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ఇవాళ ఎల్‌నినో పరిస్థితులపై సీఎం రేవంత్​రెడ్డి సమీక్ష?

CM Revanth Review on Elnino : తెలంగాణలో నెలకొన్న కరవు ప్రభావం, ఎల్​నినో పరిస్థితులపై సీఎం రేవంత్​రెడ్డి సమీక్షించే అవకాశంఉంది. ప్రస్తుతం దిల్లీపర్యటనలో ఉన్న సీఎం అక్కడే మంత్రులు, అధికారులతో సమావేశంకానున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Review of Drought Conditions Telangana
తెలంగాణలో ఎల్‌నినో పరిస్థితులపై సీఎం సమీక్ష (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 12, 2026 at 11:07 AM IST

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CM Revanth Review on Elnino : తెలంగాణలో నెలకొన్న ఎల్​నినో పరిస్థితి, కరవు ప్రభావంపై మంత్రులు, అధికారులతో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి సమీక్షించే అవకాశం ఉంది. దిల్లీలో ఇవాళ కాంగ్రెస్​ పార్టీ నిరసన ర్యాలీ చేపట్టనుంది. కన్నాట్‌ప్లేస్‌ నుంచి సుప్రీంకోర్టు వరకు జరగనున్న ర్యాలీలో పాల్గొనేందుకు దిల్లీ వెళ్లిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి, మంత్రులు అక్కడే ఎల్​నినో పరిస్థితిపై సమీక్షించే అవకాశం ఉంది. ఈ అంశంపై మరింత స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.

ఎల్​నినో ప్రభావంతో ఏర్పడిన తాగునీరు - సాగునీటి సమస్యలు, లోటు వర్షపాతం, సాగు నీటి ఎద్దడి వంటి వివిధ పరిస్థితులపై సమీక్షించే అవకాశం ఉంది. అనంతరం దీనిపై కేంద్రానికి ఓ నివేదిక అందించాలని భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు వివిధ శాఖల అధికారులకు సమాచారం అందినట్లు తెలిసింది. హైదరాబాద్​లోనే ఈ అంశానికి సంబంధించిన సమీక్ష నిర్వహించాల్సి ఉండగా, సీఎం దిల్లీ పర్యటన కారణంగా అక్కడే సమీక్ష నిర్వహించే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

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కరవు పరిస్థితులపై దిల్లీలో సమీక్ష
REVIEW OF DROUGHT CONDITIONS TG

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