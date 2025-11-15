ETV Bharat / state

జూబ్లీహిల్స్​లో ఘన విజయం వేళ రాహుల్​ గాంధీని కలిసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బృందం

దిల్లీలో రాహుల్‌గాంధీని కలిసిన సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి బృందం - జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నిక ఫలితం గురించి రాహుల్‌కు వివరించిన రాష్ట్ర నేతలు - ఎమ్మెల్యే నవీన్‌ యాదవ్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన రాహుల్‌గాంధీ

CM Revanth Meets Rahul Gandhi In Delhi
CM Revanth Meets Rahul Gandhi In Delhi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 15, 2025 at 5:27 PM IST

CM Revanth Meets Rahul Gandhi In Delhi : జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ ఘన విజయం సాధించిన వేళ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సహా ఆ పార్టీ కీలక నేతలు దిల్లీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్ఠానాన్ని కలిశారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్​ గాంధీని కలిసి జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ఫలితం గురించి వివరించారు. ఇంతటి ఘనవిజయానికి కష్టపడి పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరినీ రాహుల్ అభినందించారు.

మరోవైపు ముఖ్యమంత్రి బృందంతో పాటు వెళ్లిన జూబ్లీహిల్స్​ ఎమ్మెల్యే నవీన్ ​యాదవ్​ రాహుల్​ గాంధీని మర్యాద పూర్వకంగా కలిశారు. ఈ సందర్భంగా నవీన్​ యాదవ్​కు రాహుల్​ గాంధీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్​ కుమార్​ గౌడ్​, కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంఛార్జీ మీనాక్షి నటరాజన్​​ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ భేటీలో రాష్ట్ర రాజకీయ పరిస్థితులపై చర్చకు వచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది.

