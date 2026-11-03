ఖేలో ఇండియా గేమ్స్కు శాశ్వత ప్రాతిపదికన ఏర్పాట్లు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
Khelo India Games in Telangana : ఖేలో ఇండియా పోటీలకు అత్యున్నత నాణ్యతా ప్రమాణాలతో ఏర్పాట్లు చేయాలని, క్రీడాకారులకు ఆహారం, వసతి సౌకర్యాలు ఉన్నతంగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు.
Published : November 3, 2026 at 7:31 AM IST|
Updated : November 3, 2026 at 8:16 AM IST
8వ ఎడిషన్ ఖేలో ఇండియా పోటీల నిర్వహణకు తెలంగాణలో శాశ్వత ప్రాతిపదికన ఏర్పాట్లు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలో క్రీడా పోటీల కోసం నిర్మించిన మౌలిక సదుపాయాలు కొన్నేళ్లకే దెబ్బతిన్నాయన్న ఆయన, భవిష్యత్లో ఆ విధంగా జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులకు తెలిపారు. ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్ కోసం చేస్తున్న ఏర్పాట్లను ఖేలో ఇండియా పోటీలకు సైతం ఉపయోగించుకోవాలని సూచించారు.
ఆతిథ్య రాష్ట్ర కోటాలో తెలంగాణ కర్రసామును ఖేలో ఇండియా క్రీడల్లో చేర్చేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. డిసెంబర్ లో జరగనున్న ఖేలో ఇండియా పోటీలకు అత్యున్నత నాణ్యతా ప్రమాణాలతో శాశ్వత ప్రాతిపదికన ఏర్పాట్లు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్ కోసం చేస్తున్న ఏర్పాట్లను ఖేలో ఇండియా పోటీలకు ఉపయోగించాలని సూచించారు. క్రీడా పోటీల ఏర్పాట్ల పర్యవేక్షణ బాధ్యతలను గ్రూప్-1 స్థాయి అధికారులకు అప్పగించాలని తెలిపారు.
నాణ్యతా ప్రమాణాల లోపం లేకుండా
డిసెంబర్ 11 నుంచి 22 వరకు రాష్ట్రంలో నిర్వహించనున్న ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ 8వ ఎడిషన్ ఏర్పాట్లపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సోమవారం సమీక్షించారు. రాష్ట్రంలో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించనున్న ఆ పోటీల ఏర్పాట్లలో ఎక్కడా నాణ్యతా ప్రమాణాల లోపం లేకుండా పటిష్ఠ చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఒలింపిక్స్లో పతకాలు సాధించే దీర్ఘకాలిక లక్ష్యంతో అంతర్జాతీయ స్థాయి మౌలిక వసతులు, క్రీడా శిక్షణను రాష్ట్ర క్రీడాకారులకు అందించేందుకు ఆ పోటీలను గొప్ప అవకాశంగా మలచుకోవాలని సూచించారు.
ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్లో క్రీడలు, క్రీడాభివృద్ధికి చెందిన పెట్టుబడుల ఆకర్షణ ఒక భాగమని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. ఖేలో ఇండియా ఏర్పాట్ల పర్యవేక్షణ బాధ్యతలను గ్రూప్-1 స్థాయి అధికారులకు అప్పగించాలన్న ఆయన, వివిధ జిల్లాల్లో జరగనున్న పోటీల ఏర్పాట్ల పర్యవేక్షణకు స్థానికంగా పని చేస్తున్న ట్రైనీ అధికారులను నియమించాలని సూచించారు. క్రీడాకారులకు ఆహారం, వసతి సౌకర్యాల్లో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలని సూచించారు. ప్రతివారం ఏర్పాట్ల పురోగతిపై సమాచారం ఇవ్వాలని సీఎం ఆదేశించారు.
అనవసరమైన ఆడంబరాలు వద్దు
బీఆర్ఎస్ హయాంలో క్రీడా పోటీలకు చేసిన ఏర్పాట్లు కొన్నేళ్లలోనే దెబ్బతిన్నాయన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మరోసారి అలాంటి పరిస్థితి రాకుండా పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేయాలని స్పష్టం చేశారు. ఎన్నినో దృష్ట్యా క్రీడా పోటీల ప్రారంభ, ముగింపు వేడుకల్లో అనవసరమైన ఆడంబరాలు చేయవద్దని దిశానిర్దేశం చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా 7 వేల మందికి పైగా యువ క్రీడాకారులతో పాటు సుమారు రెండు వేల మంది కోచింగ్ సిబ్బంది ఖేలో ఇండియా పోటీలకు హాజరవుతారని అధికారులు వివరించారు. హైదరాబాద్ సహా 6 నగరాల్లో 20 చోట్ల 27 రకాల క్రీడా పోటీలు, ఒక డెమో పోటీ నిర్వహించనున్నారు.
తెలంగాణ కర్రసామును ఆతిథ్య రాష్ట్ర కోటాలో ఖేలో ఇండియా క్రీడల్లో చేర్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. ఖేలో ఇండియా పోటీల్లో తెలంగాణ నుంచి ప్రాతినిథ్యం వహించే క్రీడాకారులు సత్తా చాటాలని సీఎం ఆకాంక్షించారు. ఇప్పటికే వివిధ జిల్లాల్లో ఖేలో ఇండియా శిబిరాల్లో క్రీడాకారులకు శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు అధికారులు వివరించారు.
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