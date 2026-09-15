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మంత్రులతో సమావేశం కానున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - 22ఏ అంశంపై చర్చ!

ఇవాళ సాయంత్రం అందుబాటులో ఉన్న మంత్రులతో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి సమావేశం కానున్నారు. అసెంబ్లీలో కొనసాగనున్న చర్చలో 22ఏపై స్పష్టత ఇచ్చేందుకు సీఎం సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

CM Revanth Reddy Meeting on 22A
మంత్రులతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమావేశం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 15, 2026 at 3:23 PM IST

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CM Revanth Reddy Meeting on 22A : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి అందుబాటులో ఉన్న మంత్రులతో ఇవాళ సాయంత్రం భేటీ కానున్నారు. హైదరాబాద్​ ఎంసీహెచ్‌ఆర్డీలో జరిగే ఈ సమావేశంలో 22ఏతో పాటు ఇతర ముఖ్యమైన అంశాలపైనా చర్చించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. 22ఏ భూముల అంశంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక కసరత్తు చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ భేటీకి ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

బుధవారం అసెంబ్లీలో 22ఏ అంశంపై చర్చ జరగనున్న నేపథ్యంలో నిషేధిత భూముల విషయంలో నెలకొన్న సమస్యలు, సామాన్య ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు, వాటికి పరిష్కారం చూపే మార్గాలపై మంత్రుల సలహాలను సీఎం రేవంత్​రెడ్డి తీసుకోనున్నారని తెలుస్తోంది. 22ఏ జాబితాలో ఉన్న భూముల విషయంలో నిజమైన భూ యజమానులు, కొనుగోలుదారులు ఇబ్బందులు పడకుండా అవసరమైన వెసులుబాటు కల్పించే అంశంపై ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తున్నట్లు సమాచారం. అసెంబ్లీలో కొనసాగనున్న చర్చలో 22ఏపై ప్రభుత్వం తరఫున స్పష్టత ఇచ్చేందుకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

గతంలో 22ఏ భూముల విషయంలో జరిగిన పరిణామాలు, ప్రస్తుతం ఉన్న సమస్యలు, ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను సభలో వివరించే అవకాశం ఉంది. అదే విధంగా అసెంబ్లీలో 22ఏ అంశాన్ని ఎలా ప్రస్తావించాలి, ప్రతిపక్షాల విమర్శలకు ఏ విధంగా సమాధానం ఇవ్వాలనే దానిపైనా మంత్రులతో చర్చించనున్నారు. గత బీఆర్‌ఎస్‌ ప్రభుత్వ హయాంలో చోటుచేసుకున్న భూ అక్రమాల అంశాన్ని కూడా రేపు సభలో ప్రస్తావించాలని రేవంత్‌ రెడ్డి భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. 22ఏ భూముల వ్యవహారంలో అసలు సమస్యకు కారణాలేంటి? గతంలో భూముల కేటాయింపులు, రిజిస్ట్రేషన్లు ఎలా జరిగాయి? ఎవరి హయాంలో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు? అనే అంశాలను సభా వేదికగా సీఎం వివరించే అవకాశం ఉంది.

మొత్తంగా 22ఏ భూముల అంశంపై రేపటి అసెంబ్లీ చర్చకు ముందే రేవంత్‌ రెడ్డి మంత్రులతో కసరత్తు చేయనున్నారు. ఒకవైపు ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై స్పష్టత ఇవ్వడంతోపాటు, మరోవైపు నిజంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న సామాన్యులకు వెసులుబాటు కల్పించేలా పరిష్కార మార్గాలను అన్వేషించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

22 ఏ అంశంపై చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నాం: శ్రీధర్‌ బాబు

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CM REVANTH REDDY
22 A ISSUE
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
CM REVANTH MEETING WITH MINISTERS

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