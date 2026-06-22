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రక్షణమంత్రి రాజ్​నాథ్​తో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భేటీ​ - పలు అంశాలపై 20 నిమిషాలు చర్చ

మూడు రోజుల దిల్లీ పర్యటనలో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి - నేడు రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌తో భేటీ - ఆదిలాబాద్‌లో వాయుసేన విమానాశ్రయానికి సహకరిస్తామన్న రక్షణ మంత్రి

Cm Revanth Reddy Met Defence Minister Rajnath Singh
Cm Revanth Reddy Met Defence Minister Rajnath Singh (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 22, 2026 at 3:46 PM IST

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Cm Revanth Reddy Met Defence Minister Rajnath Singh : దిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి నేడు రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌తో భేటీ అయ్యారు. ఆయనతో దాదాపు 20 నిమిషాల పాటు పలు అంశాలపై చర్చించారు. గాంధీ సరోవర్‌ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన రక్షణభూములు బదలాయించినందుకు రేవంత్‌రెడ్డి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

దేశ సమగ్రత, రక్షణకు సంబంధించిన అంశమైనందువల్ల ఆదిలాబాద్‌లో వాయుసేన విమానాశ్రయానికి సహకరిస్తామని రక్షణ మంత్రి హామీ ఇచ్చారు. వాయుసేన టెర్మినల్‌తోపాటు కార్గో, హ్యాంగర్‌, ఎమ్‌ఆర్‌వో సౌకర్యాలు కల్పించాలని సీఎం విజ్ఞప్తి చేశారు. హ్యాంగర్స్‌ ఏర్పాటుకు ఆదిలాబాద్‌ విమానాశ్రయం అనుకూలంగా ఉంటుందని తెలిపారు. దేవరకద్ర సమీపంలో డీఆర్‌డీవో ప్రాజెక్టును త్వరగా మంజూరు చేయాలని ఆయన కోరారు.

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