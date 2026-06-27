మూసీ నిర్వాసితులకు డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లు ఇవ్వాలి - అధికారులకు సీఎం రేవంత్ ఆదేశం
మూసీ రివర్ ఫ్రంట్పై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి సమీక్ష - మూసీ నిర్వాసితులకు డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లు ఇవ్వాలని ఆదేశం - భూసేకరణ ఆసక్తి ఉన్నవాళ్లకు టీడీఆర్ ఇవ్వాలి.. లేదా పరిహారం చెల్లించాలని సూచన
Published : June 27, 2026 at 8:53 AM IST
CM Revanth on Double Bedrooms : మూసీ రివర్బెడ్లో నివసిస్తున్న వారికి మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టు కింద డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లను కేటాయించాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రాజెక్టు కోసం భూములిచ్చేందుకు ముందుకు వచ్చే వారికి టీడీఆర్ (ట్రాన్స్ఫరబుల్ డెవలప్మెంట్ రైట్స్) లేదా ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం పరిహారం చెల్లించాలని సూచించారు. మూసీ తొలి దశ అభివృద్ధిపై మర్రిచెన్నారెడ్డి మానవ వనరుల కేంద్రంలో శుక్రవారం రాత్రి ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు.
గాంధీ సరోవర్ ప్రాజెక్టు కోసం రక్షణ శాఖ నుంచి తీసుకుంటున్న భూముల్లో ఉన్న నిర్మాణాల్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే తరలించేలా చర్యలు చేపట్టాలని సీఎం అధికారులను ఆదేశించారు. మూసీ పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టు లక్ష్యాలు, చేపట్టబోయే అభివృద్ధి పనులు, భవిష్యత్లో రూపురేఖలను ప్రజలకు వివరించేవిధంగా నెక్లెస్రోడ్డులో ‘మూసీ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్’ ఏర్పాటు చేయాలని రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. అక్కడే మూసీ ప్రాజెక్టుపై ప్రజల అభిప్రాయాల్ని స్వీకరించాలన్నారు. ఈ సమావేశంలో రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, ఎంపీ వేం నరేందర్రెడ్డి, ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జయేశ్ రంజన్, ఉన్నతాధికారులు నర్సింహారెడ్డి, గౌతమి, సర్ఫరాజ్ అహ్మద్, మాణిక్రాజ్ పాల్గొన్నారు.