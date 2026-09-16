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కేసీఆర్‌ ఫామ్‌హౌస్‌పై విచారణ - ఆదేశించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

కేసీఆర్‌ ఫామ్‌హౌస్‌పై విచారణకు సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఆదేశించారు. అసెంబ్లీలో 22ఏ అంశంపై చర్చ సందర్భంగా కేసీఆర్‌ కుటుంబ భూములు వివరాలు వెల్లడించారు. గత ప్రభుత్వంలో అక్రమంగా ఆస్తులు సంపాదించారని ఆరోపించారు.

అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతున్న సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి
అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతున్న సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 16, 2026 at 3:49 PM IST

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CM Revanth Reddy Orders on KCR's Farmhouse : మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ ఫామ్‌హౌస్‌పై విచారణకు ఆదేశించిన సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి 30 రోజుల్లో విచారణ జరపాలని స్పష్టం చేశారు. కేసీఆర్‌ ఫామ్‌హౌస్‌లో 295 ఎకరాల భూమి ఉందని తెలిపారు. అసెంబ్లీలో 22ఏ అంశంపై చర్చ సందర్భంగా కేసీఆర్‌ కుటుంబ భూములు వివరాలు వెల్లడించారు. గత ప్రభుత్వంలో అక్రమంగా ఆస్తులు సంపాదించారని ఆరోపించారు.

"సిద్దిపేటలో కేసీఆర్‌ కుటుంబానికి 67.5 ఎకరాలు ఉంది. కేటీఆర్ కుటుంబానికి 123 ఎకరాలు ఉంది. హరీశ్‌రావు కుటుంబానికి 30 ఎకరాలు ఉంది. కల్వకుంట్ల కవిత కుటుంబానికి 37 ఎకరాలు ఉంది. జోగినపల్లి సంతోష్‌రావు కుటుంబానికి 79 ఎకరాలు ఉంది. నవీన్‌రావుకు 52 ఎకరాలు, కొండల్‌రావుకు 48 ఎకరాలు ఉంది. కల్వకుంట్ల కుటుంబానికి 9 జిల్లాలోని 24 మండలాల్లో 31 గ్రామాల్లో 439 ఎకరాలున్నాయి" - రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం

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TAGGED:

ENQUIRY ON KCR FARMHOUSE
KCR FAMILY LANDS
కేసీఆర్‌ కుటుంబ భూములు
CM REVANTH ON KCRS FARMHOUSE

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