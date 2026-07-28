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ఒక అధికారిని ఎక్కడ నియమించాలనేది ప్రభుత్వ విచక్షణాధికారం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

హైడ్రా కమిషనర్ ఏవీ రంగనాథ్ కోర్టు ధిక్కరణ కేసులో హైకోర్టు తీర్పుపై దిల్లీలో స్పందించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - తప్పుడు కేసులపై న్యాయస్థానాల్లో ఎదుర్కొంటామని ప్రకటన

CM Revanth Reddy
CM Revanth Reddy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 28, 2026 at 4:42 PM IST

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CM Revanth Reddy on High Court Judgement : హైకోర్టు హైడ్రామా కమిషనర్ ఏవీ రంగనాథ్​ తీర్పుపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పందించారు. గతంలో సోమేశ్‌ కుమార్‌పై 400 కోర్టు ధిక్కరణ కేసులున్నాయని, ఒక అధికారిని ఎక్కడ నియమించాలనేది ప్రభుత్వ విచక్షణ అధికారమని తెలిపారు. ప్రభుత్వ విచక్షణ అధికారాన్ని ఎవరూ లాక్కోలేరని, తప్పుడు కేసులపై న్యాయస్థానాల్లో ఎదుర్కొంటామని స్పష్టం చేశారు. హైడ్రా ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన అతిపెద్ద సంస్కరణ అని, హైడ్రా బాగుందంటూ దేశవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు వచ్చాయని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.

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HIGH COURT ON HYDRA COMMISSIONER
CM REVANTH REDDY ON RANGANATH ISSUE
CM REVANTH REDDY ON HC JUDGEMENT

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