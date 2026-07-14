కేంద్ర మంత్రులలో సీఎం కీలక భేటీలు.. రీజినల్ రింగ్రోడ్డు, విమానాశ్రయాల అనుమతులపై చర్చ
రీజినల్ రింగురోడ్డు పనులకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపేలా చూడండి - అభివృద్ధికి విమానాశ్రయాలు అత్యంత కీలకం - మొదటి ప్రాధాన్యతగా తీసుకుని, పూర్తి చేయాలనేది మా లక్ష్యం - కేంద్రమంత్రులతో సీఎం రేవంత్
Published : July 14, 2026 at 12:26 PM IST
CM Revanth Reddy Delhi Visit : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దిల్లీలో పర్యటిస్తున్నారు. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సమస్యలపై పలువురు కేంద్ర కేబినెట్ మంత్రులను కలిశారు. ముందుగా కేంద్ర ఉపరితల రవాణా శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీతో భేటీ అయ్యారు. రీజినల్ రింగ్ రోడ్డు ఉత్తర ప్రాంత పనులకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపేలా కృషి చేయాలని కోరారు. ఆర్ఆర్ఆర్ దక్షిణ ప్రాంతానికి వెంటనే అనుమతులు ఇవ్వాలని, పర్యావరణశాఖ అనుమతులు ఇచ్చేలా చూడాలని వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు. రాష్ట్రంలోని పలు పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు, నేషనల్ హైవేలకు సంబంధించి విజ్ఞప్తి చేసినట్లు సమాచారం.
అనంతరం కేంద్ర పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడుతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భేటీ అయ్యారు. వరంగల్, ఆదిలాబాద్ విమానాశ్రయాల ఏర్పాటుపై చర్చించారు. దీనికి కేంద్రమంత్రి సానుకూలంగా స్పందించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం వంటి అంశాలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కేంద్ర మంత్రులను కలిసి వినతులు అందించారు.
అభివృద్ధికి ఎయిర్పోర్టులు కీలకం : కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్నాయుడుతో సమావేశం అయ్యానని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. వరంగల్, ఆదిలాబాద్ విమానాశ్రయాలకు అనుమతులు కోరామన్న ఆయన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో 5 శాతం జీడీపీని తెలంగాణ సమకూరుస్తోందని తెలిపారు. అభివృద్ధికి విమానాశ్రయాలు అత్యంత కీలకమని, మొదటి ప్రాధాన్యతగా తీసుకుని, పూర్తి చేయాలనేది తన లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రానికి మేలు చేసే పనులు పాడు చేయవద్దని కోరుతున్నట్లు చెప్పారు.
దిల్లీ పర్యటనలో భాగంగా సీఎం కాంగ్రెస్ పెద్దలను సీఎం కలిసే అవకాశం ఉంది. తాజా రాజకీయ పరిణామాలు, పరిపాలన వ్యవహారాలను వివరిస్తారని సమాచారం. తెలంగాణ కేబినెట్లో ఇంకో 2 మంత్రి పదవులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. వాటిపై చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
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