క్రీడా సదుపాయాల కల్పనలో దేశానికే ఆదర్శంగా తెలంగాణ : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

దేశంలో యువతకు సరైన క్రీడా సదుపాయాలు లేవన్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి - క్రీడల్లో రాణించాల్సిన యువత మత్తు బారిన పడటం బాధాకరమని ఆందోళన - జాతీయ స్థాయిలో పోటీలు నిర్వహించటం సంతోషకరమన్న సీఎం

CM REVANTH REDDY ON SPORTS
క్రీడాకారులతో కరచాలనం చేస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, చిత్రంలో మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 5, 2026 at 10:46 PM IST

Updated : April 6, 2026 at 8:07 AM IST

4 Min Read
CM Revanth Reddy On Sports Facilities In India : జాతీయ స్థాయిలో పోలీసులకు క్రీడా పోటీలు నిర్వహించడం చాలా సంతోషకరమని తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్‌లోని గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో నిర్వహించిన ఆల్ ఇండియా పోలీసు ఫుట్‌బాల్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌-2026 ముగింపు వేడుకల్లో ఆయన ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 34 పోలీసు విభాగాలు ఇందులో పాల్గొనడం గర్వకారణమని తెలిపారు. ఈ టోర్నీకి బీఎన్‌ మల్లిక్‌ పేరు పెట్టడం చాలా గొప్ప నిర్ణయమని కొనియాడారు. పోలీసు గూఢచారిగా బీఎన్‌ మల్లిక్‌ దేశానికి ఎనలేని సేవలు అందించారని తెలిపారు.

ఒలింపిక్స్‌ పతకాల గెలుపులో మనం చాలా చిన్న దేశాల కంటే వెనకబడి ఉన్నామన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దేశంలో యువతకు సరైన క్రీడా సదుపాయాలు లేవని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సదుపాయాల కల్పనపై అధ్యయనం కోసం దక్షిణ కొరియాలో పర్యటించామని, తెలంగాణను దేశానికే ఆదర్శంగా నిలపాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు చెప్పారు.

నిఖత్‌ జరీన్‌కు రూ.2 కోట్లు, డీఎస్పీ ఇచ్చాం : అంతర్జాతీయ క్రీడా ప్రమాణాలతో ఫ్యూచర్​ సిటీలో యంగ్​ ఇండియా స్పోర్ట్స్‌ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. వివిధ క్రీడల్లోని ప్రముఖులను ఇందులో భాగస్వాములను చేసినట్లు గుర్తుచేశారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం క్రీడాకారులను ఎంతగానో ప్రోత్సహిస్తోందని తెలిపారు. బాక్సింగ్ ఛాంపియన్ నిఖత్‌ జరీన్‌కు రూ.2 కోట్లు, డీఎస్పీ ఇచ్చి ప్రోత్సహించామన్నారు. క్రికెటర్‌ సిరాజ్‌కు రూ.కోటి, ఇంటి స్థలంతో పాటు డీఎస్పీ ఉద్యోగం ఇచ్చి సత్కరించినట్లు తెలిపాుర. క్రీడల్లో రాణించాల్సిన యువత మత్తుబారిన పడటం బాధాకరమైన విషయమని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

"1950 నుంచి 60 దశకంలో హైదరాబాద్​ను నర్సరీ ఆఫ్​ ఇండియన్ ఫుట్​బాల్​ అని పిలిచేవారు. ఆనాడు దేశానికి అవసరమైన క్రీడాకారులను తయారుచేయడంతో మన హైదరాబాద్​కు ఆ పేరు వచ్చింది. అన్ని రకాల క్రీడా జట్లు పాల్గొని అద్భుతమైన ప్రదర్శన ఇచ్చారు. క్రీడాకారులను తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎంతగానో ప్రొత్సహిస్తుంది. దానికి నిదర్శనమే బాక్సర్ నిఖత్ జరీన్, క్రికెటర్ సిరాజ్" -రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం

పంజాబ్‌ వంటి రాష్ట్రాల్లో యువత డ్రగ్స్‌ బారినపడి జీవితాలు నాశనం చేసుకున్నారని అన్నారు. ఇటీవల కాలంలో హైదరాబాద్‌లో కూడా డ్రగ్స్‌ కల్చర్‌ విపరీతంగా పెరిగిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. హైదరాబాద్‌ పోలీసులు సైబర్‌ నేరాలు, డ్రగ్స్‌ కట్టడిలో చాలా ముందున్నారని పేర్కొన్నారు. కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఒలింపిక్స్‌లో భారత పుట్‌బాల్‌ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం లేకపోవటం విచారకరమని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. 140 కోట్ల జనాభా ఉన్న దేశం ఒలింపిక్స్‌లో ఒక్క గోల్డ్‌ మెడల్‌ సాధించలేకపోవటం బాధాకరమని చెప్పారు. క్రీడా సదుపాయాల కల్పనపై అధ్యయనం కోసం తాము దక్షిణ కొరియాలో పర్యటించినట్లు తెలిపారు.

వివిధ రాష్ట్రాల పోలీసులు, పారామిలిటరీ దళాలకు చెందిన మొత్తం 34 జట్లు ఈ పోటీల్లో పాల్గొన్నాయి. వాటిలో అండమాన్ నికోబార్, ఆంధ్రప్రదేశ్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, అస్సాం, బీహార్, బీఎస్ఎఫ్, చండీగర్, సీఐఎస్ఎఫ్, సీఆర్పీఎఫ్, దిల్లీ, గోవా, గుజరాత్, హర్యానా, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఇండో టిబెటన్ బోర్డర్, జమ్మూకశ్మీర్, జార్ఖండ్, కర్ణాటక, కేరళ, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, మణిపూర్, మిజోరాం, ఒడిస్సా, పంజాబ్, రాజస్థాన్, ఆర్పీఎఫ్, సిక్కిం, ఎస్​ఎస్​బీ, తమిళనాడు, త్రిపుర, ఉత్తరాఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, తెలంగాణ పోలీసు ఫుట్ బాల్ క్రీడా జట్లు ఉన్నాయి.

మొత్తం 1038 మంది క్రీడాకారులు : ఎన్నికల కారణంగా పశ్చిమ బెంగాల్‌ పోలీసు విభాగం పాల్గొనలేదు. మొత్తం 1038 మంది క్రీడాకారులు పాల్గొన్నారు. ఇందులో 9 మహిళా జట్లు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్‌లోని ఐదు వేదికల్లో మొత్తం 94 మ్యాచ్‌లు జరిగాయి. తెలంగాణ పోలీసు శాఖ ఆతిథ్యమిచ్చిన ఈ పోటీల్లో సీఐఎస్‌ఎఫ్‌ జట్టు విజయం సాధించింది. ముగింపు కార్యక్రమం సందర్భంగా ఎరుపు రంగు జెర్సీతో బరిలోకి దిగిన సీఎం ఆటగాళ్లను పరిచయం చేసుకున్నారు. అనంతరం గోవా, సీఐఎస్‌ఎఫ్‌ జట్ల మధ్య జరిగిన ఎగ్జిబిషన్‌ మ్యాచ్‌లో పాల్గొన్నారు. దాదాపు అరగంటకుపైగా క్రీడాకారులతో కలిసి ఆడారు. గోవా పోలీస్‌ జట్టు తరఫున ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్‌ ఆడి వరుసగా మూడు గోల్స్‌ కొట్టారు. ఆటగాళ్లందరినీ ఉత్సాహపరుస్తూ మైదానంలో చురుగ్గా తిరిగారు.

మెస్సీతో అవకాశం కల్పించాం : అంతర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్‌ క్రీడాకారుడు లియోనల్ మెస్సీని హైదరాబాద్‌కు తీసుకొచ్చామని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివే విద్యార్థులు, ఎస్సీ, ఎస్టీలు మెస్సీతో కలిసి ఆడే అవకాశాన్ని కల్పించామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ఆ స్ఫూర్తితో క్రీడాకారులుగా మారాలని ప్రోత్సహిస్తున్నామన్నారు. భారత ఫుట్‌బాల్‌ చరిత్రలో హైదరాబాద్‌కు గొప్ప పేరుప్రఖ్యాతలు ఉన్నాయని, దేశం కోసం ఏం చేసేందుకైనా తమ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని స్పష్టం చేశారు.

కార్యక్రమంలో సీఎంతో పాటు క్రీడాశాఖ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి, డీజీపీ శివధర్‌రెడ్డి, ఇతర పోలీసు ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. ఫుట్‌బాల్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో ఇరు జట్ల మ్యాచ్‌లో సీఎం పాల్గొనడం ఆయనకు క్రీడల మీద ఉన్న ఆసక్తికి నిదర్శనమని మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. దేశంలో మరే ముఖ్యమంత్రి కూడా ఇలా చేయలేదన్నారు. సీఎం ఫుట్‌బాల్‌ ప్రేమికుడన్న మంత్రి వాకిటి అందుకే ఆయన ఐపీఎల్‌కు బదులు ఫుట్‌బాల్‌ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారన్నారు.

