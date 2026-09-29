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సైమన్‌ కమిషన్‌ గో బ్యాక్ తరహాలోనే - రానున్న రోజుల్లో 'సర్'​ గో బ్యాక్ : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

దిల్లీలోని సదస్సులో 'ఇండియాస్‌ నెక్స్ట్ చాప్టర్‌' అనే అంశంపై సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి మాట్లాడారు. బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేసే వారిని ఏఐ ద్వారా గుర్తించి వారందరి ఓట్లను తొలగించాలని మోదీ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారని ఆరోపించారు.

CM Revanth Reddy in Conclave
ఇండియాస్‌ నెక్స్ట్ చాప్టర్‌ అనే అంశంపై మాట్లాడుతున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2026 at 7:24 AM IST

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CM Revanth Reddy on SIR Process : స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో బ్రిటిషర్లు ఏర్పాటు చేసిన సైమన్‌ కమిషన్‌కు వ్యతిరేకంగా భారతీయులు ఏకమైనట్లే, ప్రస్తుతం 'సర్‌'పై దేశ ప్రజలు పోరాటానికి సిద్ధమవుతారని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. 20 కోట్ల మంది ఓట్లు తొలగించాలని ప్రధాని మోదీ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారని, ఎన్నికల సంఘం ద్వారా చేస్తున్న ఈ కుట్రలను ప్రజలు సహించబోరని హెచ్చరించారు. కేంద్రం ప్రతిపాదించిన డీలిమిటేషన్ వల్ల దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు అన్యాయం జరుగుతుందని, మోదీ హయాంలో అన్ని ముఖ్యమైన పదవులు ఉత్తరాది వారికే కట్టబెట్టారని గుర్తు చేశారు.

ఏఐ ద్వారా ఓట్ల తొలగింపు

అస్సాంకు చెందిన ప్రతిదిన్‌ అనే పత్రిక దిల్లీలో నిర్వహించిన సదస్సులో 'ఇండియాస్‌ నెక్స్ట్‌ చాప్టర్‌' అనే అంశంపై సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి సుదీర్ఘంగా మాట్లాడారు. బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేసే వారిని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా గుర్తించి, వారందరి ఓట్లను తొలగించాలని ప్రధాని మోదీ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారని సీఎం ఆరోపించారు. అందుకే అధికారాలన్నీ బూత్‌ స్థాయి నుంచి తొలగించి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం వద్ద పెట్టుకున్నారని ధ్వజమెత్తారు. బ్రిటిషర్లు ఏర్పాటు చేసిన సైమన్‌ కమిషన్‌కు వ్యతిరేకంగా దేశమంతా ఒక్కటై ఎలాగైతే ఉద్యమం చేసిందో, ఇప్పుడు ఎస్​ఐఆర్​ను నిరసిస్తూ దేశ ప్రజలంతా ఉద్యమించే కాలం ఎంతో దూరంలో లేదని అన్నారు.

దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు ప్రాధాన్యత ఉండదు

మోదీ డీలిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్ల పేరుతో లోక్‌సభ సీట్ల సంఖ్యను పెంచి పెద్ద రాష్ట్రాలను మరింత పెద్దగా చేసి, చిన్న రాష్ట్రాల గొంతు కోసేయాలనుకుంటున్నారని సీఎం ఆరోపించారు. 850కి లోక్​సభ సీట్లను పెంచాలనుకుంటే అందులో దక్షిణాదివి కాకుండా దాదాపు 650 సీట్లు ఉత్తరాది చేతుల్లో ఉంటాయని, అప్పుడు కేంద్రంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు సౌత్ రాష్ట్రాల అవసరమే ఉండదన్నారు. ఇప్పటికే కేంద్రంలో అన్ని ముఖ్యమైన మంత్రి పదవులను ఉత్తరాది వారికే కట్టబెట్టారని, రాబోయే రోజుల్లో దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు ఇంకేమీ లభించే పరిస్థితి ఉండదన్నారు.

ముఖ్యమైన శాఖలు అన్నీ వారికే

ఇందిరా గాంధీ ప్రధాన‌మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ద‌క్షిణాదికి రాష్ట్రప‌తి పదవి ఇచ్చేవారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ముఖ్యమైన మంత్రిత్వ శాఖ‌లు ర‌క్షణ‌, ఆర్థిక‌, హోం ద‌క్షిణాదికి ఇచ్చేవారని, కానీ ఇప్పుడు ఎక్కడ వెతికినా సౌత్ నాయకులు క‌నిపించ‌డం లేదన్నారు. ప్రధాన‌మంత్రి, హోం శాఖ‌, ర‌క్షణ శాఖ‌, వాణిజ్య శాఖ మంత్రి సహా అన్ని ముఖ్యమైన ప‌ద‌వులు నార్త్​ ఇండియన్స్​కే ఉన్నాయన్నారు. ఎందుకంటే ద‌క్షిణాది సీట్లు అవ‌స‌రం లేదని భావిస్తున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. పౌర‌ విమానయాన శాఖ ఇచ్చారు క‌దా? అందులో ఏముంది? ఆ శాఖ మొత్తం ప్రైవేటీక‌ర‌ణ అయ్యిందని చెప్పారు. దేశం తరఫున చెబుతున్నా, ఎక్కడైనా చూడండి మైనార్టీలను అణచివేసినప్పుడు విప్లవం తప్పక వస్తుందని రేవంత్ అన్నారు.

"బ్రిటిషర్లు సైమ‌న్ క‌మిష‌న్‌ను ఉపయోగించినట్లుగానే, ప్రధాని ఎన్నిక‌ల క‌మిష‌న్‌ను వాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఓట్లు తొలగించేందుకు బ్రిటీష్ జ‌న‌తా పార్టీ అవే ఎత్తుగ‌డ‌లు వేస్తోంది. ఓటు హక్కు ఇచ్చేందుకు, పూర్వాపరాలు తెలుసుకునేందుకు రికార్డుల తయారీకి 1952లో ఓటర్ల ప్రత్యేక సవరణ జాబితా నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత కూడా అనేక సార్లు 'సర్‌' జరిగింది. అయితే ఓటు హక్కు కల్పించేందుకు ఈ ప్రక్రియ చేపట్టారు. ఇప్పుడు మాత్రం ఓటు తొలగించేందుకే తీసుకుని వచ్చారు. 2014లో మోదీ ప్రధాని అయినప్పుడు 81 కోట్ల ఓట్లు ఉండేవి. 2019లో మోదీ ప్రధాని అయినప్పుడు 91 కోట్ల ఓట్లు ఉన్నాయి. 2024లో ఓట్లు 97 కోట్ల ఓట్లకు చేరాయి. 2029 ఎన్నిక‌లకు సంబంధించి 13 కోట్ల ఓట్లను ఇప్పటికే తొల‌గించారు. అందుకే నేను చెబుతున్నాను 'సైమ‌న్ గ్యో బాక్ నినాదం కింద నాడు దేశం ఏక‌మైన‌ట్లు, రానున్న రోజుల్లో స‌ర్ గో బ్యాక్ నినాదం కింద దేశ ప్రజలంతా ఏక‌మ‌వుతారు'. అది మమ‌తా బెన‌ర్జీ, స్టాలిన్, శ‌ర‌ద్‌ప‌వార్‌, ఉద్దవ్‌ఠాక్రే ఎవ‌రైనా కావ‌చ్చు" -రేవంత్‌ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి

తెలంగాణకు సహకరించడం లేదు

మన్మోహన్‌ సింగ్‌ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు గుజరాత్‌ అభివృద్ధికి సహకరించారని సీఎం రేవంత్ ఉద్ఘాటించారు. కానీ మోదీ తెలంగాణ అభివృద్ధికి సహకరించడం లేదని ఆరోపించారు. రీజనల్ రింగ్ రోడ్డుకు టెండర్లు పిలిచే సమయానికి కేంద్రం అడ్డుకుందని విమర్శించారు. తెలంగాణలో విద్యా విధానాన్ని గాడిన పెడుతున్నామని, నైపుణ్యానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.

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తెలంగాణ అభివృద్ధికి ప్రధాని మోదీ సహకరించడం లేదు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

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