కేసీ వేణుగోపాల్తో సీఎం రేవంత్రెడ్డి భేటీ - కొండా సురేఖ అంశంపై చర్చ!
తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై కేసీ వేణుగోపాల్తో చర్చిస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - కొండా సురేఖ, చిన్నారెడ్డి అంశంపై చర్చిస్తున్నట్లు సమాచారం - మంత్రివర్గం పునర్వ్యవస్థీకరణ, నామినేటెడ్ పోస్టుల భర్తీపై చర్చించే అవకాశం
Published : September 1, 2026 at 7:43 PM IST|
Updated : September 1, 2026 at 7:50 PM IST
CM Revanth Reddy met KC Venugopal : దిల్లీలో ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కలిశారు. రాష్ట్రంలో ఇటీవల జరిగిన పరిణామాలపై ఇరువురి మధ్య కీలక చర్చ జరుగుతోంది. తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై కేసీ వేణుగోపాల్తో సీఎం చర్చిస్తున్నారు. కొండా సురేఖ, చిన్నారెడ్డి అంశంపై చర్చిస్తున్నట్లు సమాచారం. మంత్రివర్గం పునర్వ్యవస్థీకరణ, నామినేటెడ్ పోస్టుల భర్తీపై చర్చించే అవకాశం ఉంది.
మరోవైపు ఇవాళ మంత్రి కొండా సురేఖను కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం దిల్లీకి పిలిచడంతో ఆమె హుటాహుటిన కొండా సురేఖ దిల్లీ వెళ్లారు. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు సైతం దిల్లీకి చేరుకున్నారు. ఇవాళ రాత్రి లేదా రేపు ఉదయం దిల్లీకి డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క వెళ్లనున్నారు.