ETV Bharat / state

ఓటరు జాబితాలో పేరు లేకపోతే ప్రభుత్వ పథకాలు రావు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

వచ్చే ఎన్నికల్లో ఓటు వేసి వారి జాబితా ఇప్పుడే నిర్ణయం అవుతోంది - ఎస్సీ, ఎస్టీలు, మైనార్టీల ఓట్లు తొలగిస్తున్నారు - ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ సమావేశంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

CM Revanth Reddy
CM Revanth Reddy (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 22, 2026 at 12:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy Fire On BJP, BRS : బీజేపీ, బీఆర్‌ఎస్‌లు చేసిన తప్పులను ప్రశ్నిస్తున్నందుకే తనపై కుట్ర చేస్తున్నారని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఆరోపించారు. ఆ రెండు పార్టీలు వేరు కావొచ్చు కానీ, వాళ్ల లక్ష్యం మాత్రం ఒక్కటేనని చెప్పారు. తాను ఎమ్మెల్యేగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కొడంగల్‌ నియోజకవర్గ కేంద్రంలో ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణపై బీఎల్‌ఏలతో నిర్వహించిన సమావేశంలో సీఎం మాట్లాడారు.

ఓట్లు తొలగిద్దామని చూస్తున్నారు : ప్రతి పేదవాడికి మంచి చేసేందుకు కృషి చేస్తున్నామన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఈక్రమంలో రోజుకు 18 గంటలు పనిచేసినా సమయం సరిపోవట్లేదన్నారు. కొడంగల్‌లో నేరుగా ఎదుర్కోలేక తనను దెబ్బతీసేందుకు కాంగ్రెస్‌కు ఓట్లు వేసిన వాళ్ల ఓట్లు తొలగించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు. కొడంగల్‌లో దెబ్బతీస్తే రాష్ట్ర స్థాయికి రాలేడు అని ఆలోచిస్తున్నారని చెప్పారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీలు 90 శాతం కాంగ్రెస్‌కు ఓట్లు వేస్తారని, వారి ఓట్లు తొలగిద్దామని చూస్తున్నారని ఆరోపించారు. కొడంగల్‌లో 78 శాతం మంది సర్​ ప్రక్రియలో పాల్గొన్నారని తెలిపారు. మిగిలిన 22 శాతం ఓట్లు నమోదు చేయించాలని అధికారులకు సూచించారు.

ఆధారాలు చూపి నమోదు చేసుకోండి : ఓటర్లతో బీఎల్‌ఏలు ఎస్‌ఐఆర్‌ తప్పకుండా నమోదు చేయించాలన్న సీఎం, ఓటరు జాబితాలో పేరు లేకపోతే ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు రావని చెప్పారు. గతంతో పోలిస్తే సరైన వివరాలు లేకపోతే పక్కన పెడతారన్న ఆయన అనుమానాస్పదంగా ఉంటే సరైన ఆధారాలు చూపి ఓటర్లుగా నమోదు చేసుకోవాలని సూచించారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో ఓటు వేసే వారి జాబితా ఇప్పుడే నిర్ణయం అవుతోందని, కొడంగల్‌ నియోజకవర్గంలో అర్హులైన వారి ఓట్లు తొలగించేందుకు వీల్లేదని తేల్చి చెప్పారు. ఈనెలాఖరు నాటికి కొడంగల్‌లో 100 శాతం సర్​ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలన్నారు. తనపై కుట్రలు చేసేవాళ్లను మీరే దెబ్బకొట్టాలని రేవంత్​రెడ్డి ప్రజలను కోరారు. నియోజకవర్గంలోని అన్ని మండలాల కాంగ్రెస్‌ నేతలు, బీఎల్‌ఏలూ ఈ సమావేశానికి హజరయ్యారు.

TAGGED:

BLAS IN KODANGAL
REVANTH REDDY FIRE ON BJP BRS
CM REVANTH IN BLAS MEETING
CM REVANTH REDDY ON SIR
CM REVANTH REDDY ON SIR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.