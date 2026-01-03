ETV Bharat / state

కేసీఆర్‌ పెట్టిన సంతకం ఇవాళ ఏపీకి మంచి ఆయుధంగా మారింది : సీఎం

నీళ్లు- నిజాలు అంశంపై శాసనసభలో మాట్లాడిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - కృష్ణా జలాల అంశంపై చర్చను తెరపైకి తీసుకువచ్చిందే కేసీఆర్​ అన్న సీఎం - కేసీఆర్​ సభకు రాకుంటే ప్రజలకు తీవ్రనష్టమని వ్యాఖ్య

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 3, 2026 at 9:45 PM IST

CM Revanth Reddy Comments on Krishna Water Rights : కృష్ణా నదీ ప్రాజెక్టులపై ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలియాల్సి ఉందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోనూ, గడిచిన పదేళ్లలోనూ మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాకు అన్యాయం జరిగిందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. శాసనసభ శీతాకాల సమావేశాల సందర్భంగా నీళ్లు- నిజాలుపై జరిగిన స్పల్పకాల చర్చలో ఆయన ప్రసంగించారు.

కేసీఆర్​ సభకు రాకుంటే ప్రజలకు తీవ్రనష్టం : ఎంతో అనుభవం ఉన్న మాజీ సీఎం కేసీఆర్​ సభకు వచ్చి సలహాలు, సూచనలు ఇస్తారనుకున్నానని రేవంత్​ రెడ్డి అన్నారు. సభల్లో మాట్లాడిన దానికంటే అసెంబ్లీలో ప్రసంగించిన వాటికి విలువ ఉంటుందన్నారు. రెండేళ్లుగా ప్రతిపక్ష నాయకుడు సభకు రాకపోవటం విచారకరమని తెలిపారు. గతంలో బీఆర్ఎస్​ నేతలు అవమానించినప్పటికీ కాంగ్రెస్​ నేతలు సభకు వచ్చి మాట్లాడేవారని రేవంత్ రెడ్డి గుర్తుచేశారు. ప్రతిపక్ష నేతలు అసెంబ్లీలో మాట్లాడకుంటే అంతిమంగా ప్రజలకే అన్యాయం జరుగుతుందని వివరించారు. సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న కేసీఆర్​ కూడా సభకు రాకుంటే రాష్ట్ర ప్రజలకు తీవ్ర నష్టం జరుగుతుందన్నారు. చట్ట సభలంటే వారికి(కేసీఆర్) చిన్నచూపు అని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.

కృష్ణా జలాల అంశంపై చర్చను తెరపైకి తీసుకువచ్చిందే కేసీఆర్​ అని రేవంత్​ రెడ్డి అన్నారు. పార్టీ కార్యాలయాల్లో మాట్లాడితే ప్రజల్లో గందరగోళం నెలకొంటుందన్నారు. అందుకే కేసీఆర్​ మాట్లాడగానే తాము అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహించామన్నారు. రాష్ట్ర నీటి హక్కులను కాపాడేందుకు ప్రజలు ప్రత్యేక తెలంగాణ ఏర్పాటు చేశారని రేవంత్ రెడ్డి గుర్తుచేశారు. కృష్ణా జలాల్లో ట్రైబ్యునల్​ ఏర్పడి ఉమ్మడి ఏపీకి 811 టీఎంసీలు కేటాయించిందన్నారు.

రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు కలిసి పోరాడాలి : బ్రిజేశ్‌ కుమార్‌ ట్రైబ్యునల్ తీర్పుపై 2010 నుంచి పంచాయతీ ఇంకా కొనసాగుతోందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ఇవాళ కర్ణాటక ప్రభుత్వం మళ్లీ ఆల్మట్టి ప్రాజెక్టు ఎత్తు పెంచేందుకు సిద్ధమైందన్నారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు కలిసి కర్ణాటకపై పోరాడాలని రేవంత్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. మన మధ్య(ఏపీ, తెలంగాణ) పంచాయతీలు ఉన్నప్పటికీ కలిసిమెలిసి కర్ణాటకపై పోరాడాలని అన్నారు. అన్నదమ్ముల మధ్య విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ బయటి శత్రువు వస్తే కలిసి పోరాడాలన్నారు. ఉమ్మడి ఏపీలోనే మక్తల్‌ -నారాయణపూర్‌ ఎత్తిపోతలకు జీవో జారీ అయ్యిందని గుర్తుచేశారు. రాష్ట్రం విడిపోయే ముందు జారీ అయిన చివరి జీవో మక్తల్‌ -నారాయణపూర్‌ ఎత్తిపోతలకు సంబంధించిందేనన్నారు.

కేసీఆర్​ తెలంగాణకు మరణశాసనం రాశారు : ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మంజూరైన మక్తల్‌ -నారాయణపూర్‌ ప్రాజెక్టు పదేళ్లపాటు నిర్లక్ష్యానికి గురైందని రేవంత్ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఉమ్మడి ఏపీలో తెలంగాణ ప్రాజెక్టుల కోసం 490 టీఎంసీలు కేటాయించారని గుర్తుచేశారు. కృష్ణా బేసిన్‌లోనే తెలంగాణ ప్రాజెక్టులకు 490 టీఎంసీల కేటాయింపు ఉండేదని, రాష్ట్రం విడిపోయే ముందు కిరణ్‌కుమార్‌ ప్రభుత్వం 299 టీఎంసీలు అని పేర్కొన్నదని వివరించారు. ఆనాడు ఈఎన్‌సీగా ఉన్న మురళీధర్‌రావు 299 టీఎంసీలు అని తప్పుడు నివేదిక ఇచ్చారని రేవంత్​ రెడ్డి మండిపడ్డారు. 490 టీఎంసీల కోసం పోరాడాల్సిన కేసీఆర్‌ 299 టీఎంసీలకు ఒప్పుకుంటూ సంతకం చేశారని విమర్శించారు. 490 టీఎంసీల కోసం పోరాడాల్సిన కేసీఆర్‌ 299 టీఎంసీలకు ఒప్పుకుంటూ సంతకం చేశారని రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. కేసీఆర్‌, హరీశ్‌రావు 299 టీఎంసీలకు ఒప్పుకుంటూ తెలంగాణకు మరణశాసనం రాశారని ఆక్షేపించారు.

