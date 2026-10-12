ప్రజారవాణా వ్యవస్థలకు అనుసంధానంగా పీఆర్టీఎస్ - మూడు కారిడార్లకు సీఎం సుముఖత
Personal Rapid Transit : హైదరాబాద్లో మెట్రో, ఆర్టీసీ వంటి ప్రజారవాణా వ్యవస్థలకు అనుసంధానంగా పీఆర్టీ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇందుకు ప్రధానంగా నాలుగు కారిడార్లలో అధ్యయన బాధ్యతలు లీ అసోసియేట్స్కు అప్పగించింది.
Published : October 12, 2026 at 1:14 PM IST
Personal Rapid Transit in Hyderabad : సరికొత్త రవాణా వ్యవస్థ పర్సనల్ ర్యాపిడ్ ట్రాన్సిట్ (పీఆర్టీ) కోసం అధికారులు ప్రతిపాదించిన నాలుగు కారిడార్లలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఐటీ కారిడార్లోని మూడింటికి ప్రాథమికంగా సమ్మతి తెలిపారు. మరో కారిడార్ను మరింత అభివృద్ధి చేసి తీసుకురావాలని సూచించారు. హైదరాబాద్లో మెట్రో, ఎంఎంటీఎస్, ఆర్టీసీ వంటి ప్రజారవాణా వ్యవస్థలకు కనెక్టివిటీగా పీఆర్టీ వ్యవస్థను వేగంగా తీసుకురావాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
ఇందుకు ప్రధానంగా నాలుగు కారిడార్లలో సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలించే బాధ్యతలు లీ అసోసియేట్స్ అనే కంపెనీకి ఇటీవల అప్పగించారు. వీరిచ్చిన రిపోర్టును రేవంత్ రెడ్డి ఇటీవల పరిశీలించారు. హైటెక్సిటీ- రాయదుర్గం నాలెడ్జి సిటీ కారిడార్, కొండాపూర్- ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ కారిడార్, రాయదుర్గం-కూకట్పల్లి కారిడార్లకు సుముఖత వ్యక్తం చేశారు. నాలుగో కారిడార్ సచివాలయం, ట్యాంక్బండ్, అసెంబ్లీ, లక్డీకాపూల్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలతో కలిపి ప్రతిపాదన చేశారు. అయితే ఈ ప్రతిపాదిత మార్గాన్ని మరింత మెరుగుపరిచి మళ్లీ రావాలని సీఎం సూచించారు. రాణిగంజ్ వరకు కనెక్టివిటీపై సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలించాలని సీఎం అన్నారు. ఈ మార్గంలో రైల్వే ట్రాక్ వంటి సవాళ్లున్నాయనే చర్చ విస్తృతంగా జరిగింది.
సురక్షిత సాంకేతికతకు మొగ్గు
పీఆర్టీఎస్ కిలోమీటరు నిర్మాణానికి రూ.120 కోట్ల నుంచి రూ.180 కోట్ల వరకు ఖర్చు అవుతోంది. ఇందులో అత్యంత సురక్షితమైన సాంకేతికతను వినియోగించాలని, రెవెన్యూ కంటే భద్రతే అత్యంత ముఖ్యమని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. సీఎం అంగీకారం తెలిపిన మూడు కారిడార్లలో ఏ మార్గం నుంచి వెళితే ఎక్కువ మందికి ప్రయోజనం ఉంటుంది, భద్రతపరమైన ఇలా తదితర అంశాలను ఏజెన్సీ రీసెర్చ్ చేస్తుంది. ప్రతి కారిడార్కు మూడు ప్రత్యామ్నాయాలను ఈ సంస్థ సూచించనున్నట్లు వెల్లడించింది.
మరోసారి జీసీ గడువు పొడిగింపు
పాతబస్తీతో సహా నాలుగు మెట్రోరైలు కారిడార్ల పర్యవేక్షించడానికి పిలిచిన జనరల్ కన్సల్టెన్సీ(జీసీ) టెండరు గడువును హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రోరైలు అధికారులు మరోసారి పొడిగించినట్లు వెల్లడించారు. మొదటిసారి పొడిగించిన అక్టోబరు 8 గడువు ముగిసేనాటికి వివిధ సంస్థల నుంచి స్పందన అంతగా లేకపోవడంతో ఈనెల 22 వరకు గడువు పొడిగించినట్లు అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి.
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