ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు విచారణ అందుకే ఆలస్యమైంది - క్లారిటీ ఇచ్చిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసుపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రభాకర్రావును భారత్కు తీసుకురావడానికి కేంద్రం సహకరించలేదని వ్యాఖ్య - సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో ప్రభాకర్రావును భారత్కు తీసుకొచ్చామన్న రేవంత్
Published : February 9, 2026 at 10:59 PM IST
CM Revanth Reddy Comments on Phone Tapping Case : ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు ప్రభాకర్రావును భారత్ రప్పించేందుకు కేంద్రం సహకరించలేదని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి తెలిపారు. మీడియాతో ఇష్టాగోష్టిగా మాట్లాడిన సీఎం 20 నెలలుగా విదేశాల్లోనే ఉన్న ఆయనను సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో భారత్కు రప్పించామని చెప్పారు. ఆయనను తీసుకొచ్చిన తర్వాత విచారణ వేగం పెరిగిందని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన తర్వాతే జమిలీ ఎన్నికలు జరుగుతాయని మహిళల రిజర్వేషన్ కూడా ఉంటుందని వ్యాఖ్యానించారు.
జనగణన తర్వాతే పునర్విభజన ఉంటుందని తెలిపారు. జనాభా ప్రాతిపదికన డీలిమిటేషన్తో మనకే నష్టమన్నారు. ప్రస్తుతానికి తెలంగాణలో జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణ లేదన్నారు. కవిత జైలుకెళ్తే సీఎం అవుతారన్న ఉద్దేశంతో కేటీఆర్, హరీశ్రావులు పోటీ పడుతున్నారని సీఎం వ్యాఖ్యానించారు. జూబ్లీహిల్స్లోని నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో రేవంత్ రెడ్డి మీడియా ప్రతినిధులతో ఇష్టాగోష్ఠిగా మాట్లాడారు.
ఆ విషయంలో నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు : కాళేశ్వరంపై సీబీఐ విచారణకు కేంద్రం నిరాకరిస్తే అప్పుడు రాష్ట్రమే చేస్తుందని కానీ ఎటూ తేల్చడం లేదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆక్షేపించారు. కవిత అంశంలో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని అన్నారు. ఆడబిడ్డలను సరిగా చూసుకుంటే ఎలాంటి సమస్యలు ఉండవని వ్యాఖ్యానించారు. గతంలో ఏపీ, మహారాష్ట్ర, బిహార్లో కూడా సోదరులపై సోదరిలు ఇలాగే చేశారని వారి వెనక కూడా తానే ఉన్నానా అని రేవంత్ ప్రశ్నించారు. అధికారం ఉన్నప్పుడు అందరూ కలిసి ఉన్నారని, ఇప్పుడు గొడవ పడుతున్నారన్నారు. వారి విబేధాలను ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని, అందరినీ కలిపి ఓడించే అధికారంలోకి వచ్చామని రేవంత్రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
2029లోనే జమిలి ఎన్నికలు ఉంటాయి : తిరుమల లడ్డూ వ్యవహారం పక్క రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అంశమని తోసిపుచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి, రాష్ట్రంలోని దేవాలయాల్లో విజయ డెయిరీ నెయ్యినే వాడాలని స్పష్టం చేసినట్టుగా తెలిపారు. కొన్ని జిల్లాలను రద్దు చేస్తారన్న ప్రచారాన్ని ఆయన తోసిపుచ్చారు. జనగణన ప్రక్రియలో భాగంగా వచ్చే ఏడాది మార్చి వరకు జిల్లాల సరిహద్దులు మార్చడానికి అవకాశమే ఉండదని వివరించారు. రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు 2028లో జరగవని 2029లోనే జమిలి ఎన్నికలు ఉంటాయని సీఎం అభిప్రాయపడ్డారు. జనాభా ప్రతిపాదికన జరిగే డీలీమిటేషన్ వల్ల మనకే నష్టమని ఆయన తెలిపారు. ప్రస్తుతానికి జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణ లేదని వెల్లడించారు.
వచ్చే పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో జనగణన, కులగణన, నియోజకవర్గాల పెంపు, పునర్విభజన, మహిళ రిజర్వేషన్లు, జమిలీ విధానం అంశాలు ప్రధానంగా ప్రభావం చూపుతాయని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. భాష విషయంపై స్పందిస్తూ సందర్భానుసారంగా మాట్లాడాల్సి ఉంటుందని కేంద్ర మంత్రి కిషన్రెడ్డిని తీవ్రమైన పదజాలంతో మాట్లాడారన్నారు. వారి నేపథ్యం ప్రకారం చూస్తే ఇప్పటికి వచ్చిందే చాలా పెద్ద అవకాశమని, అధికారం పోయాక తెలంగాణ తమ సొత్తు అన్నట్లు వ్యవహరిస్తున్నారని రేవంత్ ఆరోపించారు. ఏళ్ల తరబడి పాలించిన చక్రవర్తులు కూడా అధికారం కోల్పోయిన సందర్భం ఉందని ప్రక్రియను ఎవరైనా అంగీకరించాల్సిందేనన్నారు. తెలంగాణ కేంద్రానికి రూపాయి చెల్లిస్తే అక్కడి నుంచి 42 పైసలు మాత్రమే వస్తున్నాయన్నారు. యూపీ రూపాయి చెల్లిస్తే అక్కడి నుంచి 2 వస్తున్నాయన్నారు. బిహార్ రూపాయ చెల్లిస్తే అక్కడి నుంచి 6 రూపాయలు వస్తున్నాయన్నారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాలను కేంద్రం నిర్లక్ష్యం చేస్తుందని మండిపడ్డారు.
"ఫోన్ట్యాపింగ్ కేసులో ప్రభాకర్రావు కీలక వ్యక్తి. ఆయన 20 నెలలుగా విదేశాల్లో ఉన్నారు. ప్రభాకర్రావును భారత్కు తీసుకురావడానికి కేంద్రం సహకరించలేదు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో అతడిని భారత్కు తీసుకొచ్చాం. ఆయన రాగానే విచారణ వేగవంతం అయింది. కవిత జైలుకు పోతే సీఎం అవుదామనిహరీశ్, కేటీఆర్ ఎదురుచూస్తున్నారు"- రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి
రేపు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ నేతలు గెలిస్తే వాళ్లు అభివృద్ధి చేస్తారా? : రేవంత్ రెడ్డి
ఉన్న జిల్లాలను తొలగించేది లేదు - కొత్త జిల్లాలను ఏర్పాటు చేసేది లేదు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి