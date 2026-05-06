మెట్రో రెండో దశకు అనుమతుల కోసం అనుమతి ఇవ్వండి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
మెట్రో రెండో దశకు అవసరమైన అనుమతులు మంజూరు చేయాలని సీఎం విజ్ఞప్తి - మెట్రోను రాష్ట్ర ప్రభుత్వ తీసుకున్నట్లు కేంద్రమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లిన సీఎం - మెట్రో రెండో దశ డీపీఆర్ను వెంటనే ఆమోదించండి
Published : May 6, 2026 at 5:45 PM IST
Updated : May 6, 2026 at 5:58 PM IST
CM Revanth Reddy on Permissions for the Second Phase of Metro : మెట్రో రెండో దశకు అనుమతుల కోసం కేంద్రమంత్రికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వినతిపత్రం అందజేశారు. పట్టణాభివృద్ధిశాఖకు చెందిన పెండింగ్ అంశాలపై చర్చించారు. ఈ మేరకు కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధిశాఖ మంత్రి మనోహర్లాల్ ఖట్టర్తో అరగంట పాటు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భేటీ అయ్యారు.
ఢిల్లీ: హైదరాబాద్ మెట్రో ఫేజ్-IIకు ఆమోదం తెలపాలని ముఖ్యమంత్రి శ్రీ @revanth_anumula గారు కేంద్ర పట్టణ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి శ్రీ @mlkhattar గారికి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఏడు కారిడార్లతో కూడిన మెట్రో ఫేజ్-II సమగ్ర ప్రణాళికను రూపొందించి డీపీఆర్ను ఇప్పటికే సమర్పించామని… pic.twitter.com/d0DSvYZkjH— Telangana CMO (@TelanganaCMO) May 6, 2026
హైదరాబాద్ మెట్రో రెండో దశకు అవసరమైన అనుమతులు మంజూరు చేయాలని, మెట్రోను రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నట్లు సీఎం కేంద్రమంత్రికి వివరించారు. మెట్రో రెండో దశ డీపీఆర్ను వెంటనే ఆమోదించాలని కోరిన రేవంత్ రెడ్డి శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టు-ఫ్యూచర్ సిటీ కారిడార్ను ఫేజ్-3 కింద చేపట్టాలని కోరారు. హైదరాబాద్ అభివృద్ధికి, దీర్ఘకాలిక వృద్ధికి కీలకమైన మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులను వేగవంతం చేయడంపై ఈ సమావేశంలో మాట్లాడారు.
