నేను చెప్పేది రాసి పెట్టుకోండి - 2034 వరకు మాదే అధికారం : మీట్ ది ప్రెస్​లో రేవంత్ రెడ్డి

సీఎం రేవంత్​రెడ్డి మీట్​ ది ప్రెస్​ - 2034 వరకు తమదే అధికారం అని ధీమా - బీఆర్​ఎస్​, కేసీఆర్​పై విమర్శలు చేసిన సీఎం రేవంత్​రెడ్డి

CM REVANTH MEET THE PRESS
CM REVANTH MEET THE PRESS (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 9, 2025 at 1:23 PM IST

Updated : November 9, 2025 at 2:01 PM IST

CM Revanth Meet the Press Programme : మాజీ సీఎం కేసీఆర్​ పథకాలను కొనసాగిస్తూ అదనంగా అనేక కొత్త పథకాలు తెచ్చానని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి తెలిపారు. ఎస్సీ వర్గీకరణపై ఎవరూ చేయని సాహసం నేను చేశానన్నారు. ఎస్సీ వర్గీకరణ అమలు చేసిన తొలి రాష్ట్రంగా తెలంగాణను నిలిపానని, దేశంలో ఎవరూ చేయని కులగణనను తెలంగాణలో చేసి చూపించానని గుర్తుచేశారు. అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రాష్ట్ర గీతాన్ని అందించానన్నారు. హైదరాబాద్​లోని తాజ్​ కృష్ణాలో జరిగిన మీట్​ ది ప్రెస్​ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు.

ప్రజాపాలన ప్రారంభమై రెండేళ్లు గడిచిందని, ప్రభుత్వ విధానాలు, భవిష్యత్తు కార్యక్రమాలపై చర్చించుకుందామని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి సవాల్​ విసిరారు. తెలంగాణ ఏర్పాటు కోసం కాంగ్రెస్​ పార్టీ త్యాగం చేసిందన్నారు. కాంగ్రెస్​ పార్టీ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి 4 కోట్ల ప్రజలకు ఇచ్చిందన్నారు. 2004లో కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం తొలి సంతకం రుణమాఫీ, ఉచిత కరెంట్​ అమలు కోసం వైఎస్​ సంతకం చేశారని గుర్తు చేశారు. ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోవడం కోసం కాంగ్రెస్​ ఎన్నో త్యాగాలు చేసిందని పేర్కొన్నారు.

గతంలో నీళ్ల కోసం హైదరాబాద్​లోని సచివాలయం వద్ద మహిళలు ధర్నాలు చేసేవారని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి చెప్పారు. మహానగర అభివృద్ధి కోసం చంద్రబాబు, వైఎస్​ తీసుకున్న నిర్ణయాలు కొనసాగిస్తున్నామన్నారు. ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా నిలబడిన ఫార్మా రంగం హైదరాబాద్​లోనే ఉందన్నారు. నాలుగు రకాలుగా రాష్ట్రం ప్రభుత్వం తీసుకున్న అప్పులు రూ.6.71 లక్షల కోట్లు అని తేల్చి చెప్పారు. రూ.1.29 లక్షల కోట్ల అప్పులకు ఎలాంటి పత్రాలు లేవని, తాను సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన నాటికి రూ.8 లక్షల కోట్ల అప్పు చూపారని వివరించారు.

"కేసీఆర్​ పాలనలో గద్దర్​ను ప్రగతిభవన్​ బయటే నిలబెట్టారు. రెండేళ్లలో 2.85 కోట్ల వడ్లను ఉత్పత్తి చేసింది మా కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం. 10 ఏళ్లలో వీసీలను నియమించారా? రైతులకు వ్యవసాయాన్ని దూరం చేసింది మీరు కాదా? వైఎస్​, చంద్రబాబు అభివృద్ధి విధానాలను కొనసాగిస్తున్నాం. హైదరాబాద్​లో ఐటీ, ఫార్మా రంగాలను గత పాలకులు ఎంతో ప్రోత్సహించారు. జీసీసీలు, డేటా సెంటర్లకు హైదరాబాద్​ హబ్​గా మారింది. దేశానికి వచ్చిన జీసీసీలు, డేటా సెంటర్లలో 70 శాతం హైదరాబాద్​కే వచ్చాయి. ఎన్​.జనార్దన్​రెడ్డి పునాది వేసిన ఐటీ రంగం హైదరాబాద్​ అభివృద్ధికి కీలకంగా మారింది." - రేవంత్​రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి

ప్రపంచాన్ని శాసించే స్థాయిలో హైదరాబాద్​ : వైఎస్​ హయాంలో వచ్చిన శంషాబాద్​ ఎయిర్​పోర్టు, ఓఆర్​ఆర్​ కూడా కీలకంగా మారాయని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి తెలిపారు. కాంగ్రెస్​ సీఎంల నిర్ణయాలు హైదరాబాద్​ అభివృద్ధికి బాటలు వేశాయన్నారు. గతంలో కాంగ్రెస్​ హయాంలోనే అనేక కేంద్ర సంస్థలు హైదరాబాద్​లో ఏర్పాటయ్యాయని చెప్పారు. ప్రపంచాన్నే శాసించే సంస్థలు హైదరాబాద్​లో ఉన్నాయన్నారు. హైదరాబాద్​ నాలెడ్జ్​ సిటీగా మారిందంటే దానికి కారణం కాంగ్రెస్​ సీఎంలు తీసుకున్న నిర్ణయాలేనని అన్నారు. అభివృద్ధి మాత్రమే కాదు, సంక్షేమ రంగంలోనూ కాంగ్రెస్​ పాలకులు తమదైన ముద్ర వేశారన్నారు. 2004-2014 మధ్య కాంగ్రెస్‌ కేంద్రం, రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉండి హైదరాబాద్‌ అభివృద్ధికి కృషి చేసిందని సీఎం పేర్కొన్నారు.

కేసీఆర్​ పదేళ్లలో రూ.20 లక్షల కోట్లు ఏం చేశారు : కేటీఆర్​ ఎన్నికల ప్రచారం పుష్ప సినిమాలో శ్రీలీల ఐటమ్​ సాంగ్​ను గుర్తుకు తెస్తోందని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ఎద్దేవా చేశారు. కాళేశ్వరం ద్వారా ఒక్క ఎకరానికైనా నీరు ఇచ్చారా అని ప్రశ్నించారు. కాళేశ్వరం లేకుండానే తమ ప్రభుత్వం అత్యధికంగా వరి ఉత్పత్తి చేసిందన్నారు. రెండు సీజన్లలో 2.85 లక్షల ధాన్యం ఉత్పత్తి చేశామన్నారు. కేసీఆర్​ పదేళ్లలో రూ.20 లక్షల కోట్ల ద్వారా ఏం చేశారని ప్రశ్నించారు. బీఆర్​ఎస్​ పాలకులు ఒక్క ప్రాజెక్టు అయినా కట్టారా? ఒక్క పాఠశాలైనా కట్టారా? మహిళలకు అధికారం దక్కిందా? అని ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు.

జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నిక : గెలుపే లక్ష్యంగా 'పోల్ ​మేనేజ్​మెంట్​'పై పార్టీల దృష్టి

'ఈ 3 రోజులు మనకు అత్యంత కీలకం - ప్రతి ఓటరునూ కలవండి'

Last Updated : November 9, 2025 at 2:01 PM IST

CM REVANTH MEET THE PRESS
CM REVANTH FIRES ON KCR
సీఎం రేవంత్​ మీట్​ ది ప్రెస్​
CM REVANTH MEET THE PRESS PROGRAMME

