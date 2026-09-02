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రక్షణ ఎక్స్‌పోకు రండి - అనుమతులు ఇప్పించండి : రాజ్‌నాథ్‌సింగ్‌తో సీఎం రేవంత్‌ భేటీ

కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌సింగ్‌ను కలిసిన సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి - ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబ‌ల్ స‌మ్మిట్‌-2026కు రావాలని ఆహ్వానం - ఆదిలాబాద్‌ ఎయిర్‌పోర్టుకు 1500 ఎకరాలు సేకరించి ఇస్తామన్న సీఎం

Revanth Reddy meets Rajnath Singh
రాజ్‌నాథ్‌సింగ్‌తో రేవంత్‌రెడ్డి భేటీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 2, 2026 at 2:42 PM IST

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Updated : September 2, 2026 at 2:53 PM IST

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Revanth Reddy Meets Rajnath Singh : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డిసెంబర్​లో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించనున్న ఇన్వెస్ట్‌ తెలంగాణ గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌-2026కు హాజ‌రుకావాల‌ని రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌సింగ్‌ను సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఆహ్వానించారు. సదస్సులో భాగంగా నిర్వహించే రక్షణ ఎక్స్‌పోను ప్రారంభించాలని, కావాల్సిన అనుమతులనూ మంజూరు చేయాలని కోరారు. దేవ‌ర‌క‌ద్ర డీఆర్​డీఎల్​ ప్రాజెక్టుకు ఉచితంగా భూమి ఇస్తామని రేవంత్‌రెడ్డి తెలిపారు. ఆదిలాబాద్‌ ఎయిర్‌పోర్టుకు ఇప్పటికే 750 ఎకరాల భూసేకరణ జరుగుతోందన్న సీఎం, మరో 750 ఎకరాలు సేకరించి ఇస్తామని కేంద్రమంత్రికి చెప్పారు.

రక్షణ ఎక్స్‌పోకు రండి : భారత్‌ ఫ్యూచర్‌ సిటీలో డిసెంబర్ 7 నుంచి 9 వరకు ఇన్వెస్ట్‌ తెలంగాణ గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌-2026 నిర్వహించనున్నట్లు సీఎం రేవంత్​ కేంద్రమంత్రికి తెలిపారు. స‌దస్సులో భాగంగా నిర్వహించే రక్షణ ఎక్స్‌పోను ప్రారంభించాలని కోరారు. దిల్లీలో రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌తో సమావేశమైన రేవంత్‌ రెడ్డి రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలు అంశాలను ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. రక్షణ ఎక్స్‌పోలో ఏరోస్పేస్‌, డిఫెన్స్‌, స్పేస్‌ రంగాలకు సంబంధించిన ప్రత్యేక సదస్సు నిర్వహిస్తామన్నారు. ఎయిర్‌షో, పారిశ్రామిక, భూ రక్షణ వ్యవస్థల ప్రత్యక్ష ప్రదర్శనలు ఉంటాయని వివరించారు. రక్షణ రంగ పరిశ్రమలు, స్టార్టప్‌లు, యువ శాస్త్రవేత్తలు ఎక్స్‌పోలో పాల్గొంటారని, ఇలాంటి సదస్సుకు రక్షణమంత్రి హాజరై వారికి మార్గనిర్దేశం చేస్తే ఎంతో స్ఫూర్తిదాయ‌కంగా ఉంటుంద‌ని తెలిపారు.

రక్షణ ఎక్స్‌పో-2026ను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో నిర్వహించేందుకు సహ‌క‌రించాల‌ని రాజ్‌నాథ్‌సింగ్‌కు రేవంత్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఎయిర్‌షో నిర్వహణకు అవసరమైన గగనతల అనుమతులు ఇవ్వాలన్నారు. భారత వైమానిక దళానికి చెందిన విమానాలు, సూర్యకిరణ్‌, సారంగ్‌ ఏరోబాటిక్‌ బృందాలు ప్రదర్శనలో పాల్గొనేలా సహకరించాలని కోరారు. స్టాటిక్‌ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ ప్రదర్శనకు కూడా సహక‌రించాల‌న్నారు. భూ, నౌకా, వైమానిక దళాలకు చెందిన అత్యాధునిక రక్షణ వ్యవస్థలను ప్రదర్శనలో ఏర్పాటు చేయాల‌ని, త్రివిధ దళాల ఉన్నతాధికారులు, ప్రతినిధులు భాగ‌స్వామ్యులు కావాల‌ని సీఎం విజ్ఞప్తి చేశారు. హెచ్​ఏఎల్​, బీఈఎల్​, బీడీఎల్​, ఎండీఎల్​ వంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, డీఆర్‌డీవో ప్రయోగశాలలు రక్షణ ఎక్స్‌పోలో విస్తృతంగా పాల్గొని స్వదేశీ రక్షణ సాంకేతికతను ప్రదర్శించాల‌ని కేంద్రమంత్రిని సీఎం కోరారు.

750 ఎక‌రాలు సేక‌రించి ఇచ్చేందుకు సిద్ధం : ఆదిలాబాద్ విమానాశ్రయానికి సంబంధించి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 750 ఎక‌రాలు భూ సేక‌ర‌ణ చేపట్టింద‌ని రాజ్‌నాథ్ సింగ్‌కు రేవంత్‌రెడ్డి వివరించారు. ర‌క్షణ శాఖ 1500 ఎక‌రాలు కోరినందున‌ మ‌రో 750 ఎక‌రాలు సేక‌రించి ఇచ్చేందుకు సిద్ధమని తెలిపారు. మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లా దేవరకద్ర మండలంలో రక్షణ పరిశోధన, అభివృద్ధి ప్రయోగశాల (డీఆర్​డీఎల్)​ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టనున్న ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టుకు 416.18 ఎకరాల భూమిని కేటాయించేందుకు ఇప్పటికే టీజీఐఐసీ అంగీక‌రించింద‌న్నారు. ఎకరానికి కాకుండా మొత్తం భూమికి సంవత్సరానికి కేవలం ఒక్క రూపాయి నామమాత్రపు లీజు అద్దెతో 33 సంవత్సరాల కాలానికి భూమిని కేటాయించనున్నట్లు తెలిపారు. అవ‌స‌ర‌మైతే దానిని మ‌రో రెండుసార్లు లీజు పొడిగించుకునే అవ‌కాశం ఉంద‌ని సీఎం చెప్పారు.

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Last Updated : September 2, 2026 at 2:53 PM IST

TAGGED:

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