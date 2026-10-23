కరెంట్ విషయంలో పొదుపు మంత్రం పాటించాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
CM Revanth Reddy on Paddy Issue : తెలంగాణలోని రిజర్వాయర్లలో 20శాతం కూడా నీటి నిల్వలు లేవని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఈ పరిస్థితుల్లో నీటిని, విద్యుత్ను పొదుపుగా వాడుకోవాలన్నారు.
Published : October 23, 2026 at 7:53 PM IST
CM Revanth Reddy on Paddy Issue : వచ్చే 4 నెలలు సాగుకు చుక్కనీరు కూడా దొరికే అవకాశాలు లేవని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రైతులకు సూచించారు. తాగునీటి అవసరాలు తీర్చుకోవడం తప్ప వేరే గత్యంతరం లేదన్నారు. ఇది క్యాన్సర్లాంటి నిజమని ముందే ప్రజలకు చెప్పడం మంచిదని అన్నారు. వచ్చే పది నెలలు అత్యంత ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి రాబోతోందని అన్నారు. ఎల్నినో వల్ల కరవు పరిస్థితులపై ప్రజలకు సరిగ్గా వివరించకపోతే తాము రాజకీయంగా దెబ్బతింటామని తేల్చి చెప్పారు. వాస్తవాలు చెప్పకపోతే బీఆర్ఎస్ నేతల చేసే ప్రచారాన్నే జనం నమ్ముతారని అన్నారు. తాగడానికే నీళ్లు దొరకని పరిస్థితుల్లో ఇక వ్యవసాయానికి నీళ్లు ఇవ్వలేమన్నారు. యాసంగి పంటలను వేయొద్దని తెలంగాణ రైతాంగాన్ని కోరారు.
గడ్డుకాలం రాబోతుంది
ఏసీల వాడకాన్ని ప్రజలు తగ్గించుకోవాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి సూచించారు. సోలార్ విద్యుత్ను ప్రోత్సహించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. గడ్డుకాలం రాబోతున్న పరిస్థితుల్లో ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలన్నారు. పశుసంపదను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపైనా ఉందన్నారు. బీఆర్ఎస్ దుష్ప్రచారాన్ని ఎండగట్టే ఓపిక తమ నేతలకు ఉండట్లేదని ఆక్షేపించారు. ఎక్కువ ధర పెట్టి కొందామన్నా విద్యుత్ దొరకట్లేదన్నారు. కరెంట్ విషయంలో పొదుపు మంత్రం పాటించాలని ప్రజలకు సూచించారు. ప్రభుత్వ ఆఫీసుల్లో పగలు లైట్లు వేయొద్దని కోరారు.
రిజర్వాయర్లలో 20 శాతం నీరు లేదు
ప్రస్తుతం సాగు నీరే లేనప్పుడు వ్యవసాయానికి విద్యుత్ ఇవ్వడం అసాధ్యమని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. రిజర్వాయర్లలో 20 శాతం కూడా నీటి నిల్వలు లేవన్న ఆయన కృష్ణా జలాల్లో 200 టీఎంసీలు కూడా లేవని చెప్పారు. నీటిని పొదుపుగా వాడుకోవాలని సూచించారు. రాబోయే 8 నుంచి 10 నెలలు కరవును ఎదుర్కొవాలన్నారు.
కరవుపై 6 నెలల నుంచి ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నాం
మూడు నెలల క్రితం ఎల్నినో ప్రభావం పెద్దగా లేకపోవడంతో వానాకాలం పంటల నుంచి బయటపడ్డామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఈ ఏడాది 20 వేల మెగావాట్లకు పైగా విద్యుత్ వినియోగం జరిగిందని అన్నారు. కరవుపై 6 నెలల నుంచి ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నామన్న ఆయన ఇది కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరువు అని దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. రాజకీయ దురుద్దేశంతో బీఆర్ఎస్ నేతలు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆక్షేపించారు.
రాబోయే రోజుల్లో బయటకు కూడా రాలేం
100కు పైగా దేశాలపై ఎల్నినో ప్రభావం ఉందన్న ఆయన మహారాష్ట్ర లాంటి అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రంలో కూడా నీటి ఎద్దడి ఉందని గుర్తుచేశారు. మహారాష్ట్రలో 20 శాతం తక్కువ నీటిని వాడాలని నిర్ణయించారని తెలిపారు. మరో 8 నెలల పాటు ఎండల తీవ్రతగా ఉంటుందని చెప్పారు. ఎండల తీవ్రతకు ఇళ్ల నుంచి బయటకు వచ్చే పరిస్థితి ఉండదని హెచ్చరించారు. ప్రజల భాగస్వామ్యం లేకుండా కరవును ఎదుర్కోలేమని స్పష్టం చేశారు.
"ప్రపంచంలోనే చాలా దేశాలకు కరవు వచ్చింది. ఈ సమయంలో ఎండ వేడి విపరీతంగా పెరుగుతుంది. నీరు అందుబాటులో ఉండదు. తాగునీరు, సాగునీరు ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో విద్యుత్ వినియోగం మరింత పెరుగుతుంది" -రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి
అంతకుముందు హైదరాబాద్లోని ప్రజాభవన్లో కాంగ్రెస్ నేతల సమావేశం జరిగింది. ఎల్నినో ప్రభావం, పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు తదితర అంశాలపై చర్చించారు. ఈ సమావేశంలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్గౌడ్, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, డీసీసీ అధ్యక్షులు, కీలక నేతలు పాల్గొన్నారు. 2 గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ స్థానాలను కైవసం చేసుకునేలా సీఎం రేవంత్రెడ్డి దిశానిర్దేశం చేశారు.
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