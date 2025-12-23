ETV Bharat / state

ప్రతి 3 నెలలకోసారి కార్యదర్శుల పనితీరుపై నేనే సమీక్షిస్తా: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

గతంలో ఎనర్జీ, ఎడ్యుకేషన్, ఇరిగేషన్, హెల్త్‌ పాలసీలు లేవు - గొప్ప కార్యాచరణ అమలుకు అధికారుల సహకారం ఉండాలి - సచివాలయంలో అన్ని విభాగాల కార్యదర్శుల భేటీలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

Revanth Reddy Meeting with Secretaries
CM REVANTH REDDY (Telangana CMO)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 23, 2025 at 8:13 PM IST

CM Revanth Reddy Meeting With All Departments Secretary in Secretariat : సచివాలయంలోని అధికారులు సమన్వయం చేసుకొని పనిచేయడం కీలకమని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అన్నారు. సచివాలయంలోని అన్ని విభాగాల కార్యదర్శులతో ఆయన సమావేశమయ్యారు. ప్రభుత్వ శాఖల మధ్య, అధికారుల మధ్య సమన్వయం లేకపోతే ఎలాంటి ఫలితాలు రావని సీఎం అధికారులకు సూచించారు. ప్రతి నెల కార్యదర్శుల పనితీరుపై సీఎస్‌(ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి) సమీక్షిస్తారని తెలిపారు. ప్రతి నెల కార్యదర్శులు సీఎస్‌కు రిపోర్టు సమర్పించాలని ఆదేశించారు. ప్రతి 3 నెలలకోసారి కార్యదర్శుల పనితీరుపై స్వయంగా తానే సమీక్షిస్తానని సీఎం చెప్పారు.

సమన్వయం కోసం మెకానిజం ఉండాలి : అధికారులు సమన్వయం చేసుకొని పనిచేయడం కీలకమని, అభివృద్ధి విషయంలో సమన్వయం కోసం మెకానిజం ఉండాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. ప్రజా ప్రభుత్వం ఏర్పడిన రెండేళ్లలో కొన్ని విజయాలు సాధించామన్నారు. కొన్ని ప్రణాళికలు సైతం రూపొందించుకున్నట్లు తెలిపారు. గతంలో ఎనర్జీ, ఎడ్యుకేషన్‌, ఇరిగేషన్‌, హెల్త్‌ పాలసీలు లేకపోవడంతో అనేక సమస్యలు ఏర్పడ్డాయన్నారు.

కార్యాచరణ అమలుకు మీ సహకారం ఉండాలి : ముఖ్యమైన విభాగాలకు పాలసీలు తీసుకొచ్చామని తెలిపారు. తెలంగాణ రైజింగ్‌-2047 విజన్‌ డాక్యుమెంట్‌ విడుదల చేసి రాష్ట్రాన్ని క్యూర్‌, ప్యూర్‌, రేర్‌గా విభజించి ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నట్లు చెప్పారు. స్పష్టమైన విధానాలతో ముందుకెళ్తున్న సందర్బంలో గొప్ప కార్యాచరణ అమలుకు అధికారుల సహకారం ఉండాలని సీఎం అన్నారు. అధికారులు జవాబుదారీతనంతో పనిచేయాలని సూచించారు. సమావేశంలో సీఎస్‌ రామకృష్ణారావు, వివిధ శాఖలకు సంబంధించిన ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు.

రెగ్యులర్, ఔట్ సోర్సింగ్, కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల వివరాలు ఇవ్వండి : జనవరి 26లోగా రెగ్యులర్, ఔట్ సోర్సింగ్, కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల వివరాలను సీఎస్​కు ఇవ్వాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. ఔట్ సోర్సింగ్ సిబ్బందికి జీతాలు, ఈపీఎఫ్, ఈఎస్ఐ సౌకర్యంపై ఆరా తీశారు. జీతాలు, ఈపీఎఫ్‌ అందుతున్నాయో లేదో విభాగాధిపతులు పరిశీలించాలని సూచించారు. ఇక నుంచి ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు అద్దె భవనాల్లో ఉండకూడదని స్పష్టం చేశారు. జనవరి 26లోగా అద్దె భవనాల్లోని కార్యాలయాలను ప్రభుత్వ భవనాల్లోకి మార్చాలని ఆదేశించారు.

