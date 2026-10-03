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ఆస్పత్రుల నిర్మాణాల్లో వేగం పెంచండి - విద్య, వైద్య శాఖలపై సమీక్షలో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి

విద్య, వైద్య శాఖలపై సీఎంవో అధికారులతో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులు, పాఠశాలల్లో సౌకర్యల కల్పనపై అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. సీజనల్ వ్యాధులపై అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం సూచించారు.

CM REVANTH REDDY REVIEW ON EDUCATION AND MEDICAL DEPARTMENTS
విద్య, వైద్య శాఖలపై సీఎంవో అధికారులతో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి సమీక్ష (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 3, 2026 at 3:57 PM IST

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CM Revanth Reddy Review on Health, Education : ఎల్బీనగర్, అల్వాల్, వరంగల్, ఉస్మానియా ఆస్పత్రుల నిర్మాణ పనుల్లో వేగం పెంచాలని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. ఆస్పత్రుల్లో వైద్యులు, ఇతర సిబ్బంది అవసరాలను గుర్తించి నియామక ప్రక్రియను చేపట్టాలని సూచించారు. ఆస్పత్రుల నిర్మాణం పూర్తయ్యే నాటికి సిబ్బంది కొరత లేకుండా చూడాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి (సీఎస్) సంజయ్ జాజును ఆదేశించారు.

అన్ని రకాల వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉండాలి

విద్య, వైద్య శాఖలపై సీఎంవో అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన ముఖ్యమంత్రి, అధికారులకు కీలక ఆదేశాలిచ్చారు. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో అవసరమైన అత్యాధునిక పరికరాలను కొనుగోలు చేయాలని సూచించారు. ఆస్పత్రుల నిర్మాణం పూర్తయ్యేనాటికి అన్ని రకాల వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు.

ప్రతివారం సమీక్ష నిర్వహించాలి

కలెక్టర్లతో పాటు అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించాలని సీఎం ఆదేశించారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్, ఆస్పత్రులను సందర్శించాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. జిల్లాస్థాయిలో ప్రతీ వారం సమీక్ష నిర్వహించాలని నిర్దేశించారు. సీజనల్ వ్యాధులపై అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం సూచించారు. పాఠశాలల్లో అవసరమైన చోట మరమ్మతు పనులను చేయాలన్నారు.

గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఏర్పాట్లు, అతిథులు, పెట్టుబడుల విషయంలో పకడ్బందీగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని సీఎం సూచించారు. త్వరలోనే ఏర్పాట్లను పరిశీలిస్తానని చెప్పారు. ఈ సమీక్షలో ఎంపీ వేంనరేందర్​రెడ్డి, సలహాదారు రామకృష్ణారావు, డీజీపీ సీవీ ఆనంద్, సీఎంవో ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.

TAGGED:

CM REVANTH REDDY REVIEW ON HEALTH
CM REVANTH REVIEW ON EDUCATION
విద్యా వైద్య శాఖలపై రేవంత్​ సమీక్ష
REVANTH ORDERS ON SEASONAL DISEASES
CM REVANTH REDDY REVIEW

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