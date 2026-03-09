మూసీని పునరుద్ధరించకుంటే భవిష్యత్ తరాలు మనల్ని క్షమించవు : సీఎం
పేదవాడి ఇల్లు కూల్చడం ప్రభుత్వ ఉద్దేశం కాదన్న ముఖ్యమంత్రి - నష్టపోయిన పేదలు ఉంటే వారికి డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇల్లు ఇస్తామని వెల్లడి - నల్లచెరువు ప్రారంభోత్సవంలో గంగాహారతి ఇచ్చిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి
Published : March 9, 2026 at 10:08 PM IST
CM Revanth Reddy on Musi and Hyderabad Lakes Restoration : హైదరాబాద్ నగరంలో చెరువుల పునరుద్ధరణ వల్ల పేదలకు నష్టం కలిగి ఉండొచ్చని, నిర్వాసితుల్లో అర్హులైన పేదలు ఉంటే వారికి డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇల్లు ఇస్తామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు. పేదవాడి ఇల్లు కూల్చడం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ ఉద్దేశం మాత్రం కాదని తెలిపారు. కూకట్పల్లి నల్లచెరువు ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొని మాట్లాడారు. హైడ్రా ఈ నల్లచెరువును సుందరంగా పునరుద్ధరించి తీర్చిదిద్దింది.
మొదటగా కూకట్పల్లి నల్లచెరువు వద్దకు చేరుకున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించారు. నల్లచెరువుకు గంగాహారతి ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు, హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్, సైబరాబాద్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ సృజన స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. కూకట్పల్లి నల్లచెరువు మొత్తం 29.58 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉండగా 15 ఎకరాలు అన్యక్రాంతమైంది. దీనిపై స్థానికుల నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఫిర్యాదులు అందడంతో హైడ్రా ఆక్రమణలను తొలగించి చెరువుకు పునరుజ్జీవం పోసింది. అన్యక్రాంతమైన చెరువు భూమిని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకొని సుందరంగా తీర్చిదిద్దడంతో ప్రస్తుతం నల్లచెరువు చూపరులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
మూసీ నదిని పునరుద్ధరించకుంటే భవిష్యత్ తరాలు మనల్ని క్షమించవని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. బీజేపీ ప్రభుత్వాలు గంగా రివర్ఫ్రంట్, సబర్మతి రివర్ఫ్రంట్, సరయూ రివర్ఫ్రంట్ అభివృద్ధిని చేపట్టలేదా? అని ప్రశ్నించారు. మూసీ రివర్ఫ్రంట్ అభివృద్ధిని మాత్రం ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నారన్నారని నిలదీశారు. మూసీ పునరుద్ధరణను వ్యతిరేకించటమంటే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేయటమే విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ ప్రక్రియలో ఎవరికైనా నష్టం జరిగితే మంచి పరిహారం ఇచ్చి ఆదుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.
సీఎంగా మీ ముందుకు రావడం ఆనందంగా ఉందని నల్లచెరువు స్థానిక ప్రజలతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. గతంలో మల్కాజ్గిరి ఎంపీగా కూకట్పల్లి అభివృద్ధి చేయాలని ఉన్నా నిధులు లేక చేయలేకపోయినట్లు తెలిపారు. కూకట్పల్లి నియోజకవర్గం అభివృద్ధికి ఎన్ని నిధులైనా ఇస్తానని హామీ ఇచ్చారు. హైడ్రాను ప్రారంభించినప్పుడు చాలా మంది విమర్శించారని, తనకు ఎలాంటి దురుద్దేశం లేదు కాబట్టే అన్నీ భరించినట్లు తెలిపారు. ఈ రోజు నల్లచెరువు అభివృద్ధి చూస్తే చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు.
హైదరాబాద్ నగరంలోని చెరువుల పునరుద్ధరణ వల్ల కొంతమందికి నష్టం కలిగి ఉండవచ్చన్న ఆయన అలాంటి వారికి డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇల్లు ఇచ్చి ఆదుకుంటామన్నారు. అంతేకానీ పేదవాడి ఇల్లు కూల్చడం మాత్రం తమ ప్రభుత్వ ఉద్దేశం కాదని చెప్పారు. వరదల వల్ల ఇళ్లు మునిగిపోతే కుటుంబం మొత్తం తీవ్రంగా నష్టపోయి రోడ్డు మీదకు వస్తుందని చెప్పారు. కష్టపడి సంపాదించుకున్న వస్తువులన్నీ పోతాయని అన్నారు. వరద ముప్పును తప్పించాలంటే చెరువులను తప్పకుండా పునరుద్ధరించాల్సిందేనని తేల్చి చెప్పారు. ఇక్కడ షటిల్ కోర్టులు కావాలని హైడ్రా అధికారులు అడుగుతున్నరని, ఏం కావాలో మున్సిపల్ కమిషనర్ను అడిగితే వెంటనే మంజూరు చేసే విధంగా ఆదేశాలు ఇస్తామన్నారు.