసీ కార్మికులు ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డారు. వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేట ఆర్టీసీ డిపోలో డ్రైవర్‌గా పని చేస్తున్న కోలా శంకర్ గౌడ్ ఒంటిపై పెట్రోల్‌ పోసుకుని నిప్పంటించుకున్నాడు. టీజీఎస్​ఆర్టీసీని రాష్ట్రం ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయకుండా కాలయాపన చేయడాన్ని నిరసిస్తూ నర్సంపేట బస్టాండ్‌ ఎదుట ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడు.

తీవ్రంగా గాయపడిన కోలా శంకర్ గౌడ్​ను వరంగల్‌లోని ఎంజీఎం ఆస్పత్రికి తరలించారు. అనంతరం డాక్టర్లు చికిత్స అందిస్తున్నారు. జిల్లా కలెక్టర్‌ సత్య శారద, సీపీ సన్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌లు ఎంజీఎం ఆస్పత్రికి చేరుకున్నారు.

డ్రైవర్ శంకర్‌గౌడ్ ఆరోగ్య పరిస్థితిని ఎంజీఎం వైద్యులు వివరించారు. శంకర్‌గౌడ్‌ను కాలిన గాయాలతో ఆస్పత్రికి తీసుకువచ్చారని, శంకర్‌గౌడ్‌కు 60 నుంచి 80శాతం కాలిన గాయాలయ్యాయని తెలిపారు. ప్రస్తుతం శంకర్‌గౌడ్‌ను వెంటిలేటర్‌పై ఉంచామన్న వైద్యులు శంకర్‌గౌడ్ ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉందని ఎంజీఎం వైద్యులు తెలిపారు. మెరుగైన వైద్యం కోసం హైదరాబాద్ తరలించారు.

నల్గొండలో మరో ఘటన : మరోవైపు నల్గొండలో కూడా ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మెలో ఉద్రిక్తంగా మారింది. మిర్యాలగూడ డిపోలో డ్రైవర్‌గా పని చేస్తున్న వెంకన్న నల్గొండ డిపో వద్ద ఒంటిపై డీజిల్‌ పోసుకొని ఆత్మహత్యకు యత్నించారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు, తోటి ఆర్టీసీ కార్మికులు ఆయన్ను రక్షించారు. దీంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది.

కార్యాచరణ ప్రకటించిన జేఏసీ : హైదరాబాద్‌లోని ఈయూ ఆఫీసులో జేఏసీ అత్యవసర సమావేశం ఏర్పాటు చేసింది. జేఏసీ ఛైర్మన్ వెంకన్న, వైస్ ఛైర్మన్ థామస్‌రెడ్డి కార్యాచరణ ప్రకటించారు. రేపు అన్ని డిపోల ముందు ఆర్టీసీ కార్మికుల మౌన ప్రదర్శనలు చేపట్టనున్నారు. శనివారం అన్ని డిపోల్లో ఆర్టీసీ కార్మికుల వంటావార్పు కార్యక్రమం, ఈ నెల 26న జిల్లాలలో ఆర్టీసీ సంఘాల కార్మిక కవాతు, ఈ నెల 27న ప్రజాప్రతినిధులకు వినతిపత్రాలు ఇవ్వనున్నారు. ఈ నెల 27న అన్ని డిపోల్లో బతుకమ్మలతో మహిళా ఉద్యోగులు నిరసన తెలపనున్నారు. ఈ నెల 29న డిపోల ముందు ఆర్టీసీ కార్మికుల అర్ధనగ్న ప్రదర్శనలు చేపట్టనున్నారు.

TAGGED:

TENSION IN RTC WORKERS STRIKE
ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మెపై రేవంత్
RTC DRIVER ATTEMPTS SELF IMMOLATION
TGSRTC IN TELANGANA
CM REVANTH REDDY ON RTC STRIKE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.