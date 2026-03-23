మూసీ అభివృద్ధిని ఆపేస్తాం అనకండి - కావాలంటే ఆ ముగ్గురితో ప్రత్యేక కమిటీ : సీఎం

ప్రత్యేక ప్రణాళిక ప్రకారం ముందుకెళ్తున్నాం - మానవ తప్పిదాల వల్లే ఇవాళ అనేక సమస్యలు వస్తున్నాయి - దూరం తగ్గించేందుకు మూసీపై ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్లు వేస్తాం - శాసనమండలిలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటన

CM Revanth Reddy
CM Revanth Reddy (ETV Bharat)
Published : March 23, 2026 at 12:42 PM IST

CM Revanth Reddy on Musi Beautification : మూసీ నది అభివృద్ధిలో భాగంగా ఎవరినీ నిరాశ్రయులను చేయమని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. మూసీ పరిధిలో ఉన్న బాధితులందరికీ పునరావాసం కల్పిస్తామన్నారు. మెరుగైన జీవన విధానానికి కావాల్సిన ప్రమాణాలు, విద్య, వైద్య సదుపాయాలు కల్పించి ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేస్తామని తెలిపారు. మూసీ పరివాహకంలో ఉన్న అందరికీ తగిన న్యాయం చేస్తామని శాసనమండలిలో ప్రకటించారు. రెచ్చగొట్టే వారి ఉచ్చులో పడవద్దని మూసీ ప్రాంత ప్రజలను కోరుతున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.

హైదరాబాద్‌ చారిత్రక నగరం, అనేక సరస్సులు, చెరువులు, గొప్ప కట్టడాలు ఉన్నాయని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. మానవ తప్పిదాల వల్లే ఇవాళ అనేక సమస్యలు వస్తున్నాయని చెప్పారు. ఆదాయ మార్గాలు పెరిగి ప్రతి కుటుంబంలో కార్లు పెరిగాయని, ట్రాఫిక్‌ రద్దీ పెరగడం వల్లే మెట్రో, ఎంఎంటీఎస్‌ విస్తరించుకున్నట్లు తెలిపారు. హైదరాబాద్, పరిసర ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్‌ బాగా పెరిగిందని, రాష్ట్రాన్ని మూడు ప్రాంతాలుగా విభజించి అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. క్యూర్‌, ప్యూర్‌, రేర్‌గా విభజించి ట్రాఫిక్ రద్దీ తగ్గేలా చూస్తున్నామన్న ఆయన, కాలుష్యం వెదజల్లే పరిశ్రమలను ఓఆర్‌ఆర్‌ బయటకు తరలిస్తామన్నారు. రోడ్లను అండర్‌ పాస్‌లు, సర్ఫేస్‌, ఎలివేటెడ్ కారిడార్లుగా విభజించామని, ఎక్కడా ట్రాఫిక్ ఆగకూడదనేదే తమ ప్రధాన లక్ష్యమన్నారు.

మెట్రోను మరో 76 కిలోమీటర్లు : హైదరాబాద్​లో మెట్రో విస్తరణకు ఎల్‌ అండ్ టీ కంపెనీ ముందుకు రాలేదన్న సీఎం, కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధన వల్ల మెట్రోను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. రూ.15 వేల కోట్లు కేటాయించి మెట్రోను స్వాధీనం చేసుకున్నామని, మెట్రోను మరో 76 కిలోమీటర్లు విస్తరించనున్నట్లు తెలిపారు. హైదరాబాద్ నగర శివార్ల నుంచి వచ్చే ఉద్యోగుల సంఖ్య బాగా పెరిగిందన్న ఆయన, మెట్రో విస్తరణపై కేంద్రం కూడా సానుకూలంగా స్పందించిందని పేర్కొన్నారు. శామీర్‌పేట, మేడ్చల్ వైపు ఎలివేటెడ్ కారిడార్లు నిర్మిస్తామని, దానికోసం కేంద్ర సంస్థలతో మాట్లాడి భూమి తీసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించారు. పైన విమానాలు ఎగిరితే, కింద అండర్ టన్నెల్‌ వచ్చేలా చర్యలు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు.

రోడ్ల విస్తరణకు ఇబ్బందులు : జూబ్లీహిల్స్‌, బంజారాహిల్స్‌ వంటి ప్రాంతాల్లో రోడ్ల విస్తరణకు ఇబ్బందులు ఉన్నాయని, వాహనాలు సిగ్నల్స్‌ వద్ద ఆగకుండా వెళ్లేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో ఫుట్‌పాత్‌ ఆక్రమణలు తొలగిస్తున్నామని, అక్కడ ఉన్న చిరు వ్యాపారులకు ఇతర చోట్ల స్థలం కేటాయిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. హైదరాబాద్​లో పలుచోట్ల మల్టీ లెవల్ కారు పార్కింగ్‌ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని, హిల్ట్ పాలసీ కింద పరిశ్రమలకు వినియోగ మార్పిడీ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోకుంటే దిల్లీ మాదిరిగా హైదరాబాద్​లో కాలుష్యం పెరిగిపోతుందని చెప్పారు. ఓఆర్‌ఆర్‌ లోపల పలుచోట్ల రేడియల్ రోడ్లు వేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

దూరం తగ్గించేందుకు ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్లు వేస్తున్నామన్న సీఎం, సిటీ మధ్య నుంచి అన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్లేలా ప్రణాళికలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్ల వల్ల హైదరాబాద్‌ అద్భుత నగరంగా మారుతుందని చెప్పారు. డ్రైనేజీ వ్యవస్థను మారిస్తే మూసీ సుందరీకరణ త్వరగా పూర్తవుతుందన్న ఆయన, ప్యూర్‌ రీజియన్‌లో పరిశ్రమలు ఉంటాయని, 30 వేల ఎకరాల్లో ఫ్యూచర్ సిటీ నిర్మిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్రత్యేక ప్రణాళిక ప్రకారం ముందుకెళ్తున్నామని, క్యూర్‌లో సర్వీస్ సెక్టార్‌, ప్యూర్‌లో ఇండస్ట్రియల్‌ సెక్టార్‌, రేర్‌లో అగ్రికల్చర్ సెక్టార్‌లు వస్తాయన్నారు.

అలా అనొద్దు ప్లీజ్ : ఆన్‌లైన్‌లోనే లెసెన్సులు రెన్యువల్ చేసుకునేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. అభివృద్ధి విషయం వచ్చేసరికి అందరూ ఒక్కటి కావాలని సభ్యులకు సూచించారు. ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడే రాజకీయాలు మాట్లాడదామని కోరారు. పరిపాలన అంతా ఒకే గొడుగు కిందకు తెచ్చామని చెప్పారు. మూసీ నది వల్ల నల్గొండ ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మంచి సలహాలు, సూచనలు ఇవ్వాలని కోరుతున్నట్లు సూచించిన రేవంత్,​ పనులు చేయనివ్వం, ఆపేస్తాం, అని మాత్రం అనవద్దని కోరారు. అవసరమైతే మీ సూచనలు, సలహాల కోసం మంత్రులు శ్రీధర్‌బాబు, పొన్నం, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి సారథ్యంలో కమిటీ వేస్తామని తెలిపారు.

REVANTH REDDY MUSI BEAUTIFICATION

