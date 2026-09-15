'ఆ భవనాల పునరుద్ధరణకు సాయం చేయండి' : ప్రిన్స్ ఆగా ఖాన్-5ను కోరిన సీఎం
ఆగా ఖాన్ ఫౌండేషన్పై అత్యంత గౌరవం ఉందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. వీరి ఆధ్యర్వంలోనే మండలి భవనం పునరుద్ధరించినట్లు వివరించారు. సిటీ కాలేజ్, ఉస్మానియా ఆసుపత్రి భవనాల పునరుద్ధరణకు సాయం కోరుతున్నట్లు చెప్పారు.
Published : September 15, 2026 at 12:39 PM IST
CM Revanth Reddy Meets Prince Rahim Aga Khan-V : ఆగా ఖాన్ ఫౌండేషన్పై అత్యంత గౌరవం ఉందని సీఎం రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. వారసత్వ సంపద పునరుద్ధరించడంలో ఆగా ఖాన్ ఫౌండేషన్ది అత్యంత కీలక పాత్ర అని కొనియాడారు. హైదరాబాద్లోని తాజ్ ఫలక్నుమా ప్యాలెస్లో ప్రిన్స్ రహీమ్ ఆగా ఖాన్-5తో సీఎం రేవంత్రెడ్డి భేటీ అయ్యారు. ఆయనతో పాటు సమావేశంలో మంత్రి అజారుద్దీన్, సీఎస్ సంజయ్ జాజు, ఇతర శాఖల ముఖ్య కార్యదర్శులు పాల్గొన్నారు.
సిటీ కాలేజ్, ఉస్మానియాకు సాయం చేయండి
ఈ సందర్భంగా ఆగా ఖాన్ ఫౌండేషన్ సాయంతో అసెంబ్లీలోని శాసన మండలి భవనాన్ని పునరుద్ధరించుకున్నట్లు సీఎం గుర్తు చేశారు. ఆగా ఖాన్ ఫౌండేషన్ కుతుబ్ షాహీ టూంబ్స్ను పునరుద్ధరించిందని వివరించారు. మూసీ నది పునరుజ్జీవం కోసం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. పాతబస్తీలోని సిటీ కాలేజ్, ఉస్మానియా ఆసుపత్రి భవనాల పునరుద్ధరణకు సాయం అందించాలని ప్రిన్స్ రహీం ఆగా ఖాన్-5ను ముఖ్యమంత్రి కోరారు.
డిసెంబర్ 7, 8, 9 తేదీల్లో గ్లోబల్ సమ్మిట్
మూసీ నదిని నైట్ ఎకానమీ కోసం తీర్చిదిద్దుతామని సీఎం రేవంత్రెడ్డి తెలిపారు. డిసెంబర్ 7, 8, 9 తేదీల్లో ఫ్యూచర్ సిటీలో తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్ నిర్వహిస్తున్నామని, తప్పకుండా హాజరు కావాలని ప్రిన్స్ రహీమ్ ఆగా ఖాన్-5ను సీఎం ఆహ్వానించారు. 100కు పైగా దేశాల ప్రతినిధులు ఈ సమ్మిట్కు హాజరవుతారని చెప్పారు. దాదాపు 30 వేల ఎకరాల్లో ఫ్యూచర్ సిటీని నిర్మిస్తున్నామని, నెట్-జీరో సిటీగా ఫ్యూచర్ సిటీ ఉండబోతుందని స్పష్టం చేశారు.
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