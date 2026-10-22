జనగణనలో కులగణన చేసి ఎవరూ చేయని సాహసం చేశాం : రేవంత్ రెడ్డి
CM Revanthreddy Pandaga Sayanna : వందేళ్లలో ఎవరూ చేయని పని తమ ప్రభుత్వం చేసిందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ఏడాదిలోనే కులగణన పూర్తి చేసి దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచామని పునరుద్ధాటించారు.
Published : October 22, 2026 at 1:27 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 1:39 PM IST
CM Revanth Reddy on Caste Census : జనగణనలో కులగణన చేసి ఎవరూ చేయని సాహసం చేశామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. వందేళ్లలో ఎవరూ చేయని పని తమ ప్రభుత్వం పూర్తి చేసిందని తెలిపారు. హైదరాబాద్ రవీంద్ర భారతిలో పండగ సాయన్న జయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్న ఆయన, భూస్వాములు, జమీందార్లపై పోరాటం చేసిన వ్యక్తి సాయన్న అని గుర్తుచేశారు. పోరాటం ద్వారా పండుగ సాయన్న ఎందరికో ఆదర్శంగా నిలిచారన్న రేవంత్, దొరలు ఆక్రమించిన భూములను పేదలకు పంచిపెట్టారని వివరించారు. తమ ప్రభుత్వం వచ్చాక ముదిరాజ్ బిడ్డలకు అనేక అవకాశాలు ఇచ్చామన్నారు. గత ప్రభుత్వాలు ఇచ్చిన సంక్షేమ పథకాలను రెండింతలు పెంచి ఇస్తున్నామని తెలిపారు.
పండుగ సాయన్న పోరాటాన్ని జానపదాలుగా పాడుకుంటారు
కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో అత్యధిక జనాభా ముదిరాజ్లదే రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. పండుగ సాయన్న జయంతి, వర్ధంతిని అధికారికంగా నిర్వహిస్తామని, పండుగ సాయన్న కుటుంబసభ్యులకు అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు. తన భూమిని కాపాడుకునేందుకు పోరాటం చేసిన వ్యక్తి పండుగ సాయన్న, భూస్వాములు, జమీందార్లపై పోరాటం చేసిన వ్యక్తి పండుగ సాయన్న అని కొనియాడారు. దొరలు ఆక్రమించిన భూములను పేదలకు పంచిపెట్టారని, పండుగ సాయన్న పోరాటాన్ని ఇప్పటికీ జానపదాలుగా పాడుకుంటారని గుర్తు చేసుకున్నారు. చరిత్ర పుటల్లో పండుగ సాయన్నకు కూడా ఒక పేజీ ఉండాలని వెల్లడించారు.
"జనగణనలో కులగణన చేసి ఎవరూ చేయని సాహసం చేశాం. వందేళ్లలో ఎవరూ చేయని పని మా ప్రభుత్వం పూర్తి చేసింది. ఏడాదిలోనే కులగణన పూర్తి చేసి దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచాం. ఎంతమంది ఉన్నారో తెలిసింది కనుకే మీ గళానికి విలువ పెరిగింది. బీసీ-డీ నుంచి బీసీ-ఏలోకి మార్చాలని ముదిరాజ్లు కోరుతున్నారు. బీసీ వర్గాలకు సామాజిక న్యాయం చేయాలనేదే మా ప్రభుత్వ లక్ష్యం. గతంలో జరిగిన తప్పు మరోసారి జరగకుండా చూడాలి. ఎందరు ప్రధానులు మారినా ఎస్సీ కులాల వర్గీకరణ జరగలేదు. ఎస్సీ కులాల వర్గీకరణ కూడా చేపట్టి, దేశానికి మనం ఆదర్శంగా నిలిచాం" - రేవంత్ రెడ్డి, తెలంగాణ సీఎం