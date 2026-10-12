ఇవాళ ఎల్నినో పరిస్థితులపై సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమీక్ష?
CM Revanth Review on Elnino : తెలంగాణలో నెలకొన్న కరవు ప్రభావం, ఎల్నినో పరిస్థితులపై సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమీక్షించే అవకాశంఉంది. ప్రస్తుతం దిల్లీపర్యటనలో ఉన్న సీఎం అక్కడే మంత్రులు, అధికారులతో సమావేశంకానున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Published : October 12, 2026 at 11:07 AM IST
CM Revanth Review on Elnino : తెలంగాణలో నెలకొన్న ఎల్నినో పరిస్థితి, కరవు ప్రభావంపై మంత్రులు, అధికారులతో సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమీక్షించే అవకాశం ఉంది. దిల్లీలో ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిరసన ర్యాలీ చేపట్టనుంది. కన్నాట్ప్లేస్ నుంచి సుప్రీంకోర్టు వరకు జరగనున్న ర్యాలీలో పాల్గొనేందుకు దిల్లీ వెళ్లిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి, మంత్రులు అక్కడే ఎల్నినో పరిస్థితిపై సమీక్షించే అవకాశం ఉంది. ఈ అంశంపై మరింత స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
ఎల్నినో ప్రభావంతో ఏర్పడిన తాగునీరు - సాగునీటి సమస్యలు, లోటు వర్షపాతం, సాగు నీటి ఎద్దడి వంటి వివిధ పరిస్థితులపై సమీక్షించే అవకాశం ఉంది. అనంతరం దీనిపై కేంద్రానికి ఓ నివేదిక అందించాలని భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు వివిధ శాఖల అధికారులకు సమాచారం అందినట్లు తెలిసింది. హైదరాబాద్లోనే ఈ అంశానికి సంబంధించిన సమీక్ష నిర్వహించాల్సి ఉండగా, సీఎం దిల్లీ పర్యటన కారణంగా అక్కడే సమీక్ష నిర్వహించే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి.