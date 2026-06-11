ప్రధాని మోదీతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి సమావేశం
ప్రధాని మోదీతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి సమావేశం - నీతి ఆయోగ్ పాలకమండలి సమావేశం తర్వాత ఇరువురి మధ్య ప్రత్యేక భేటీ - రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలు అంశాలను ప్రధానితో చర్చించిన సీఎం
CM Revanth Reddy meets PM Modi (ETV Bharat)
Published : June 11, 2026 at 6:27 PM IST
CM Revanthreddy Meets PM Modi : ప్రధాని మోదీతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి దిల్లీలో సమావేశం అయ్యారు. నీతి ఆయోగ్ పాలక మండలి సమావేశం తర్వాత పీఎం, సీఎం ప్రత్యేకంగా భేటీ అయ్యారు. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలు అంశాలను ప్రధానితో చర్చించారు. పెండింగ్లోని అంశాలను ఆమోదించాలని ప్రధానిని కోరారు.
మోదీతో భేటీ అనంతరం ఇవాళ రాత్రి 7 గంటలకు కేంద్ర గృహనిర్మాణశాఖ మంత్రి మనోహర్లాల్ ఖట్టర్తో భేటీ కానున్నారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు సంబంధించిన నిధులపై చర్చ జరగనుంది.