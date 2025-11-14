Bihar Election Results 2025

డిసెంబర్ 9న తెలంగాణ రైజింగ్-2047 పాలసీ డాక్యుమెంట్ ఆవిష్కరణ : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

ప్రభుత్వం రెండేళ్లు పూర్తి సందర్భంగా తెలంగాణ రైజింగ్‌ గ్లోబల్ సమ్మిట్‌ - డిసెంబర్ 8న ప్రజాప్రభుత్వ రెండో వార్షికోత్సవం వైభవంగా నిర్వహించాలి - కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్‌లో ఉన్నతాధికారుల సమీక్షలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

Published : November 14, 2025 at 9:51 PM IST

CM Revanth Reddy On Telangana Rising Global Summit : తెలంగాణలో ప్రజా ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండేళ్లు పూర్తయ్యే సందర్భంలో డిసెంబరు 8, 9వ తేదీల్లో తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ నిర్వహించనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి వెల్లడించారు. డిసెంబర్ 8న ప్రజా ప్రభుత్వ రెండో వార్షికోత్సవం అట్టహాసంగా, వైభవంగా నిర్వహించనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ఈ గ్లోబల్​ సమ్మిట్​ సదస్సులో డిసెంబరు 9న తెలంగాణ రైజింగ్-2047 పాలసీ డాక్యుమెంట్‌ ఆవిష్కరించనున్నట్లు చెప్పారు. కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్‌లో వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు.

నెలాఖరులోగా డాక్యుమెంట్లు సిద్ధం చేయాలి : తెలంగాణ భవిష్యత్తుకు రోడ్‌మ్యాప్‌ రూపొందిస్తున్నట్లు సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి తెలిపారు. తెలంగాణ రైజింగ్-2047 పాలసీ ఆధారంగానే భవిష్యత్తులో నిర్ణయాలు ఉంటాయమని పేర్కొన్నారు. పాలసీ డాక్యుమెంట్​తో పెట్టుబడిదారులకు ఒక స్పష్టత వస్తుందన్నారు. గ్లోబల్ సమ్మిట్​లో శాఖల వారీగా పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చేందుకు ఈ నెలాఖరులోగా డాక్యుమెంట్లు సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. గ్లోబల్ సమ్మిట్​కు వివిధ దేశాల నుంచి ప్రముఖ ప్రతినిధులను ఆహ్వానించాలని అధికారులకు తెలిపారు. సమావేశంలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, సీఎం సలహాదారు వేం నరేందర్ రెడ్డి, సీఎస్ రామకృష్ణారావు, ప్రత్యేక సీఎస్ జయేష్ రంజన్, డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి, వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.

మూసీ నది పునరుజ్జీవం పూర్తయితే : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో 30 వేల ఎకరాల్లో భారత్‌ ఫ్యూచర్‌సిటీని నిర్మిస్తున్నామని రేవంత్​ రెడ్డి అన్నారు. ఇది దేశంలోనే అత్యంత ఆధునిక నగరంగా రూపుదిద్దుకుంటోందని, మూసీ నది పునరుజ్జీవం పూర్తయితే లండన్, టోక్యో, దుబాయ్, సియోల్‌లలోని రివర్‌ఫ్రంట్‌ల మాదిరే హైదరాబాద్‌లోనూ నైట్‌ ఎకానమీ కొత్త పుంతలు తొక్కుతుందని వెల్లడించారు. డ్రైపోర్ట్, మెట్రో విస్తరణ, రీజినల్‌ రింగ్‌ రోడ్డు(ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌), రేడియల్‌ రోడ్లు, ఓఆర్‌ఆర్‌-ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ల మధ్య మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్‌ జోన్‌ వంటి కీలకమైన ప్రాజెక్టులను కూడా చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు.

హైదరాబాద్​లో ఆఫ్​షోర్​ క్యాంపస్​లు : చైనా+1 మోడల్‌కు గ్లోబల్‌ సమాధానం తెలంగాణ రాష్ట్రమేనని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. హార్వర్డ్, స్టాన్‌ఫర్డ్, ఆక్స్‌ఫర్డ్‌ వంటి అంతర్జాతీయ వర్సిటీలు హైదరాబాద్‌లో ఆఫ్‌షోర్‌ క్యాంపస్‌లు ఏర్పాటు చేస్తే తక్కువ ఖర్చు, సులభమైన వీసా విధానాలతో దక్షిణాది దేశాల విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య అందుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.

ప్రధానమైన రోడ్లకు దిగ్గజ ఐటీ కంపెనీల పేర్లు : భారతదేశంలో రహదారులకు ఎక్కువగా నేతల పేర్లుంటాయని, కానీ హైదరాబాద్‌లో ఆ సంప్రదాయాన్ని మార్చాలని భావిస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి తెలిపారు. ముఖ్యమైన రోడ్లకు గూగుల్, మెటా, టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్‌ వంటి దిగ్గజ కంపెనీల పేర్లు పెడతామని, తెలంగాణను 2034 నాటికి ఒక ట్రిలియన్‌ డాలర్లు, 2047 నాటికి మూడు ట్రిలియన్‌ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. దాన్ని సాధించడానికి గ్లోబల్‌ ఇన్వెస్టర్లను ఆహ్వానిస్తున్నామని పిలుపునిచ్చారు. అమెరికా-ఇండియా వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్య సదస్సు ప్రారంభంలో ఆయన తెలంగాణ రైజింగ్‌ 2047 విజన్‌ డాక్యుమెంట్‌ను ప్రదర్శించారు.

రెండేళ్ల పాలనను ప్రజలు నిశితంగా పరిశీలించి తీర్పు ఇచ్చారు: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

హైదరాబాద్​ రోడ్లకు కంపెనీల పేర్లు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటన

