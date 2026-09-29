తుమ్మిడిహట్టి నిర్మాణానికి అనుమతులు ఇప్పించండి - సీఆర్ పాటిల్ను కోరిన రేవంత్ రెడ్డి
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దిల్లీలో జలశక్తిశాఖ మంత్రి సీఆర్ పాటిల్తో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కృష్ణా, గోదావరి బేసిన్లలో తెలంగాణ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన పలు అంశాలపై కేంద్ర మంత్రితో చర్చించారు.
Published : September 29, 2026 at 8:52 PM IST|
Updated : September 29, 2026 at 9:19 PM IST
CM Revanth Reddy Delhi Tour : దిల్లీలో జలశక్తిశాఖ మంత్రి సీఆర్ పాటిల్తో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భేటీ అయ్యారు. తుమ్మిడిహట్టి నిర్మాణానికి అనుమతులు ఇప్పించాలని సీఎం కోరారు. పాలమూరు-రంగారెడ్డి, సీతారామ ప్రాజెక్టులకు పర్యావరణ అనుమతులు ఇప్పించాలని, కృష్ణా జలాల వినియోగంపై త్వరగా టెలీమెట్రీలు ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. కృష్ణా, గోదావరి బేసిన్లలో రాష్ట్ర ప్రాజెక్టుల అంశాలపై సీఆర్ పాటిల్తో సీఎం రేవంత్రెడ్డి చర్చించారు.
తుమ్మిడిహట్టి బ్యారేజీ నిర్మాణానికి మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించి త్వరగా అనుమతులు ఇప్పించాలని కేంద్ర జల్ శక్తి మంత్రి శ్రీ @CRPaatil గారికి ముఖ్యమంత్రి శ్రీ @revanth_anumula గారు విజ్ఞప్తి చేశారు. బ్యారేజీ నిర్మాణానికి సంబంధించి మహారాష్ట్ర కోరిన సమాచారాన్ని… pic.twitter.com/KqyOfGat5A— Telangana CMO (@TelanganaCMO) September 29, 2026
మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించండి
తుమ్మిడిహట్టి బ్యారేజీ నిర్మాణానికి మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించాలని, మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించి త్వరగా అనుమతులు ఇప్పించాలని రేవంత్ రెడ్డి కోరారు. మహారాష్ట్ర కోరిన సమాచారాన్ని ఇప్పటికే సమర్పించామని తెలిపిన సీఎం తెలంగాణ-మహారాష్ట్ర మధ్య త్వరగా అంగీకారం కుదిరేలా చూడాలని అన్నారు. తుమ్మిడిహట్టి ఎఫ్ఆర్ఎల్ 152 మీటర్ల స్థాయిలో నిర్మాణానికి అంగీకారం కుదిరేలా చూడాలని అడిగారు. ఆ స్థాయిలో బ్యారేజీ నిర్మిస్తేనే గ్రావిటీతో ఎల్లంపల్లికి నీటిని తరలించవచ్చని తెలిపారు.
నిర్మాణ వ్యయం పెరుగుతోంది
పాలమూరు-రంగారెడ్డి, డిండి, సీతారామసాగర్, గౌరవెల్లి పర్యావరణ అనుమతుల మంజూరు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అనుమతుల జాప్యంతో నిర్మాణ వ్యయం పెరుగుతోందని పేర్కొన్నారు. సమ్మక్కసాగర్ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి అనుమతులు మంజూరు చేయాలని, కేఆర్ఎంబీ ఆధ్వర్యంలో టెలీమెట్రీ యంత్రాలను త్వరగా ఏర్పాటు చేయాలని సీఆర్ పాటిల్ను రేవంత్ రెడ్డి కోరారు.
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