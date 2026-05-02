ఇది ఫ్రెండ్లీ ప్రభుత్వం - ఉద్యోగుల సమస్యలు పరిష్కరించే బాధ్యత మాది : సీఎం రేవంత్
ఉద్యోగ సంఘాల నేతలతో సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమావేశం - 4 అంశాలపై ఉద్యోగ సంఘాలకు స్పష్టత ఇచ్చిన సీఎం - పీఆర్సీ నివేదికను వెంటనే అందించాలని అధికారుల కమిటీకి సీఎం ఆదేశం
Published : May 2, 2026 at 10:17 PM IST|
Updated : May 2, 2026 at 10:49 PM IST
CM Meeting With Employee Unions : పీఆర్సీ నివేదికను వెంటనే అందించాలని అధికారుల కమిటీని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఆదేశించారు. నివేదిక ఆధారంగా వేతన సవరణపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఉద్యోగ సంఘాలకు సీఎం హామీ ఇచ్చారు. విశ్రాంత ఉద్యోగులకు రూ.6వేల కోట్ల పెండింగ్ బకాయిలను చెల్లించనున్నట్లు తెలిపారు. జూన్ 1వ తేదీ లోగా ఉద్యోగులకు ఆరోగ్య భద్రత కార్డులు ఇవ్వనున్నట్లు వెల్లడించారు. డిమాండ్లపై స్పష్టత ఇచ్చినందుకు సీఎంకు ధన్యవాదాలు తెలిపిన ఉద్యోగ సంఘాలు ఈనెల 5న తలపెట్టిన నిరసనలు విరమించుకున్నట్లు ప్రకటించాయి.
ఉద్యోగుల సమస్యలు పరిష్కరిస్తాం : ఉద్యోగుల సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని, ఇది ఫ్రెండ్లీ ప్రభుత్వమని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వ పథకాలను ఉద్యోగులు భుజాన వేసుకొని విజయవంతం అమలు చేస్తున్నారని అభినందించారు. ఉద్యోగ సంఘాల జేఏసీ, తెలంగాణ ఎంప్లాయిస్ జాయింట్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్ నాయకులతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి సమావేశమయ్యారు. పీఆర్సీ, హెల్త్ కార్డులు, పెండింగ్ బిల్లులు ఇతర డిమాండ్లను ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు సీఎం రేవంత్రెడ్డికి వివరించారు. ఉద్యోగ సంఘాలతో చర్చించిన సీఎం నాలుగు అంశాలపై స్పష్టత ఇచ్చారు.
వంద రోజుల్లో విశ్రాంత ఉద్యోగుల బెనిఫిట్స్కు సంబంధించిన రూ.6,000 బకాయిలను చెల్లిస్తామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు. పీఆర్సీపై నివేదికను వెంటనే ఇవ్వాలని అధికారుల కమిటీని ఆదేశించామని, నివేదిక రాగానే నిర్ణయం తీసుకుంటామని తెలిపారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జూన్ 1లోగా ఆరోగ్య భద్రత కార్డులు అందిస్తామని సీఎం చెప్పారు. ప్రతీ రెండు నెలలకోసారి గుర్తింపు సంఘాలు సమావేశమై సమస్యలపై ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇవ్వాలని రేవంత్రెడ్డి సూచించారు. తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే మొదటి నిర్ణయం ఉద్యోగుల కోసమే తీసుకున్నామని గుర్తు చేశారు.
మొదటి తారీఖునే వేతనాలు అందేలా చర్యలు : ఉద్యోగులకు మొదటి తారీఖునే వేతనాలు అందేలా చర్యలు తీసుకున్నామని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఉద్యోగ సంఘాలు స్వేచ్ఛగా ఎన్నికలు నిర్వహించుకునేలా అవకాశం కల్పించామని ,గందరగోళం లేకుండా టీచర్లు, ఇతర బదిలీలు పూర్తి చేశామని వివరించారు. రెండేళ్లలో 67,760 నియామకాలు చేపట్టినట్లు సీఎం చెప్పారు. దశాబ్దాలుగా పెండింగ్లో ఉన్న ఉద్యోగుల సమస్యలను చాలా వరకు పరిష్కరించామని ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలో పేరుకుపోయిన వేల కోట్ల రూపాయల బిల్లులను పరిష్కరిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి ఉద్యోగ సంఘాలు ధన్యవాదాలు తెలిపాయి. చాలా సమస్యలను ప్రభుత్వం పరిష్కరించిందని వైద్య విధాన పరిషత్లో 13,100 మందిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించడం ప్రభుత్వ నిబద్ధతకు నిదర్శనమన్నారు. ఈనెల 5న తలపెట్టిన సామూహిక నిరాహార దీక్ష విరమించుకున్నట్లు ప్రకటించాయి. సమావేశంలో పలువురు నాయకులు, ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు మారం జగదీష్, ఏలూరి శ్రీనివాస రావు, సదానందం గౌడ్, రామకృష్ణ, రాములు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ప్రభుత్వ విప్లతో సీఎం రేవంత్ సమావేశం : ప్రభుత్వ విప్లతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ప్రజా సమస్యలను విప్లు సీఎం దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. ప్రభుత్వానికి కళ్లు, చెవులు విప్లే అని రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. నిత్యం ప్రజల్లో ఉంటూ ప్రజాసమస్యలు పరిష్కరించాలని విప్లకు సీఎం ఆదేశించారు. ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను క్షేత్రస్థాయికి తీసుకెళ్లాలని విప్లకు సూచించారు. విప్లకు వారానికో రోజు అందుబాటులో ఉంటానని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.
