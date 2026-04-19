గవర్నర్​తో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భేటీ - ఆ ఇద్దరి పేర్లు ఆమోదించాలని విజ్ఞప్తి

గవర్నర్‌ శివప్రతాప్‌ శుక్లాను కలసిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి - ఇద్దరు గవర్నర్‌ కోటా ఎమ్మెల్సీల పేర్లు ఆమోదించాలని కోరిన సీఎం - ఏ సభలో సభ్యుడు కానప్పటికీ మంత్రిగా కొనసాగుతున్న అజారుద్దీన్‌

Published : April 19, 2026 at 1:56 PM IST

CM Revanth Reddy Meets Governor : పెండింగ్‌లో ఉన్న ఇద్దరు గవర్నర్‌ కోటా ఎమ్మెల్సీల పేర్లు ఆమోదించాలని గవర్నర్‌ శివ ప్రతాప్‌ శుక్లాను సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి కోరారు. ప్రొఫెసర్‌.కోదండరామ్‌, అజారుద్దీన్‌ పేర్లు ఆమోదించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఏ సభలో సభ్యుడు కానప్పటికీ మంత్రిగా అజారుద్దీన్‌ కొనసాగుతున్నారు. ఆయన మంత్రి పదవి చేపట్టి ఈ నెలాఖరుకు ఆరు నెలలు పూర్తి కానుంది. ఆరు నెలల్లోపు ఏదో ఒక సభలో సభ్యుడిగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. గవర్నర్‌ ఆమోదించకపోతే ఈ నెల 30 తర్వాత అజారుద్దీన్‌ పదవి కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే గవర్నర్‌ను సీఎం కలిశారు.


