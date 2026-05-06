మెట్రో రెండో దశకు అనుమతుల కోసం అనుమతి ఇవ్వండి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

మెట్రో రెండో దశకు అవసరమైన అనుమతులు మంజూరు చేయాలని సీఎం విజ్ఞప్తి - మెట్రోను రాష్ట్ర ప్రభుత్వ తీసుకున్నట్లు కేంద్రమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లిన సీఎం - మెట్రో రెండో దశ డీపీఆర్‌ను వెంటనే ఆమోదించండి

REVANTH REDDY MEET MANOHAR LAL KHATTAR (ETV Bharat)
Published : May 6, 2026 at 5:45 PM IST

Updated : May 6, 2026 at 5:58 PM IST

CM Revanth Reddy on Permissions for the Second Phase of Metro : మెట్రో రెండో దశకు అనుమతుల కోసం కేంద్రమంత్రికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వినతిపత్రం అందజేశారు. పట్టణాభివృద్ధిశాఖకు చెందిన పెండింగ్ అంశాలపై చర్చించారు. ఈ మేరకు కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధిశాఖ మంత్రి మనోహర్‌లాల్ ఖట్టర్‌తో అరగంట పాటు సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి భేటీ అయ్యారు.

హైదరాబాద్​ మెట్రో రెండో దశకు అవసరమైన అనుమతులు మంజూరు చేయాలని, మెట్రోను రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నట్లు సీఎం కేంద్రమంత్రికి వివరించారు. మెట్రో రెండో దశ డీపీఆర్‌ను వెంటనే ఆమోదించాలని కోరిన రేవంత్ రెడ్డి శంషాబాద్‌ ఎయిర్‌పోర్టు-ఫ్యూచ‌ర్ సిటీ కారిడార్‌ను ఫేజ్-3 కింద చేప‌ట్టాల‌ని కోరారు. హైదరాబాద్​ అభివృద్ధికి, దీర్ఘకాలిక వృద్ధికి కీలకమైన మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులను వేగవంతం చేయడంపై ఈ సమావేశంలో మాట్లాడారు.

